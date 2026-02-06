リーブ21のSDGs協力に大阪商工会議所から感謝状 ～万博にも展示されたモリンガ植物の青汁でカーボンニュートラルに貢献～
正真正銘自分の髪 リーブ21（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡村勝正、以下「リーブ21」）は、2025年12月3日（水）、4日（木）の2日間、大阪商工会議所が主催した「SDGsカフェ」に、カーボンニュートラルに貢献する植物「モリンガ」（一般植物の約20倍ものCO2を吸収するといわれている植物）の有機モリンガ（青汁）を提供したことに対して感謝状をいただきました。
「SDGsカフェ」には、大阪商工会議所の鳥井会頭（サントリー取締役副会長）をはじめ約330名の企業の方々にお越しいただきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340352/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340352/images/bodyimage2】
（上写真：左は感謝状、右は山形開発工業のモリンガなどの植物展示）
【概要】
大阪商工会議所のSDGsカフェに、大阪・関西万博で展示した植物「モリンガ」をテーマとした、リーブ21の「有機モリンガ（青汁）」と、山形開発工業（大阪府岸和田市）の「モリンガ植物」をそれぞれ出展協力致しました。リーブ21はカーボンニュートラルへの挑戦というテーマに沿って、万博展示終了後も展示内容を有効に活用し、発信しています。
リーブ21は、2030年のSDGsゴール実現に向けて、SDGs活動を見える形で広げることを目指しています。
【会社概要】
会社名：株式会社毛髪クリニックリーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ：https://www.reve21.co.jp/
リーブ21公式チャンネル-Youtube-：https://www.youtube.com/c/reve21jp/featured
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
「SDGsカフェ」には、大阪商工会議所の鳥井会頭（サントリー取締役副会長）をはじめ約330名の企業の方々にお越しいただきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340352/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340352/images/bodyimage2】
（上写真：左は感謝状、右は山形開発工業のモリンガなどの植物展示）
【概要】
大阪商工会議所のSDGsカフェに、大阪・関西万博で展示した植物「モリンガ」をテーマとした、リーブ21の「有機モリンガ（青汁）」と、山形開発工業（大阪府岸和田市）の「モリンガ植物」をそれぞれ出展協力致しました。リーブ21はカーボンニュートラルへの挑戦というテーマに沿って、万博展示終了後も展示内容を有効に活用し、発信しています。
リーブ21は、2030年のSDGsゴール実現に向けて、SDGs活動を見える形で広げることを目指しています。
【会社概要】
会社名：株式会社毛髪クリニックリーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ：https://www.reve21.co.jp/
リーブ21公式チャンネル-Youtube-：https://www.youtube.com/c/reve21jp/featured
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
プレスリリース詳細へ