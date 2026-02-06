¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçµþ¡ÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Öµ×Î±ÊÆ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼ ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤¬¶å½£ÃÏ°è¤Î¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç2025Ç¯¤ÎÀ®Ìó¸Í¿ô1°Ì
ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§ÂçÍ§¹À»Ì¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂçµþ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ºÙÀîÅ¸µ×¡Ë¡¢»°É©ÃÏ½ê¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§µÜÅçÀµ¼£¡Ë¤ª¤è¤ÓÀ¾ÆüËÜÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÎÓÅÄ¹À°ì¡Ë¤Î4¼Ò¶¦Æ±´ë¶ÈÂÎ¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤è¤êÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤ÇÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Öµ×Î±ÊÆ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼ ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓËÜÊª·ï¤¬2025Ç¯¤Ë¶å½£ÃÏ°è¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ®Ìó¸Í¿ô1°Ì¢¨1¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÊª·ï¤Ï2026Ç¯3·î13Æü¤ËÂè3´ü1¼¡ÅÐÏ¿¤Î¿½¹þ¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Öµ×Î±ÊÆ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼ ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤Ï¡¢¹â¤µÌó133m¤Çµ×Î±ÊÆ»ÔºÇ¹âÁØ¢¨1¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Áí¸Í¿ô343¸Í¤Ïµ×Î±ÊÆ»ÔºÇÂç¢¨1¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò³è¤«¤·¤¿½¼¼Â¤Î¶¦ÍÑ»ÜÀß¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¤òÆ³Æþ¤·¡¢Æþµï¼Ô¤Ë²÷Å¬¤Ê½»´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÊª·ï¤ÎºÇ¾å³¬¡Ê36³¬¡Ë¤Ë¤¢¤ë¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸¤«¤é¤Ï¡¢µ×Î±ÊÆ»Ô¤Î³¹ÊÂ¤ß¤äÅÄ±àÉ÷·Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²Æ¤Ë¤ÏÃÞ¸åÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¢¨2¡£
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢2025Ç¯6·î7Æü¤Î¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¥ª¡¼¥×¥ó°Ê¹ß¡¢Ìó800ÁÈ¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢2025Ç¯7·î26Æü¤ÎÂè1´üÈÎÇä³«»Ï¤«¤é2025Ç¯12·îËö¤Þ¤Ç¤Ë272¸Í¤òÀ®Ìó¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¶å½£¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ®Ìó¸Í¿ôÂè1°Ì¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡¢4¼Ò¶¦Æ±´ë¶ÈÂÎ¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤¢¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1. ³ô¼°²ñ¼Ò¶å½£»º¶È¸¦µæ½êÄ´¤Ù¡£
¢¨2. ¡Öµ×Î±ÊÆ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼ ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤«¤é¤ÎÄ¯Ë¾¡¦·Ê´Ñ¤Ï³Æ³¬¤ä³Æ½»¸Í¤Ç°Û¤Ê¤ê¡¢¸½ºßÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÄ¯Ë¾¡¦·Ê´Ñ¤ò¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢²Ö²Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²¾ì½ê¤ÎÊÑ¹¹¤ä³«ºÅÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½»¸Í¤Î¸þ¤¤ä³¬¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ö²Ð¤ÎÄ¯¤á¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÉ½¼¨¤ÏÈÎÇä½»¸Í¤Ê¤É¤«¤é²Ö²Ð¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È
1. JR¡Öµ×Î±ÊÆ±Ø¡×Á°¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É°ìÂÎ¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È
¡Öµ×Î±ÊÆ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼ ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤ÈºßÍèÀþ¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤ëJR¡Öµ×Î±ÊÆ±Ø¡×¤ÎÅì¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖJRµ×Î±ÊÆ±ØÁ°ÂèÆó³¹¶èÂè°ì¼ï»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯»ö¶È¡×¤Î°ì´Ä¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤ë¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¡Öµ×Î±ÊÆ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼ ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤Ï°ìÂÎ³«È¯¤µ¤ì¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¤¤À¸³èÍøÊØÀ¤ä¤Ë¤®¤ï¤¤¤Î¤¢¤ë¼þÊÕ´Ä¶¤òµý¼õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Î©ÃÏ¤«¤é¡¢µ×Î±ÊÆ»Ô¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ëÀ¤ä»ñ»ºÀ¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¤Î½¼¼Â¤·¤¿¶¦ÍÑ»ÜÀß
