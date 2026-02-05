欧州上場企業の先進事例を発信する新・経済メディア「the Europe Times(TM)」を2026年4月にローンチ

株式会社スマートリサーチ

株式会社スマートリサーチ（本社：東京都港区、代表取締役：安平 健人）は、（以下、当社）は、欧州の上場企業を中心に、人的資本・サステナビリティ・独自性領域における先進的な取り組みを、一次情報に基づき日本を含むグローバルへ発信する経済メディア「the Europe Times(TM)（ヨーロッパタイムズ）」を、2026年4月にローンチ予定であることをお知らせします。

本メディアはローンチ前にも関わらず、すでに欧州の上場企業30社以上の参画が決定しており、加えて日本の上場企業も参画決定をしています。欧州企業の先進的な取り組みを中心として、取材・編集のプロフェッショナルチームが経営・人事・サステナビリティの意思決定に資する“信頼できる情報"として発信していきます。

背景：欧州の先進事例を主軸に「一次情報」でつなぐ

人的資本開示やサステナビリティ情報開示の高度化が世界的に進む一方、実務に役立つ具体事例は国・言語の壁によって断片化しやすい課題があります。

当社はマーケティングリサーチ会社として、2024年10月よりベルギーに営業所を設置し、欧州現地でのネットワーク基盤を構築してきました。現地の一次情報を起点に、“日本でも再現可能な学び”として編集・発信するため、本メディアの立ち上げに至りました。

「the Europe Times(TM)」の発信方針

・主に欧州上場企業の一次情報を軸にした取材記事（人的資本／サステナビリティ／ガバナンス／組織・人材戦略 等）

・日・英を中心とした発信体制（必要に応じて多言語取材・翻訳体制を拡張）

プレスチーム

the Europe Times(TM)は、国内外の報道・編集・翻訳・リサーチ領域で多様な実績を有するメンバーで編集体制を構築しています。以下のチームで取材・編集を推進します。

（以下敬称略）

狩野 綾子

英日バイリンガルライター兼翻訳家。慶應義塾大学法学部卒。ロンドン大学ゴールドスミス校でメディア領域修士号。英国在住10年。

『International Herald Tribune/The Asahi Shimbun』の文化欄記者として、映画人、作家、クリエイターなどへのインタビュー多数。訳書に『「ひらめき」を生む技術』（伊藤穣一著、角川EPUB選書）や『「お金」と「すごい成果」の法則』（トレーシー・ブライアン著、日経BP）等。

現在は首相官邸SNSの英語編集を担当。英語による日本文化の情報発信などにも携わり、Asahi Weekly、NewsPicks、Zenbirdなど多方面での翻訳・執筆経験を有する。

野田 順康

北海道大学大学院修了。旧総理府国土庁で要職を歴任し地方振興・産業政策の策定等に携わる。国連人間居住計画（UN-HABITAT）や世界銀行、OECD等の国際機関でも要職を務め、現在は国際関係やESG分野を中心に講義を行う。

Miki D'Angelo Yamashita

コロンビア大学・パリ政治学院 修士課程修了。新聞社で新聞記者・雑誌編集記者・書籍編集者として勤務し、外信部・ニューヨーク支局・パリ支局等で国際情勢・文化を取材。舞台人・映画人・作家等のインタビュー多数。書籍編集は約200冊。

藤森 茉莉

明治学院大学卒。スリランカ国営航空会社の日本代理店でマーケティングを担当。WEB事業会社で海外事業（スリランカ・ミャンマー）を推進し、現地取締役としてマーケティング戦略の立案から実行・経営・組織マネジメントまで担う。現在はデジタルマーケティング全般と海外営業を支援。

東出 菜代

慶應義塾大学文学部卒。ソルボンヌ大学大学院およびルーヴル美術館付属学校で専門性を深め、東京・パリの美術機関にてそれぞれ10年以上の実務経験を有する。日仏バイリンガルの美術専門家として、現代美術を中心とした企画および年間数十本に及ぶ執筆を行うアートプロフェッショナル。

森 かのん

南アフリカ共和国ステレンボッシュ大学 社会・人類学部卒。ステレンボッシュ大学におけるウェブニュース記事作成および専属広報に従事。ルワンダ共和国のNGOにおけるSNSマーケティングの戦略立案や運用。またCM撮影や映画撮影の現場での通訳およびライティングなどを行なっている。

島津 優実

慶應義塾大学法学部卒。フリーランス取材記者、通翻訳者。会社員時代に弁護士・医師・税理士へのインタビュー記事を多数執筆。フリーランス転向後は、韓国スタートアップ専門メディア「KORIT」や英語圏スタートアップメディアのライターとして韓国企業や北米・欧州企業の取材執筆実績あり。日英韓トリリンガル。

今後の展開

・2026年4月：the Europe Times(TM) ローンチ

・ローンチ後：参画企業の取材記事公開、特集企画の順次展開

・企業・自治体・大学等との連携（共同研究／イベント／レポート）も順次検討

会社情報

株式会社スマートリサーチについて

「企業価値の見える化」をミッションとして、

マーケティングリサーチ事業を主軸に、非財務領域へのアプローチや

ノンコア業務のアウトソース等、対象企業の真の価値の顕在化を目指しています。

・社名：株式会社スマートリサーチ

・代表取締役：安平 健人

・事業内容：マーケティングリサーチ事業

中小～中堅企業向けアウトソース「Smartブランド」の企画、開発及び販売事業

・設立：2023年8月8日

・本社：〒106-6116 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー16F

・ベルギー営業所：Stephanie,square,centre,avenue,louise65,Box11,Bruxelles,1050

・企業URL：https://smart-r.co.jp/

・電話番号：03-6687-4484