ポルシェジャパン広報部長が語る「リピートしたくなる通訳者」の条件 セミナー開催決定

インターグループが運営する通訳者・翻訳者養成機関インタースクールでは、2026年2月28日（土）に、ポルシェジャパン広報部長の黒岩 真治氏を登壇者に迎え、Zoomウェビナーを開催いたします。

通訳エージェントにお仕事を依頼する立場であるクライアント企業。その担当者が、思わず「次もこの方で！」と言いたくなる通訳者の仕事ぶりとは？世界を代表する高級スポーツカーの魅力を発信するプロフェッショナルとして数々の通訳者とタッグを組んできた黒岩氏の視点から、「クライアントが本当に求める通訳者の姿」を語っていただきます。

■セミナー内容

ブランドの声を発信する仕事

リピートしたくなる通訳者の3条件

QAセッション

■セミナー概要

タイトル：プロの通訳者とは ポルシェジャパン広報部長が語る「リピートしたくなる通訳者」の条件

日時：2026年2月28日（土）15:00 - 16:00

形式：Zoomウェビナー（オンライン開催）

参加費：無料

詳細・申し込みURL：https://www.interschool.jp/archives/1875

■こんな方におすすめです：

英語が得意

仕事で英語を使う機会が多い

通訳者という職業に興味がある

■登壇者プロフィール

登壇者：黒岩 真治（ポルシェジャパン株式会社 広報部長）

慶應義塾大学理工学部卒業。1994年 メルセデス・ベンツ日本に入社し、技術部に配属。1999年に社長室 企業広報に異動し、以来、広報の仕事一筋。日産自動車、カッシーナ・イクスシーを経て、リーバイ・ストラウス ジャパン、フィアット・クライスラー（現Stellantis）ジャパン各社の広報部長を歴任し、2018年より現職。広報では珍しい理系のバックグラウンドを持ち、これまで担当した自動車ブランドは10を数える名物広報部長。2025年、ポルシェジャパンが自動車インポーター初の紺綬褒章を受章し、さらに日本カー・オブ・ザ・イヤーで初めて企業と商品が２部門同時に選考された立役者となる。

■参加特典

セミナー終了時アンケートに回答した方※は、入学金無料

※2026年4月期新規受講生に限る

■関連イベント【2月-4月 開催体験授業】

ビジネス通訳科（オンライン）

１.2/28(土) 13:50-15:20

２.3/22(日) 9:50-11:20

ビジネス通訳科（通学）

１.3/14(土) 13:50-15:20 東京校

２.3/15(日) 9:50-11:20 大阪校

会議通訳科（オンライン）

１.3/7(土) 9:50-11:20

会議通訳科（通学）

１.3/29(日) 9:50-11:20 東京校

