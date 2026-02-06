株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp ）の、累計販売数5億パックのおしりふき「水99％Super おしりふき」をはじめとする人気商品など5種類のミニチュアフィギュア＆アクリルチャームマスコットが、2026年2月6日(金)より株式会社クリエイション・コムが展開するカプセルトイとして登場いたします。

アカチャンホンポの人気ベビー用品が、手のひらサイズのカプセルトイになって登場！

ラインナップは、「ほ乳びん」・「赤ちゃんのむぎ茶」・「水99％Super おしりふき」・「レジかご」に加え、「シークレット」も含めた全5種類です。ミニチュアフィギュアとロゴ入りアクリルチャーム付きで価格は1回500円（税込）です。全国のアカチャンホンポ店舗で販売いたします。

※全店計25,000個限定。なくなり次第終了となります

※プライムツリー赤池店、ビバシティ彦根店、洛北阪急スクエア店、MOMOテラス店、フジグラン緑井店、イオンタウン防府店、パークプレイス大分店では取り扱いいたしません。

※浦添西海岸パルコシティ店、ハンビータウン店は2月13日(金)販売となります。







■開発の想い

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージに掲げ、90年以上たくさんの子育てに寄り添ってきました。日々の暮らしの中で「赤ちゃんのいる暮らし」を支える商品やサービスを提案しています。本企画は、現在子育て中の方はもちろん、子育てを経験された皆さまに“思い出のアイテム”として楽しんでいただくとともに、ベビー用品に触れる機会の少ない方にも、赤ちゃんのいる暮らしを身近に感じていただくきっかけをつくりたいという想いから生まれました。

「アカチャンホンポ ミニチュアフィギュア＆アクリルチャームマスコット」は、当社の人気ベビー用品などをモチーフにした全5種。ほ乳びんは“ふたが開く”など細部までこだわり、ロゴ入りアクリルチャーム付きで、持ち歩きにもディスプレイにもお楽しみいただけます。

■2月6日(金)発売のラインナップ



哺乳びん



水99％Superおしりふき



赤ちゃんの麦茶



レジかご



シークレット

※本商品の対象年齢は16歳以上です。

※本商品は、おもちゃ・食べ物ではありません。間違って誤飲されないよう、十分お気をつけ下さい。

＜アカチャンホンポ公式YouTube＞

https://youtube.com/shorts/_qWrAfnL4uo



