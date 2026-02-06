【Ottocast Mini Tube】円形コンパクトで挿すだけ。有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化する新アダプター発売！新発売記念としてクーポン＋コード併用で実質40%OFF
Ottocast（オットキャスト）は、純正の有線CarPlay／有線Android Auto搭載車を対象に、USBポートへ挿すだけでワイヤレスCarPlay／ワイヤレスAndroid Autoへアップグレードできる新アダプター「Ottocast Mini Tube」を発売しました！
エンジン始動直後は、目的地入力、連絡の確認、音楽の切り替えなど“やること”が意外と多い時間。まず使いたいのは、ナビ・通話・音楽です。だからこそ、つながるまでに手間があると便利さが薄れてしまいます。
Mini Tubeは、毎回の抜き差しや配線のわずらわしさを減らし、乗り込んだ瞬間からスムーズに使える導線づくりをサポートします。
さらに、硬貨のように丸くて小さい設計で、USBに挿しても目立ちにくく内装の雰囲気を壊しにくい点も特徴。使い勝手と見た目の両面から、日常の運転体験を整えます。
■ キャンペーン情報（期間限定クーポン＋コード併用で実質40%OFFを実施中！）
Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFWBPSGN
プロモコード：6FPZTGBT
実施期間：2026年2月6日 ～ 2026年2月18日
通常価格：9,999円
クーポン適用後：6,999円
さらにプロモコード併用で：実質5,949円
※価格・クーポン表示は購入時点の商品ページをご確認ください。
■ 有線接続の“ちょっとしたストレス”を、まとめて解消
有線CarPlay／Android Auto対応車では、こんなお悩みもよく聞かれます。
・乗るたびにケーブルを挿すのが手間
・短距離でも抜き差しが必要
・配線が邪魔で車内がすっきりしない
・断線や接触不良が気になる
Mini Tubeは、こうした「毎回の小さな面倒」を減らし、ワイヤレスで“いつも通り”使える環境へ整えます。
■ 製品概要
Ottocast Mini Tubeは、車両のUSBポートに接続するだけで、有線CarPlay／有線Android Autoをワイヤレス化できるアダプターです。
ケーブルなしでも、車載ディスプレイ上でナビ（地図）・通話・音楽をこれまで通り利用でき、運転の流れを止めません。スマートフォンはポケットやバッグのままでOK。乗り込んだ瞬間から気持ちよくスタートできます。
※ご購入前に、車両が「純正有線CarPlay／有線Android Auto」に対応しているか、純正ケーブルで表示確認をおすすめします。
■ Mini Tubeの主な特長
● 1）有線CarPlay／Android Autoを“挿すだけ”でワイヤレス化！
Ottocast Mini Tubeは、純正の有線CarPlay／有線Android Auto搭載車を、USBに挿すだけでワイヤレス化するアダプターです。乗るたびの抜き差しやケーブルの絡まり、車内のごちゃつきを軽減。短距離移動でもストレスが溜まりにくく、車内導線を整えます。
● 2）ナビ・通話・音楽など“いつもの操作”をそのまま無線で。
ワイヤレス化しても使い方はそのまま。CarPlay／Android Autoのアプリ環境で、ナビ（地図）・通話・音楽・メッセージなどを普段通りに利用できます。スマホはポケットやバッグのままでOK。運転の流れを止めずに“いつもの便利”を維持します。
● 3）硬貨のような円形コンパクト＋初回かんたん、次回から自動再接続！
硬貨のように丸くて小さい「円形コンパクト」デザインで、挿しても目立ちにくく内装に自然になじみます。初回はBluetoothで機器名を選んでペアリングし、Wi-Fiを許可するだけ。2回目以降はBluetooth／Wi-Fiが有効ならエンジン始動後に自動再接続します。
