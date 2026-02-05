不登校・精神発達障害・生活困窮の支援を「仕組み」で動かす。成果がフェアに評価される環境で、20代でマネジャーを目指す！　株式会社キズキ採用説明会

株式会社キズキ

株式会社キズキ（本社：東京都新宿区、代表取締役：安田祐輔）は、何度でもやり直せる社会をつくることを目指す企業です。不登校・中退などの経験を持つ方々の“学び直し”を支援する「キズキ共育塾」や、うつや発達障害などを抱える方の“キャリアアップ”を支援する「キズキビジネスカレッジ」、地方自治体と協働し、生活困窮家庭の若者に対する学習・就労支援を行う官民連携型で支援する公民連携事業を展開しています。

以下のようなモヤモヤを抱えていませんか？

キズキでなら20代で、こんな力が身につきます

キズキの支援に対する考え方

- 現職の組織カルチャーだと努力や成果が昇級- キャリアに直結しない年功序列の組織のため頑張っても評価や昇給につながらない- 評価制度も曖昧で不安がある- 30歳までに、この環境にいて自分は成長できるんだろうか？- 1対1の支援だけしてても、社会は変わらない・・・- 支援を成立させるための数字感覚・営業力- 事業・仕組みを理解し、改善する力- 育成・マネジメントのビジネス基礎- 困難を抱える人に向き合う専門性- 再現性ある「支援の型」をつくる力キズキは若手でも活躍できる- 年功序列一切なし- 評価基準・キャリアパスが言語化されている- 努力と成果が昇級・役割に直結だから、20代でも責任あるポジションを任されます。

支援は、ビジネスとして成立してこそ、広がり続けます。

こんな人におすすめ

採用説明会概要

- 支援をモデル化し、再現性ある仕組みにする- 数字・成果を通じて支援の価値を証明する- 「寄り添い＝売上」という考え方- 一人の支援を、社会全体に広げる設計- 属人化した支援ではなく、データやファクトに基づいて、人の支援をしたい- 成果や成長からも諦めたくない- 教育・福祉業界でキャリアアップしたい- 成果・数字にこだわり、キャリア実績を作りたい- 若手でもマネージャーに昇給できるチャンスがある会社で挑戦したい- 「何度でもやり直せる社会」というビジョンに共感した

登壇者

学習支援事業部スーパーバイザー 高野友歌

横浜市立大学国際総合科学部卒業。新卒では警察官に。しかし、自分のやりたい若者支援に関われないもどかしさから、退職。第二新卒としてキズキにジョイン。入社して3年、26歳でマネージャーに昇格。教室長→エリアマネージャーと経験した叩き上げSV。

就労支援事業部エリアマネージャー 杉浦安季

新卒で大手人材系企業のシステム営業の経験。学生時代から国際協力や社会課題に関心があり、2023年からキズキにジョイン。大阪校のマネージャーからスタートし、関西エリアの拠点拡大に貢献。

公民連携事業部マネージャー 森 絵莉加

滋賀大学経済学部経済学科卒業。学生時代はアフリカでインターンも経験。新卒では大手専門商社にて新商品の開発やマーケティングを担当。もともと関心があった、格差問題に関わりたく、2024年からキズキにジョイン。行政への営業活動やPM業務、メンバーマネジメントを担う。

【お申し込み方法】

以下の申込フォームよりお申し込みください。

https://form.run/@20260212recruit-career

※参加申込は開始時間まで可能です。

※トーク参加・途中参加・耳だけ参加も歓迎いたします。

※お申し込み後に届く自動返信メールにて、オンラインセミナーのURLをご確認ください。

【お問い合わせ】

イベントに関するご不明点は、以下のメールアドレス宛にご連絡ください。

▶︎ 株式会社キズキ 採用説明会担当：service@kizuki.or.jp

【株式会社キズキについて】

株式会社キズキは教育・福祉×ビジネスで「何度でもやり直せる社会」を実現することを目指し、不登校や引きこもり、中退を経験した人の学びなおしや受験をサポートする個別指導塾「キズキ共育塾」、うつや発達障害で離職した方に向けた就労移行支援事業所「キズキビジネスカレッジ」、全国の中央省庁・自治体から生活困窮世帯の子ども支援を中心とした事業を受託する公民連携事業を運営しています。

会社情報

会社名：株式会社キズキ

所在地：東京都新宿区新宿6-28-7

代表者：代表取締役 安田祐輔

設立：2015年7月

事業内容：学習支援、キャリア支援、自治体・学校との連携事業など

コーポレートサイト：https://kizuki-corp.com/