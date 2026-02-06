Qoo10日本で機能性Kスキンケア導入強化、Brandwarpが戦略展開開始
株式会社Brandwarp（日本市場向けブランド戦略・品質検査・越境EC運営統括、以下Brandwarp）は、2026/02/05、越境ビューティーブランド「O’earth & TONE fit SUN」のQoo10 Japanにおける本格展開を開始いたしました。本取り組みは、日本国内で拡大する“シンプル志向・低刺激志向”のスキンケア需要に対応し、日常的に使いやすい機能性スキンケアへのアクセスを強化するものです。
背景
近年、日本の美容市場では、在宅勤務の定着や生活様式の変化に伴い、スキンケアにおいても「時短」「工程削減」「軽い使用感」「肌へのやさしさ」を重視する傾向が強まっています。
複雑な多段階ケアよりも、毎日無理なく継続できるシンプルな製品設計が支持されるなど、消費者価値観は“効率性と快適性”へとシフトしています。
Brandwarpはこうした市場環境の変化を背景に、海外ブランドを日本市場に適合させる品質検査体制および運営管理フレームワークを構築してまいりました。本展開は、その越境ブランド支援戦略の一環として実施されたものです。
商品・サービス特長
「O’earth & TONE fit SUN」は、肌をうるおいで整える保湿ケアや紫外線から肌を保護する日常用UVケアなど、日々のコンディション維持を目的としたスキンケアラインです（薬機法に準拠した効能表現）。
主な構成：
うるおい補給をサポートするアンプル・セラム
手軽に使用できるトナーパッド
軽い付け心地のUVケア製品
ステップ数を抑えた多機能設計
また、事前のオンライン検証販売において、以下の実績が確認されています。
カテゴリー平均比 リピート購入率32％向上
初期キャンペーン累計販売数 10,000点以上
使用感・テクスチャー満足度 約90％
これらの結果は、日本のデジタル美容市場において、簡便性と継続性を重視したスキンケア需要が拡大していることを示しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341052/images/bodyimage1】
今後の展望
Brandwarpは2026年にかけて、品質検査基準のさらなる高度化、国内ECモールとの連携強化、戦略的パートナーブランドの拡充を進め、日本市場に適合した越境ビューティー流通の信頼基盤構築を推進してまいります。
今後も、日本の消費者が安心して選択できる持続可能な美容エコシステムの形成に貢献していく方針です。
関係性の明示
「O’earth & TONE fit SUN」はBrandwarpの戦略的パートナーです。
日本国内における検査・コンプライアンス・運営管理の責任主体は株式会社Brandwarpです。
会社概要
会社名：株式会社Brandwarp
事業内容：ブランド戦略立案、品質検査、越境EC運営、海外ブランド日本展開支援
概要：市場データ分析とコンプライアンス重視の運営体制により、海外ライフスタイル・ビューティーブランドの日本市場定着を支援しています。
配信元企業：株式会社ブランドワープ
