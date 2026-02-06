オンラインセミナー『採用に強い会社になる！いい人財が集まる戦略と戦術』2026年3月5日（木）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『採用に強い会社になる！いい人財が集まる戦略と戦術』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
「求人企業のなかで、我社はなかなか認知されにくい…」
「求職者にどうアピールして良いかわからない…」
「他社との待遇面の競争にもさすがに限界がある…」
このようなことを考えている経営者、役員の皆様に、いい人財が「集まる」会社は、どういう考え方で採用活動をし、採用戦略を練っているのか？その思考法と実践法をお伝えします。
本講座をきっかけに、「応募数が30倍になった」「採用数が前期9名から20名に増加できた」「採用できる人財のレベルが上がった」などお喜びの声が届いています。
＜セミナーで得られるポイント＞
・採用に成功している会社の取り組みを知ることができる
・これからの時代に仕掛けるべき新たな採用戦略のヒントを得ることができる
・自社の採用プロセス全体を再構築できる
【開催日】
2026/03/05（木） 13：00～16：30
【講 師】
株式会社アタックス・セールス・アソシエイツ 取締役
酒井 利昌
【受講料】
一般：26,400円（税込）
メルマガ会員：19,800円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
経営者・役員限定
※採用担当者の方は、経営者・役員の方とご参加の場合に限り受講可能
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2249
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
「求人企業のなかで、我社はなかなか認知されにくい…」
「求職者にどうアピールして良いかわからない…」
「他社との待遇面の競争にもさすがに限界がある…」
このようなことを考えている経営者、役員の皆様に、いい人財が「集まる」会社は、どういう考え方で採用活動をし、採用戦略を練っているのか？その思考法と実践法をお伝えします。
本講座をきっかけに、「応募数が30倍になった」「採用数が前期9名から20名に増加できた」「採用できる人財のレベルが上がった」などお喜びの声が届いています。
＜セミナーで得られるポイント＞
・採用に成功している会社の取り組みを知ることができる
・これからの時代に仕掛けるべき新たな採用戦略のヒントを得ることができる
・自社の採用プロセス全体を再構築できる
【開催日】
2026/03/05（木） 13：00～16：30
【講 師】
株式会社アタックス・セールス・アソシエイツ 取締役
酒井 利昌
【受講料】
一般：26,400円（税込）
メルマガ会員：19,800円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
経営者・役員限定
※採用担当者の方は、経営者・役員の方とご参加の場合に限り受講可能
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2249
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
プレスリリース詳細へ