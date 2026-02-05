TOEIC(R)900点から始まる次のキャリア　通訳者という可能性　1day Zoom座談会開催決定

株式会社インターグループ

インターグループが運営する通訳者・翻訳者養成機関インタースクールでは、2026年3月8日（日）に、インタースクール専属通訳者の室岡 佑佳によるZoom座談会を開催いたします。

「どれくらいの勉強が必要なのか？」「生活していけるか？」「『通訳者をやっててよかった』と思う瞬間は？」若くして活躍する現役プロ通訳者に、疑問をぶつけていただける機会となります。

■セミナー内容

1.通訳者になったきっかけ

2.多彩な通訳キャリアの選択肢

3.事例紹介

4.座談会

■セミナー概要

タイトル：TOEIC(R)900点から始まる次のキャリア 通訳者という可能性 1day Zoom座談会

日時：2026年3月8日（日）午前の部：11:00 - 12:00 ／ 午後の部：14:00 - 15:00

形式：Zoomミーティング （お名前を表示のうえ、カメラをONにしてご参加ください）

参加費：無料

詳細・申し込みURL：https://www.interschool.jp/archives/1879

■こんな方におすすめです：

・ 英語力を活かしたキャリアに興味がある

・ 通訳者のリアルな仕事を知りたい

・ インタースクールの通訳コース受講を検討している

■登壇者プロフィール

登壇者：室岡 佑佳（インターグループ専属通訳者）

明治大学卒。通訳者を志して大学在学中よりインタースクールで学び始める。セミプロフェッショナル制度を利用し、会議通訳コースで訓練を受けながらアート系出版社の営業職や大手総合広告代理店での社内通訳に従事する。2020年よりインターグループの専属通訳者として活躍中。

■参加特典

セミナー終了時アンケートに回答した方※は、入学金無料

※2026年4月期新規受講生に限る

■関連イベント【2月-4月 開催体験授業】

ビジネス通訳科（オンライン）

１.2/28(土) 13:50-15:20

２.3/22(日) 9:50-11:20

ビジネス通訳科（通学）

１.3/14(土) 13:50-15:20 東京校

２.3/15(日) 9:50-11:20 大阪校

会議通訳科（オンライン）

１.3/7(土) 9:50-11:20

会議通訳科（通学）

１.3/29(日) 9:50-11:20 東京校

【お問い合わせ先】

インタースクールオンライン事務局

TEL: 0570-067-551 / Email: school-online@intergroup.co.jp

【受付時間】火～金 13:30～20:30/土・日 10:00～17:00

※月曜日・祝日は休校日となります

Webサイト： https://www.interschool.jp/

インタースクール（公式SNS）

X： https://x.com/interschool1966?_fsi=PA3tbgsB&_fsi=PA3tbgsB(https://x.com/interschool1966?_fsi=PA3tbgsB&_fsi=PA3tbgsB)

Facebook： https://www.facebook.com/interschool1966?_fsi=PA3tbgsB

note： https://note.com/interschool1966_

Line : https://page.line.me/869jvujg?oat__id=6232382&openQrModal=true(https://page.line.me/869jvujg?oat__id=6232382&openQrModal=true)