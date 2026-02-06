クリニック特化の開業物件紹介・開業支援を行う株式会社アットクリニック（本社：東京都港区、代表取締役：谷健太郎）は、株式会社シアン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：籔本 崇）が運営する美容医療・自由診療の予約プラットフォーム「キレイレポ」との業務提携を開始いたしました。

提携の背景とメリット

開業にあたり多くの先生方が課題とされる「集患・認知拡大」をバックアップするため、この度の業務提携に至りました。 本提携により、アットクリニックをご利用の先生方へ、下記の限定特典のご案内が可能となります。

・「キレイレポ」によるクリニック無料取材

・モニター送客

「ご紹介経由限定」の特別なご相談枠です。開業初期の認知拡大や、自費診療の集患強化をお考えの先生方は、ぜひお問い合わせください。

提携企業：株式会社シアンについて

「キレイレポ」を運営する株式会社シアンは、連続起業家の籔本崇氏が代表を務めており、『美容と健康で前向きに生きる人を増やす』と言うビジョンのもと、美容医療で幸福になる人を増やすことにコミットしている会社です。

会社名： 株式会社シアン

代表者：代表取締役 籔本 崇

URL ： https://xian.inc/

株式会社アットクリニックについて

アットクリニックは、グループ会社である株式会社アットオフィスでのクリニック物件仲介事業から派生し、医療業界のニーズ拡大に伴い誕生したクリニック専門チームを母体としています。

物件紹介にとどまらず、開業計画の立案、設計・内装、資金調達、人材採用、医療機器導入など、クリニック開業に必要なすべての過程をワンストップで支援。

現在では、物件のご相談だけでなく開業全般のご相談も多く、開業において最も重要となる“物件選定”に強みを持ちながら、全体のプロジェクトマネジメントまで担う開業コンサルティング企業として高い評価をいただいています。

株式会社アットクリニック 会社概要

会社名：株式会社アットクリニック

代表者：代表取締役 谷 健太郎

所在地：東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル5階

URL ： https://www.at-clinic.jp/

株式会社アットオフィス 会社概要

会社名： 株式会社アットオフィス

代表者： 代表取締役社長CEO 谷 健太郎

所在地： 東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル5階

URL ： https://www.at-office.co.jp/ ／物件検索サイト： https://www.at-office.jp/