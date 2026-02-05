【学割ステーキ！！】大阪府大東市でグランドオープンした「肉のエサカ住道店」が、2026年2月6日（金）よりステーキの学割を開始します。若者に安くお肉をお腹一杯たくさん食べる場をご提供！！

株式会社コズミックマーケティング

学割ステーキポスター

飲食店の運営・開発を行う株式会社C-HUNDRED(所在地：大阪府大阪市北区)は、「肉のエサカ 住道店」で「学割ステーキ」と題したステーキの学割サービスを実施いたします。

概要 ：「学割ステーキ」開始

店名 ：肉のエサカ 住道店

住所 ：574-0046 大阪府大東市赤井1丁目13-1

営業時間：平日 11:00～14:00 18:00～21:00

土日祝 11:00～15:00 18:00～21:00

■そもそも、食肉加工工場運営会社が手掛ける飲食店「肉のエサカ」とは？

店名にある「肉の～」という冠言葉は、運営会社である株式会社C-HUNDREDが食肉加工工場を運営していることに由来しています。

毎月、数十トンもの肉の仕入れと加工を行っている食肉加工工場のノウハウと仕入れルートを活用した「肉のエサカ」は、中間業者の中抜きが存在しないため、格安で良質のお肉をお楽しみいただける業態となっております。

セントラルキッチン

■学割の対象となるのは、肉のエサカの目玉商品「熟成とろけるハラミ」

エサカ目玉・看板メニュー「とろけるハラミ」

美味しいお肉をたくさん食べてほしいとの思いから、肉のエサカの目玉商品を学割特別価格の対象としています。お腹をすかせた学生さんたちはぜひとも、肉のエサカ住道店までお越しください。

■目玉商品となる「熟成とろけるハラミ（とろハラミ）」は、なぜ「とろける」ほど柔らかいのか？

・answer１.

食肉加工工場（セントラルキッチン）に在籍する熟練の職人と最新機器を活用した特別な肉のカットでお肉をやわらかく仕上げています。

・answer２.

酵素を含んだ秘伝のタレに３日間漬け込み熟成することによりお肉を柔らかく仕上げています。

・answer３.

お肉を「半熟」の加減に焼き上げることにより、お肉を柔らかく仕上げています。

■「肉のエサカ 住道店」メニュー

肉のエサカ住道メニュー

■ごはんの大盛・特盛無料！！おなか一杯召し上がってください。

「肉のエサカ」では、ご来店頂いたお客様が皆さんお腹いっぱいになっていただきたいと思い、ご飯の「大盛り」「特盛り」を無料で対応しております。特に特盛は、漫画盛りのようなご飯の量なので、お腹をすかせた学生の方もご満足していただけると思っています。

■学割開始は2026年2月6日から！

2026年2月6日より学割を開始します。学生の皆様には、目玉商品を存分に楽しんで頂く為、「熟成とろけるハラミ」を特別価格でご提供します。この機会に肉のエサカの自信作である「とろけるハラミ」をお召し上がりください。※S/M/Lの全サイズが割引対象。

■お得な学割ドリンクバーも同時にスタート！！

アイスドリンク（コーラ、オレンジジュース、アイスコーヒーなど）やホットドリンク（ホットコーヒー、紅茶、緑茶など）、10種類以上あるドリンクバーも学生の皆様はお安くお楽しみいただけます。

■店舗概要

