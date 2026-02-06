AI OCRとは？仕組み・従来OCRとの違い・おすすめAI OCRツールを徹底解説
ペーパーレス化やDX（デジタルトランスフォーメーション）が進む現代において、紙書類を効率よくデータ化する技術として OCR（光学文字認識） が広く利用されています。
近年では、従来のOCRを進化させた AI OCR が注目されており、手書き文字や非定型フォーマットの書類でも高精度に文字認識できるようになりました。
ここでは、
「AI OCRとは何か？」 という基礎から、
従来OCRとの違い、活用方法、おすすめAI OCR製品、
さらに OCR後のデータを最大限活用する方法（Tenorshare PDNob） まで、わかりやすく解説します。
AI OCR搭載PDF編集ソフトPDNobを無料利用：https://bit.ly/49Z9ANZ
1.AI OCRとは？従来OCRと何が違うのか
AI OCRとは何ですか？
AI OCR（人工知能OCR） とは、OCR技術に AI（人工知能）・機械学習・ディープラーニング を組み合わせた次世代の文字認識技術です。
従来のOCRでは難しかった以下のようなケースでも、高精度な認識が可能です。
- 手書き文字・崩れた文字
- レイアウトが統一されていない書類
- 写真撮影された書類や低解像度画像
- 日本語特有の複雑な文字・帳票形式
AIが文字の形状だけでなく 文脈や配置関係 も理解するため、誤認識を大幅に減らせるのが最大の特徴です。
OCRとは？AI OCRとの違いを比較
OCR（Optical Character Recognition）は、画像やスキャンデータから文字を読み取り、テキスト化する技術です。
ただし、従来OCRとAI OCRには明確な違いがあります。
従来OCRの特徴
ルールベースの認識方式
活字文書の読み取りが中心
定型フォーマットの書類に適している
学習機能がなく、精度は固定
認識精度は環境や画質に左右されやすい
AI OCRの特徴
AI・機械学習による高度な認識
手書き文字や崩れた文字にも対応
非定型フォーマットの文書を処理可能
利用するほど精度が向上
高精度かつ安定した文字認識を実現
この違いから、契約書・請求書・申請書・手書き書類 など、実務で扱う文書にはAI OCRが主流になりつつあります。
2.AI OCR搭載PDF編集ソフトとは？Tenorshare PDNobで自動認識から編集まで
AI OCRを使えば、紙の書類やスキャンPDFから文字を認識することはできます。
しかし実際には、
●PDFは読めるが、文字を編集できない
●認識したテキストを修正・再利用できない
といった課題に直面するケースも少なくありません。
この原因は、文字認識（OCR）とPDF編集が別々のツールになっていること にあります。
そのため、実務で活用するにはAI OCRによる自動認識と、PDF編集機能を一体化したソフト を選ぶことが重要です。
そこで注目したいのが、Tenorshare PDNob です。
Tenorshare PDNobとは？AI OCR＋PDF編集を一つのソフトで完結
Tenorshare PDNob は、AI OCR技術を搭載した高機能PDF編集ソフトです。
文字を認識するだけで終わらず、AIによる自動OCR処理から編集・再利用までを一括で行える のが大きな特徴です。
スキャンしたPDFや画像ファイルを読み込むだけで、PDNobのAI OCRが文字を自動認識し、編集可能なPDFデータへ変換 します。追加のソフトや複雑な設定は不要です。
PDNob公式サイト：https://bit.ly/49Z9ANZ
Tenorshare PDNobの主な特徴
●AI OCR搭載
画像・スキャンPDFから文字を自動で高精度に認識
●認識後すぐに編集可能
抽出されたテキストを直接修正・コピー・再編集できる
