ホリエモンAI学校「外資系生命保険営業マンの“空き時間”」を収益に変えるAI代理店プランを提供開始、紹介料を2倍に

ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：荒木 賢二郎、以下「ホリエモンAI学校」）は、実施中の紹介パートナープログラムにおきまして、「外資系生命保険営業マンの“空き時間”」を収益に変える、外資系生命保険営業マン特別プランを発表いたします。紹介料を従来の10%から20%に期間限定で増額し、なぜか時間が空いてしまった外資系保険営業マンを支援します。

キャンペーンの背景：

外資系生命保険の営業マンは、高い専門性と成果報酬型の報酬体系のもと、

限られたトップ層が圧倒的な成果を上げる一方で、「次のアポイントまでの空き時間」や「移動・待機時間」が断続的に発生するという独特の働き方をしています。

こうした空き時間は、これまで自己研鑽や情報収集に充てられることが多く、必ずしも成果や収益に直結しない“隙間時間”として扱われてきました。

ホリエモンAI学校では、こうした外資系生命保険営業マン特有の働き方に着目し、高単価・裁量型営業で培われたスキルや知見を活かしながら、AIを活用して“空き時間を収益機会に変える”代理店プランを設計しました。

本キャンペーンは、実験的に３ヶ月間を想定しておりますが、実験結果を精査の上で個人の市場価値向上と、新たな収益源の創出を同時に実現することも目的としています。

紹介パートナーの内容：

専用の日程調整ツールに顧客候補とのアポイントを設定するだけになります。

４名の受講であれば124万円の10%→20%の24.8万円が、

100名の受講であれば1200万円の10%→20%の240万円が、

報酬として受け取れます。

※別途紹介パートナー契約が必要です

詳細は、ホリエモンAI学校紹介パートナーサイトをご覧ください

※2026年2月5日～３ヶ月間を予定、紹介料を２倍の20%に

https://horiemon.ai/partnership

■本リリースに関するお問い合わせ

電話取材、追加コメント、その他情報提供可能です。お気軽にご連絡ください。

ホリエモンAI学校株式会社

東京都新宿区新宿4-3-15 レイフラット新宿B棟3F

03-4400-3424

E-Mail：ux@telewor.com