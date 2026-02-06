偏差値の先にある「生きる力」を。合格通知の次に選ぶべき、人生を変える“住まいの教育力”とは

U Share株式会社

大学受験シーズン、真っ只中。お子様の第一志望合格は、長い努力の末に掴んだ輝かしいゴールであると同時に、未知の世界へのスタートラインです。しかし、安堵も束の間、いざ住まい探しとなると、「セキュリティは万全か」「駅からの距離は」「家賃は」…といった“守り”の条件ばかりに目が向きがちではないでしょうか。





もし、その住まいが、お子様の大学4年間を、偏差値では測れない「生きる力」を育む時間に変えるとしたら？





東京・早稲田で今、注目を集める国際学生寮「U Share（ユーシェア）」は、その常識を鮮やかに塗り替えます。仕掛け人は、ハーバード大学院で建築を学んだ建築家・上田氏。彼が留学先で目撃したのは、単なる寝食の場を超え、学生たちの視座を爆発的に高める「レジデンシャル・エデュケーション（居住型教育）」の力でした。















「誰と住むかが、人生を変える」。親御さんの安心と、お子様の成長。その両方を叶える新しい住まいの形、その創業ストーリーに迫ります。











■ ハーバードで知った「教室の外」にある真の学び

「30歳を過ぎて留学したハーバードで、最も衝撃を受けたのは著名な教授の講義ではありませんでした。それは、寮のラウンジで毎晩のように交わされる、仲間たちとの対話だったのです」





U Shareの創業者、建築家



の上田氏はそう振り返ります。彼が過ごしたハーバード大学デザイン大学院（GSD）の寮には、世界中から集まった未来のリーダーたちがいました。建築家、起業家、行政官、エンジニア……。





「夜更けまで、異なる専門を持つ仲間と社会課題について語り合う。自分の専門分野がいかに狭い世界だったかを思い知らされ、思考の枠が強制的に壊されていく。その濃密な時間が、私の視座を劇的に引き上げてくれました」





日本の大学生活の多くは、授業が終われば各自がアパートへ帰る「通学型」です。しかし上田氏が体験したのは、「生活そのものが学び」となる世界。この強烈な原体験こそが、帰国後、日本初の本格的な国際教育寮を生む原動力となりました。

■ 「偶然の出会い」を設計する、建築家ならではの仕掛け

建築家である上田氏が、なぜ自ら運営まで手がけるのか。それは、U Shareが単なる「不動産」ではなく、「成長を加速させるプラットフォーム」だと考えているからです。





「一般的なシェアハウスやマンションは、あくまで『場所』の提供です。しかし私たちが提供したいのは、多様な価値観に触れ、世界へと視野を広げる『きっかけ』です」





その「きっかけ」は、建築家としての緻密な計算によって、建物の至る所に仕掛けられています。





例えば、街に開かれた1階のラウンジ。 1 階はエントランス、ラウンジ、カフェから構成され、入居者や外部ゲストが様々なきっかけで交流が促進される中心的な場所 「Center of Gravity」としています。















効率だけを考えれば、広場はただのデッドスペースです。しかしU Shareでは、あえて幅を広くとり、本棚やスツールを置いています。部屋に戻る途中で、誰かが読んでいる本が目に留まる。そこから会話が生まれ、一緒にプロジェクトを始めることになる。そんな「意図された偶然の出会い（セレンディピティ）」を、建築の力で誘発しているのです。















これらの仕掛けが、日本人学生にとっては「日本にいながらの留学生活」を、留学生にとっては「日本の深部に触れる拠点」を、ごく自然な形で実現させているのです。





■ 親御様へ：初めての一人暮らし、最大の不安「孤立」させない設計

初めての東京、初めての一人暮らし。親御様にとって最大の不安は、お子様の「孤立」ではないでしょうか。どんなに立派な設備があっても、心を許せる友人が一人もいなければ、大学生活は味気ないものになってしまいます。





「U Shareは、一つの大きな家族（Big Family）です」と上田氏は断言します。





ここでは、単に同居するだけでなく、「Willingness to share（分かち合う意志）」が共通言語です。英語が完璧でなくても、内気な性格でも構いません。大切なのは、自分の得意なことや好きなことを、誰かのために使おうという気持ちです。















「英語が苦手だった学生が、留学生にプログラミングを教える代わりに英語を教えてもらう。そんな光景が日常です。多様性を受け入れ、互いに助け合う文化があるからこそ、失敗を恐れずに挑戦できる『心理的安全性』が生まれるのです」





実際に、以前U Shareに暮らしていたある学生は、入居当初「英語への苦手意識から一歩も踏み出せない」と悩んでいました。しかし、寮での共同生活を通じて自信をつけ、2年後には学生リーダーとしてコミュニティを牽引。最終的には交換留学でアムステルダムへと羽ばたいていきました。そんなドラマが、ここでは日常的に起きています。











■ 合格の先に広がる世界へ。2026年1月、西早稲田から。

この1月、その集大成となる新拠点「U Share Waseda WC2」が産声を上げました。70名を超える多様な個性が集うこの場所は、まさに上田氏がハーバードで見た「知の熱狂」を日本で再現する舞台です。















大学合格は、ゴールではありません。大学生活の4年間を、ただ単位を取得して「消費」する時間に終わらせるのか。それとも、一生の財産となる「仲間」と「視座」を築く投資の時間にするのか。その選択が、今、お子様と親御様の目の前にあります。





「合格」の先にある、お子様の可能性を最大化する選択肢が、ここにあります。













