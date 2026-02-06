全50のAJステージ追加情報に加え オフィシャルグッズの発表
世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」が2026年3月28日(土)、29日(日)に東京ビッグサイトにて開催いたします。
2014年の初開催から13回目を迎える「AnimeJapan 2026」は、前回15万人を超える来場者で熱気に包まれた会場と同じ、東京ビッグサイトの東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場を舞台に、過去最大級の開催面積と最大数の120社以上の出展でさらなる盛り上がりを目指して開催となります。
また、2年連続のAnimeJapan 2026アンバサダーとして櫻坂46の就任も発表され、今後の展開に期待が集まっています。
「アニメ化してほしいマンガランキング2026」の3月4日の授賞式など今後AnimeJapan 2026を盛り上げる彼女たちの活動にもご注目ください。
この度、先日ラインナップが発表されていたAJステージの追加情報や、キービジュアルのキャラクターイラストを使用したAJオフィシャルグッズ第1弾が発表となりました。
そして、本日より「ステージ応募権付入場券」と、「グッズ&ステージ応募権付入場券」の販売が開始となりました。
各出展社のブースやステージ情報も続々公開中！詳しくは出展社の公式サイト・SNSをご確認ください。
AnimeJapan 2026 入場券情報 / グッズ＆ステージ応募権付入場券販売中！
今回が、ステージ応募権付入場券を入手できるラストチャンスとなります。なお、AJ先行販売時にステージ応募をされた方も、当落にかかわらず、CNプレイガイド・アニメイト販売でステージ応募権付入場券をご購入いただくことで、あらためてステージ応募が可能です。
さらに、キービジュアルのキャラクター全22種類からお好きな絵柄を選べる「AnimeJapanオリジナルチケット風ステッカー」付きの、グッズ＆ステージ応募権付入場券も販売中。ステッカーは当日、会場にてお渡しいたします。
お気に入りの“キャラクターチケット”とともに、AnimeJapanをお楽しみください！
◆ステージ応募権付入場券
各日2,500円(税込)
・CNプレイガイド・アニメイト販売：2月6日(金)10:00～2月24日(火)
◆グッズ＆ステージ応募権付入場券＜AnimeJapanオリジナルチケット風ステッカー＞
各日3,300円(税込)
・販売期間：2月6日(金)10:00～2月24日(火) ※アニメイト限定販売
その他券種の詳細や購入方法は公式サイトをご確認ください
入場券情報▶https://anime-japan.jp/tickets/
AnimeJapan 2026オフィシャルグッズ情報第1弾が解禁
そして、AnimeJapan毎年大好評のキービジュアルのキャラクターを使用したオフィシャルグッズの情報が解禁となりました。
今年はBIGダイカットステッカーも登場。さらに、缶バッジにはホログラム仕様のレア入り！
過去最大規模で開催するAnimeJapan 2026をさらに盛り上げる、パワーアップしたオフィシャルグッズの続報にもぜひご期待ください。
AJステージラインナップの追加情報が発表！
今年のAJステージは、RED、GREEN、BLUE、WHITEの計4ステージで開催！
全50ステージをお届けします！この度、一部プログラムにて出演者の追加情報が公開となりました。
『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』市ノ瀬加那や、『鎧真伝サムライトルーパー』榎木淳弥など、全7ステージで豪華出演者の追加情報を公開！詳細は公式サイト・SNSをご確認ください！
AJステージラインナップ ▶https://anime-japan.jp/stage/
AnimeJapan KICKOFF 2026 映像 好評公開中
アンバサダーの櫻坂46メンバーも登場する、梶裕貴さん、早見沙織さんのナレーションとともに、話題作や最新作、人気の声優陣が集結する、注目のAJステージの全ラインナップやAnimeJapan 2026の最新情報を一挙公開した映像も大好評公開中。
AnimeJapan KICKOFF 2026 ▶https://youtu.be/HZwpYMhFXHc
ファミリーアニメフェスタ2026 も最大規模で開催！
ファミリー向けのアニメ作品が集まるファミリーアニメフェスタも、過去最大規模での開催へ！
各出展社によるブース展開や、大人気のファミリーステージ、アニメにちなんだワークショップなどを準備中です！これらの詳細は、今後の発表をお待ちください。
ファミリーアニメフェスタ ▶https://family-animefesta.jp/
「AnimeJapan 2026」開催概要
【パブリックデイ】
会場： 東京ビッグサイト東展示棟4-8ホール、南展示棟1-4ホール、屋上展示場
会期： 2026年3月28日(土)・29日(日) 9:00～17:00 ※最終入場16:30
展開内容： 出展ブース／AJステージ／主催施策／オフィシャルグッズ販売など
【ビジネスデイ】
会場： 東京ビッグサイト 会議棟1F、6F
会期： 2026年3月30日(月) 10:00～18:00 ※最終入場17:30
2026年3月31日(火) 10:00～17:00 ※最終入場16:30
展開内容： 出展ブース／ビジネスセミナー／アニメビジネスコンシェルジュ
【ファミリーアニメフェスタ2026】
会場： 東京ビッグサイト 南展示棟1ホール
会期： 2026年3月28日(土)・29日(日) 9:30～17:00 ※最終入場16:30
展開内容： 出展ブース／ファミリーステージ／キャラクター撮影会／ワークショップなど
主催：⼀般社団法⼈アニメジャパン
後援：経済産業省、⼀般社団法⼈⽇本動画協会、コミック出版社の会
特別協賛：ソニーグループ株式会社 プレミアム協賛：Fate/Grand Order
協 賛：マンガプロダクションズ / dアニメストア / TOHO animation / TOHO animation STORE /
TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」（KADOKAWA） /
SANKYO / NURO / 株式会社DNPフォトイメージングジャパン / 円谷フィールズホールディングス / ABEMA
事 務 局：AnimeJapan 運営事務局（株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）
AnimeJapan KICKOFF 2026：https://youtu.be/HZwpYMhFXHc
公式サイト：https://anime-japan.jp/
公式SNS：X @animejapan_aj
YouTube https://www.youtube.com/@animejapanAJ
TikTok https://www.tiktok.com/@animejapan_aj