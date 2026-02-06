全50のAJステージ追加情報に加え

オフィシャルグッズの発表

ステージ応募権付入場券を手に入れるラストチャンス！

選べる「オリジナルチケット風ステッカー」＆ステージ応募権付入場券販売スタート！





世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」が2026年3月28日(土)、29日(日)に東京ビッグサイトにて開催いたします。

2014年の初開催から13回目を迎える「AnimeJapan 2026」は、前回15万人を超える来場者で熱気に包まれた会場と同じ、東京ビッグサイトの東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場を舞台に、過去最大級の開催面積と最大数の120社以上の出展でさらなる盛り上がりを目指して開催となります。

また、2年連続のAnimeJapan 2026アンバサダーとして櫻坂46の就任も発表され、今後の展開に期待が集まっています。

「アニメ化してほしいマンガランキング2026」の3月4日の授賞式など今後AnimeJapan 2026を盛り上げる彼女たちの活動にもご注目ください。

この度、先日ラインナップが発表されていたAJステージの追加情報や、キービジュアルのキャラクターイラストを使用したAJオフィシャルグッズ第1弾が発表となりました。

そして、本日より「ステージ応募権付入場券」と、「グッズ&ステージ応募権付入場券」の販売が開始となりました。

各出展社のブースやステージ情報も続々公開中！詳しくは出展社の公式サイト・SNSをご確認ください。

AnimeJapan 2026 入場券情報 / グッズ＆ステージ応募権付入場券販売中！

今回が、ステージ応募権付入場券を入手できるラストチャンスとなります。なお、AJ先行販売時にステージ応募をされた方も、当落にかかわらず、CNプレイガイド・アニメイト販売でステージ応募権付入場券をご購入いただくことで、あらためてステージ応募が可能です。

さらに、キービジュアルのキャラクター全22種類からお好きな絵柄を選べる「AnimeJapanオリジナルチケット風ステッカー」付きの、グッズ＆ステージ応募権付入場券も販売中。ステッカーは当日、会場にてお渡しいたします。

お気に入りの“キャラクターチケット”とともに、AnimeJapanをお楽しみください！





◆ステージ応募権付入場券

各日2,500円(税込)

・CNプレイガイド・アニメイト販売：2月6日(金)10:00～2月24日(火)

◆グッズ＆ステージ応募権付入場券＜AnimeJapanオリジナルチケット風ステッカー＞

各日3,300円(税込)

・販売期間：2月6日(金)10:00～2月24日(火) ※アニメイト限定販売

その他券種の詳細や購入方法は公式サイトをご確認ください

入場券情報▶https://anime-japan.jp/tickets/

AnimeJapan 2026オフィシャルグッズ情報第1弾が解禁

そして、AnimeJapan毎年大好評のキービジュアルのキャラクターを使用したオフィシャルグッズの情報が解禁となりました。

今年はBIGダイカットステッカーも登場。さらに、缶バッジにはホログラム仕様のレア入り！

過去最大規模で開催するAnimeJapan 2026をさらに盛り上げる、パワーアップしたオフィシャルグッズの続報にもぜひご期待ください。





AJステージラインナップの追加情報が発表！

今年のAJステージは、RED、GREEN、BLUE、WHITEの計4ステージで開催！

全50ステージをお届けします！この度、一部プログラムにて出演者の追加情報が公開となりました。

『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』市ノ瀬加那や、『鎧真伝サムライトルーパー』榎木淳弥など、全7ステージで豪華出演者の追加情報を公開！詳細は公式サイト・SNSをご確認ください！





















AJステージラインナップ ▶https://anime-japan.jp/stage/

AnimeJapan KICKOFF 2026 映像 好評公開中

アンバサダーの櫻坂46メンバーも登場する、梶裕貴さん、早見沙織さんのナレーションとともに、話題作や最新作、人気の声優陣が集結する、注目のAJステージの全ラインナップやAnimeJapan 2026の最新情報を一挙公開した映像も大好評公開中。

AnimeJapan KICKOFF 2026 ▶https://youtu.be/HZwpYMhFXHc

ファミリーアニメフェスタ2026 も最大規模で開催！

ファミリー向けのアニメ作品が集まるファミリーアニメフェスタも、過去最大規模での開催へ！

各出展社によるブース展開や、大人気のファミリーステージ、アニメにちなんだワークショップなどを準備中です！これらの詳細は、今後の発表をお待ちください。





ファミリーアニメフェスタ ▶https://family-animefesta.jp/

「AnimeJapan 2026」開催概要

【パブリックデイ】

会場： 東京ビッグサイト東展示棟4-8ホール、南展示棟1-4ホール、屋上展示場

会期： 2026年3月28日(土)・29日(日) 9:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／AJステージ／主催施策／オフィシャルグッズ販売など

【ビジネスデイ】

会場： 東京ビッグサイト 会議棟1F、6F

会期： 2026年3月30日(月) 10:00～18:00 ※最終入場17:30

2026年3月31日(火) 10:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／ビジネスセミナー／アニメビジネスコンシェルジュ

【ファミリーアニメフェスタ2026】

会場： 東京ビッグサイト 南展示棟1ホール

会期： 2026年3月28日(土)・29日(日) 9:30～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／ファミリーステージ／キャラクター撮影会／ワークショップなど

主催：⼀般社団法⼈アニメジャパン

後援：経済産業省、⼀般社団法⼈⽇本動画協会、コミック出版社の会

特別協賛：ソニーグループ株式会社 プレミアム協賛：Fate/Grand Order

協 賛：マンガプロダクションズ / dアニメストア / TOHO animation / TOHO animation STORE /

TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」（KADOKAWA） /

SANKYO / NURO / 株式会社DNPフォトイメージングジャパン / 円谷フィールズホールディングス / ABEMA

事 務 局：AnimeJapan 運営事務局（株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）

AnimeJapan KICKOFF 2026：https://youtu.be/HZwpYMhFXHc

公式サイト：https://anime-japan.jp/

公式SNS：X @animejapan_aj

YouTube https://www.youtube.com/@animejapanAJ

TikTok https://www.tiktok.com/@animejapan_aj