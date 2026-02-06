花岡車輌、タカラスタンダードの人造大理石の抜き材を再利用した、台車用人造大理石ワークテーブルを発売 2026年2月6日発売
花岡車輌株式会社は、ホテルカートや各種台車、フラットカートダイニングに置くだけで設置できる新製品**「人造大理石ワークテーブルオプション（型式：OP/WT）」**を、2026年2月6日に発売いたします。
本製品は、既存の台車の上に載せるだけで、衛生的で清掃しやすい作業面を確保できる後付けタイプのワークテーブルです。ホテル・イベント・工場・物流など、さまざまな現場において、柔軟な作業環境づくりをサポートします。
>開発背景
ホテルや飲食の現場では、カートや台車の2段目を簡易的な作業台として使用するケースが多く見られます。一方で、衛生性に配慮した作業面を確保したい金属製台車では、熱い調理器具を直接置くことに不安がある
空間全体の印象を損なわずに作業性を高めたいといった声も多く寄せられていました。
また、工場・倉庫の現場においても、「台車を一時的なワークテーブルとして使いたい」というニーズが年々高まっています。
こうした現場の課題を受け、工具不要で着脱でき、清掃性・耐久性に配慮した作業面として開発されたのが「人造大理石ワークテーブルオプション（OP/WT）」です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341053/images/bodyimage1】
>採用素材について
本製品の天板には、タカラスタンダード社のキッチン天板に使用されているアクリル系人造大理石素材の抜き材を再利用して制作しております。
アクリル系人造大理石は、表面が滑らかで汚れが落としやすく、水拭きで清掃しやすい
水が染み込みにくく、衛生管理がしやすい日常的な使用において、熱に配慮された素材特性を持つ
といった特長があり、厨房設備や住宅設備分野でも広く用いられています。
※本製品においても、高温の調理器具を長時間直接置く場合は、鍋敷き等の使用を推奨しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341053/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341053/images/bodyimage3】
>主な特長
置くだけで設置可能（工具不要）
使用後は取り外して水洗いが可能
表面が滑らかで清掃しやすい
裏面に滑り止めゴムを採用し、安定した設置が可能
台車の用途を広げ、作業スペースを柔軟に確保
>想定される利用シーン
・ホテル・レストラン
ビュッフェ準備や盛り付け時の作業面として
一時的な調理・カッティング作業用テーブルとして
・ホテルカートの機能拡張として
工場・倉庫・物流現場
台車を簡易ワークテーブルとして活用
リフト台車上での作業補助面として
・フラットカートダイニング
熱を伴う調理器具や食器の仮置き用作業面として
>製品仕様
製品名：人造大理石ワークテーブルオプション
型式：OP/WT
素材：アクリル系人造大理石
設置方法：置くだけ（工具不要）
カラー：ホワイト
外形寸法：W725 × D480 × H14mm
出荷形態：完成品出荷
価格：オープン価格
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341053/images/bodyimage4】
>今後について
花岡車輌は、運搬・移動・作業を支える道具づくりを通じて、現場で働く人の快適性と作業の質を高めることを大切にしてきました。
「人造大理石ワークテーブルオプション（OP/WT）」は、既存の台車を活かしながら、新たな使い方を生み出す製品として開発されています。
今後も花岡車輌は、現場の声に耳を傾け、長く安心して使える“相棒”となる製品づくりを続けてまいります。
配信元企業：花岡車輌株式会社
