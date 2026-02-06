【上地雄輔 × 美山加恋 × 大井怜緒 主演】ドラマ『雨上がりのスカイツリー』 完成披露記者会見＆上映会(前編) 配信決定のお知らせ
高森千穂原作の児童書『雨上がりのスカイツリー』（国土社刊）を原作としたドラマ『雨上がりのスカイツリー』の完成を記念して、２月９日(月)14時30分より行われる「記者会見及び前編上映会」の模様をBS11+でライブ配信することが決定しました！是非、ご視聴ください。
●BS11+配信情報
詳細情報やご視聴・ご購入は下記をご確認ください。
https://vod.bs11.jp/programs/ameagari-no-skytree?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
ライブ配信：2026年２月9日(月)14時30分～15時45分予定
料金：2,200円(税込)
※～2026年2月18日 23：59迄のアーカイブ視聴期間付
※アーカイブは２/10正午より視聴可能となります。
さらに、記者会見の模様は、U-NEXTでも配信します！
●U-NEXT「雨上がりのスカイツリー」記者会見イベント
2026年2月19日（木）正午～2026年3月19日（木）正午まで
ドラマ「雨上がりのスカイツリー」
東京スカイツリーの街を舞台に、雨上がりの空のように、静かに、そして温かく心を照らすヒューマンドラマ『雨上がりのスカイツリー』。
■ 作品概要
【タイトル】 雨上がりのスカイツリー
【原作】 高森千穂『雨上がりのスカイツリー』（国土社刊）
【監督】 畑泰介
【脚本】 斉藤大輔
【制作】 東京コンテンツラボ
【製作著作】 「雨上がりのスカイツリー」制作委員会＜BS11／東京コンテンツラボ＞
■ あらすじ
小学校6年生の須崎菜々実は、母・緑と離れて父・優一と二人で暮らしている。
父の優一は、ショーパブで演歌歌手・松波譲二のモノマネを披露するモノマネ芸人。イケメンで芸も確かだが、かつて抱いていた俳優になるという夢は諦め、現状に甘んじる日々を送っていた。そんな父に愛想を尽かし、母は3年前から別居している。
父の仕事をどこか誇りに思いながらも、大人としての弱さや頼りなさに戸惑いを隠せない菜々実。家族の時間は、止まったままに見えた。
しかしある日、優一が働くショーパブで起きた“モノマネ”をめぐる出来事をきっかけに、菜々実と優一、そして緑の運命が少しずつ動き出していく。
夢を諦めた父、夢を信じきれない娘、そして家族から距離を置いた母。
それぞれが抱えてきた想いと向き合いながら、再び「家族」として歩み出せるのか――。
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