¡Öµ×Î±ÊÆ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼ ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤Ï¡¢½»¸Í¿ô343¸Í¤Èµ×Î±ÊÆ»ÔºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢Â¿ºÌ¤Ê¶¦ÍÑ»ÜÀß¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£Âçµ¬ÌÏ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï1¸Í¤¢¤¿¤ê¤Î´ÉÍýÈñ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¶¦ÍÑ»ÜÀß¤¬½¼¼Â¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÊª·ï¤Ç¤â¡¢¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸¤äÍèË¬¼Ô¤¬½ÉÇñ²ÄÇ½¤Ê¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à¢¨3¡¢²°Æâ¤Ç¤â±¿Æ°¤Ç¤¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥ë¡¼¥à¢¨3¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ÉÍýÂÎÀ©¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ³¬¤Ë¤´¤ß¼ý½¸¾ì¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨3. ÍÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£·ÀÌó¼Ô¤Î·¹¸þ
·ÀÌó¼Ô¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Ï20Âå¡Á30Âå¤¬Ìó3³ä¡¢40¡Á50Âå¤¬Ìó5³ä¡¢60Âå°Ê¾å¤Î¥·¥Ë¥¢ÁØ¤¬Ìó2³ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«±Ä¶È¡¦°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤¬Ìó3³ä¡¢¸øÌ³°÷¤ä²ñ¼Ò°÷¤¬Ìó4³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Öµ×Î±ÊÆ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼ ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×Âè1´ü1¼¡Ê¬¾ùÆâÍÆ
¡¦ÅÐÏ¿¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î26Æü¡Á2025Ç¯8·î2Æü
¡¦È¯Çä¸Í¿ô¡§165¸Í¡Ê¤¦¤Á¡¢¿½¹þ163¸Í¡Ë
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§2,960Ëü±ß¡Á2²¯±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÀìÍÌÌÀÑ¡§53.61Ö¡Á153.44Ö
¢£¡Öµ×Î±ÊÆ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼ ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×Âè1´ü2¼¡Ê¬¾ùÆâÍÆ
¡¦ÅÐÏ¿¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î22Æü¡Á2025Ç¯8·î24Æü
¡¦È¯Çä¸Í¿ô¡§45¸Í¡Ê¤¦¤Á¡¢¿½¹þ45¸Í¡Ë
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§2,930Ëü±ß¡Á9,550Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÀìÍÌÌÀÑ¡§53.61Ö¡Á101.59Ö
¢£¡Öµ×Î±ÊÆ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼ ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×Âè2´üÊ¬¾ùÆâÍÆ
¡¦ÅÐÏ¿¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î22Æü¡Á2025Ç¯11·î29Æü
¡¦È¯Çä¸Í¿ô¡§70¸Í¡Ê¤¦¤Á¡¢¿½¹þ62¸Í¡Ë
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§3,190Ëü±ß¡Á9,600Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÀìÍÌÌÀÑ¡§53.61Ö¡Á101.59Ö
¡Ú·úÊª¤Î³µÍ×¡Û
Êª·ïÌ¾¾Î¡§µ×Î±ÊÆ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼ ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¾ëÆîÄ®36ÈÖ1¡ÊÃÏÈÖ¡Ë
¸òÄÌ¡§JR¶å½£¿·´´Àþ¡¦¼¯»ùÅçËÜÀþ¡Öµ×Î±ÊÆ±Ø¡×¤Þ¤ÇÅÌÊâ1Ê¬
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§8,077.5Ö
ÍÑÅÓÃÏ°è¡§¾¦¶ÈÃÏ°è
·úÃÛÌÌÀÑ¡§6,504.27Ö
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§62,336.29Ö
¹½Â¤¡¦³¬¿ô¡§Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡Ê°ìÉôÅ´¹üÂ¤¡ËÃÏ²¼1³¬¡¢36³¬·ú¤Æ
Çä¼ç¡§ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂçµþ¡¢»°É©ÃÏ½ê¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢À¾ÆüËÜÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
´ÉÍý¡§ÂçÏÂ¥é¥¤¥Õ¥Í¥¯¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÍ½Äê¡Ë
Àß·×¡¦»Ü¹©¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥¿
ÈÎÇä³«»Ï¡§2025Ç¯7·î26Æü
Ãå¹©¡§2021Ç¯4·î
