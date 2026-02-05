プロジェクションマッピングを活かした地域振興とは？全国の最新傾向も紹介！2/20（金）無料セミナー「杉浦幹男氏が聞く、アート・コンテンツと地域振興シリーズ vol.19」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2月20 日（金）、アートやコンテンツを活用した地域振興に関心がある地域企業や自治体職員の方、コンテンツクリエイター、コンテンツ企業の方などを対象に、無料のオンラインセミナー「インディペンデント・ディレクター杉浦幹男氏が聞く、アート・コンテンツと地域振興シリーズvol. 19 プロジェクションマッピングから地域振興について考える～地域文化としてナイトカルチャーは根付くのか～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169884/?rls)」を開催します。





インディペンデント・ディレクター杉浦幹男氏が聞く、アート・コンテンツと地域振興シリーズvol. 19プロジェクションマッピングから地域振興について考える～地域文化としてナイトカルチャーは根付くのか～

昨今、全国の地域・自治体で文化政策やコンテンツを活用した地域振興施策が注目されています。しかし「文化政策の成果を説明しにくい」「推進する自治体職員や地域の方々の間で知識・理解の差が大きい」というお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。C&R社では、文化政策に初めて取り組む自治体職員の方や、自治体へのコンテンツ提案方法にお悩みのクリエイター・企業の方を対象にセミナーシリーズを開催しています。本シリーズでは、インディペンデント・ディレクターの杉浦幹男氏が、芸術文化の第一線で活動している多様なゲストを迎え、地域振興の効果や行政との関係を踏まえた文化政策の立案、導入、評価などを紐解きます。第19回となる今回は、前回に引き続き、近年全国各地で実施されているプロジェクションマッピングについて考えていきます。前回の沖縄の取り組み事例を受けて、アドバイザー的役割を果たしてきた株式会社ソルメディエージ代表取締役 丸山健太氏をお招きします。沖縄での取り組みも含めた全国各地の取り組みについて、最近の傾向をご紹介いただき、わが国のプロジェクションマッピング事業の現状の課題や、地域文化の振興に結び付けるための今後の展望についてお話しいただきます。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。<セミナーの内容>ゲストが手がけた地域振興の事例紹介と、その効果や企画・実施段階での工夫等についてお聞きします。・ゲストによるプレゼンテーション・ディスカッション※都合により予告なく内容が変更となる場合があります。＜こんな方にオススメ＞・地方創生・地域振興・街づくりなどに興味のあるクリエイターの方・地方に拠点を移したいクリエイターの方・行政の仕事をしてみたいクリエイターの方・地域振興に関心のある地域企業の方・地域振興に取り組んでいる自治体職員の方

■日時

2026年2月20日（金）19：00～20：00



■場所

オンライン開催（Zoom）



■モデレーター

杉浦幹男（すぎうら・みきお）氏

インディペンデント・ディレクター

東京藝術大学美術学部芸術学科卒業、大阪市立大学大学院創造都市研究科修了（学術修士）。株式会社三和総合研究所（現、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）主任研究員、コンテンツ産業を支援するNPO法人等を経て、平成28年3月まで沖縄アーツカウンシルプログラム・ディレクターを務める。アーツカウンシル新潟設立とともに、プログラムディレクターに就任、令和5年3月退職。全国各地のアーツカウンシル設立および運営に関わり、文化芸術政策のほか、都市・地域における文化産業を含めた地方自治政策全般を専門としている。



■ゲスト

株式会社ソルメディエージ 代表取締役

丸山健太（まるやま・けんた）氏

新潟県出身。1977年生まれ。2003年よりデジタルコンテンツを主軸とした株式会社ソルメディエージを設立。プロジェクションマッピングや照明技術を使った空間演出では、ハードウェア設計からシステム開発、コンテンツ制作やオペレーションまで一貫したプロデュース力は評価も高い。日本、海外と数多くの実績を持つ。一般財団法人プロジェクションマッピング協会理事も務め業界を牽引している。



■対象

・行政に提案したいコンテンツクリエイター・企業や芸術文化団体の皆さま

・地域振興に関心ある地域企業や自治体職員の皆さま



■参加費

無料



■定員

60名



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169884/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169884/?rls)

※締切：2026年2月20日（金）20：00





【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「アート・コンテンツと地域振興シリーズ」担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