½×¹©¡§2027Ç¯5·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
Áí¸Í¿ô¡§343¸Í¡Ê°ìÈÌÊ¬¾ùÂÐ¾Ý³°18¸Í´Þ¤à¡¢ÊÌÅÓ´ÉÍý»öÌ³¼¼1¸Í¡Ë
ÀìÍÌÌÀÑ¡§53.61Ö¡Á153.44Ö
´Ö¼è¤ê¡§1LDK¡Á4LDK
Êª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¡Öµ×Î±ÊÆ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼ ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥é¥ê¡¼
0120-343-505¡Ê±Ä¶È»þ´Ö¤Ï10¡§00¡Á18¡§00¡¢ÄêµÙ¤Ï²ÐÍËÆü¡¦¿åÍËÆü¡Ë
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kyushu/fukuoka/kurume343/index.html
¢¨Âçµþ¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥ë¡¼¥×¹Êó¡¦¾Ä³°Éô
TEL¡§03-3435-3167
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
³ô¼°²ñ¼ÒÂçµþ
https://www.daikyo.co.jp/
¡Öµ×Î±ÊÆ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼ ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤Ï¡¢¹â¤µÌó133m¤Çµ×Î±ÊÆ»ÔºÇ¹âÁØ¢¨1¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£Áí¸Í¿ô343¸Í¤Ïµ×Î±ÊÆ»ÔºÇÂç¢¨1¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò³è¤«¤·¤¿½¼¼Â¤Î¶¦ÍÑ»ÜÀß¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¤òÆ³Æþ¤·¡¢Æþµï¼Ô¤Ë²÷Å¬¤Ê½»´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÊª·ï¤ÎºÇ¾å³¬¡Ê36³¬¡Ë¤Ë¤¢¤ë¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸¤«¤é¤Ï¡¢µ×Î±ÊÆ»Ô¤Î³¹ÊÂ¤ß¤äÅÄ±àÉ÷·Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²Æ¤Ë¤ÏÃÞ¸åÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¢¨2¡£
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢2025Ç¯6·î7Æü¤Î¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¥ª¡¼¥×¥ó°Ê¹ß¡¢Ìó800ÁÈ¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢2025Ç¯7·î26Æü¤ÎÂè1´üÈÎÇä³«»Ï¤«¤é2025Ç¯12·îËö¤Þ¤Ç¤Ë272¸Í¤òÀ®Ìó¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¶å½£¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ®Ìó¸Í¿ôÂè1°Ì¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡¢4¼Ò¶¦Æ±´ë¶ÈÂÎ¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤¢¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1. ³ô¼°²ñ¼Ò¶å½£»º¶È¸¦µæ½êÄ´¤Ù¡£
¢¨2. ¡Öµ×Î±ÊÆ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼ ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤«¤é¤ÎÄ¯Ë¾¡¦·Ê´Ñ¤Ï³Æ³¬¤ä³Æ½»¸Í¤Ç°Û¤Ê¤ê¡¢¸½ºßÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÄ¯Ë¾¡¦·Ê´Ñ¤ò¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢²Ö²Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²¾ì½ê¤ÎÊÑ¹¹¤ä³«ºÅÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½»¸Í¤Î¸þ¤¤ä³¬¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ö²Ð¤ÎÄ¯¤á¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÉ½¼¨¤ÏÈÎÇä½»¸Í¤Ê¤É¤«¤é²Ö²Ð¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È
1. JR¡Öµ×Î±ÊÆ±Ø¡×Á°¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É°ìÂÎ¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È
¡Öµ×Î±ÊÆ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼ ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤ÈºßÍèÀþ¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤ëJR¡Öµ×Î±ÊÆ±Ø¡×¤ÎÅì¸ý¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖJRµ×Î±ÊÆ±ØÁ°ÂèÆó³¹¶èÂè°ì¼ï»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯»ö¶È¡×¤Î°ì´Ä¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤ë¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¡Öµ×Î±ÊÆ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼ ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤Ï°ìÂÎ³«È¯¤µ¤ì¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¹â¤¤À¸³èÍøÊØÀ¤ä¤Ë¤®¤ï¤¤¤Î¤¢¤ë¼þÊÕ´Ä¶¤òµý¼õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Î©ÃÏ¤«¤é¡¢µ×Î±ÊÆ»Ô¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ëÀ¤ä»ñ»ºÀ¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¤Î½¼¼Â¤·¤¿¶¦ÍÑ»ÜÀß
¡Öµ×Î±ÊÆ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼ ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤Ï¡¢½»¸Í¿ô343¸Í¤Èµ×Î±ÊÆ»ÔºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢Â¿ºÌ¤Ê¶¦ÍÑ»ÜÀß¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£Âçµ¬ÌÏ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï1¸Í¤¢¤¿¤ê¤Î´ÉÍýÈñ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¶¦ÍÑ»ÜÀß¤¬½¼¼Â¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÊª·ï¤Ç¤â¡¢¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸¤äÍèË¬¼Ô¤¬½ÉÇñ²ÄÇ½¤Ê¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à¢¨3¡¢²°Æâ¤Ç¤â±¿Æ°¤Ç¤¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥ë¡¼¥à¢¨3¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ÉÍýÂÎÀ©¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ³¬¤Ë¤´¤ß¼ý½¸¾ì¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨3. ÍÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£·ÀÌó¼Ô¤Î·¹¸þ
·ÀÌó¼Ô¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Ï20Âå¡Á30Âå¤¬Ìó3³ä¡¢40¡Á50Âå¤¬Ìó5³ä¡¢60Âå°Ê¾å¤Î¥·¥Ë¥¢ÁØ¤¬Ìó2³ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«±Ä¶È¡¦°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤¬Ìó3³ä¡¢¸øÌ³°÷¤ä²ñ¼Ò°÷¤¬Ìó4³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Öµ×Î±ÊÆ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼ ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×Âè1´ü1¼¡Ê¬¾ùÆâÍÆ
¡¦ÅÐÏ¿¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î26Æü¡Á2025Ç¯8·î2Æü
¡¦È¯Çä¸Í¿ô¡§165¸Í¡Ê¤¦¤Á¡¢¿½¹þ163¸Í¡Ë
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§2,960Ëü±ß¡Á2²¯±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÀìÍÌÌÀÑ¡§53.61Ö¡Á153.44Ö
¢£¡Öµ×Î±ÊÆ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼ ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×Âè1´ü2¼¡Ê¬¾ùÆâÍÆ
¡¦ÅÐÏ¿¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î22Æü¡Á2025Ç¯8·î24Æü
¡¦È¯Çä¸Í¿ô¡§45¸Í¡Ê¤¦¤Á¡¢¿½¹þ45¸Í¡Ë
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§2,930Ëü±ß¡Á9,550Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÀìÍÌÌÀÑ¡§53.61Ö¡Á101.59Ö
¢£¡Öµ×Î±ÊÆ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼ ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×Âè2´üÊ¬¾ùÆâÍÆ
¡¦ÅÐÏ¿¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î22Æü¡Á2025Ç¯11·î29Æü
¡¦È¯Çä¸Í¿ô¡§70¸Í¡Ê¤¦¤Á¡¢¿½¹þ62¸Í¡Ë
¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¡§3,190Ëü±ß¡Á9,600Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÀìÍÌÌÀÑ¡§53.61Ö¡Á101.59Ö
¡Ú·úÊª¤Î³µÍ×¡Û
Êª·ïÌ¾¾Î¡§µ×Î±ÊÆ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼ ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¾ëÆîÄ®36ÈÖ1¡ÊÃÏÈÖ¡Ë
¸òÄÌ¡§JR¶å½£¿·´´Àþ¡¦¼¯»ùÅçËÜÀþ¡Öµ×Î±ÊÆ±Ø¡×¤Þ¤ÇÅÌÊâ1Ê¬
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§8,077.5Ö
ÍÑÅÓÃÏ°è¡§¾¦¶ÈÃÏ°è
·úÃÛÌÌÀÑ¡§6,504.27Ö
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§62,336.29Ö
¹½Â¤¡¦³¬¿ô¡§Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¡Ê°ìÉôÅ´¹üÂ¤¡ËÃÏ²¼1³¬¡¢36³¬·ú¤Æ
Çä¼ç¡§ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂçµþ¡¢»°É©ÃÏ½ê¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢À¾ÆüËÜÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
´ÉÍý¡§ÂçÏÂ¥é¥¤¥Õ¥Í¥¯¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÍ½Äê¡Ë
Àß·×¡¦»Ü¹©¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥¿
ÈÎÇä³«»Ï¡§2025Ç¯7·î26Æü
Ãå¹©¡§2021Ç¯4·î
½×¹©¡§2027Ç¯5·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
Áí¸Í¿ô¡§343¸Í¡Ê°ìÈÌÊ¬¾ùÂÐ¾Ý³°18¸Í´Þ¤à¡¢ÊÌÅÓ´ÉÍý»öÌ³¼¼1¸Í¡Ë
ÀìÍÌÌÀÑ¡§53.61Ö¡Á153.44Ö
´Ö¼è¤ê¡§1LDK¡Á4LDK
Êª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¡Öµ×Î±ÊÆ¥¶¡¦¥¿¥ï¡¼ ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥é¥ê¡¼
0120-343-505¡Ê±Ä¶È»þ´Ö¤Ï10¡§00¡Á18¡§00¡¢ÄêµÙ¤Ï²ÐÍËÆü¡¦¿åÍËÆü¡Ë
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/kyushu/fukuoka/kurume343/index.html
¢¨Âçµþ¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥ë¡¼¥×¹Êó¡¦¾Ä³°Éô
TEL¡§03-3435-3167
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
³ô¼°²ñ¼ÒÂçµþ
https://www.daikyo.co.jp/