イベント21、大阪市女性活躍リーディングカンパニー市長表彰 最優秀賞｜女性管理職比率62.5％を実現する組織づくり

株式会社イベント・トゥエンティ・ワン

株式会社イベント21（本社：奈良県香芝市、代表取締役社長：中野愛一郎、以下、イベント21）は、大阪市が発表した、令和7年度「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」市長表彰において、中小規模企業部門・最優秀賞を受賞しました。

本表彰は、女性がその能力を十分に発揮し活躍できる職場環境づくりを積極的に進めている企業等を大阪市が表彰するものです。

女性活躍の評価ポイント

女性が長く安心して働ける環境づくりと公正な評価制度が、女性活躍の取り組みとして評価されました

イベント21では、「you happy, we happy!」の経営理念のもと、女性社員が安心して長く働き続けられる職場環境の整備と、個人の能力や成果に基づく公正・公平な評価制度の構築を進めてきました。

女性社員の声を起点に制度や環境を見直し、性別や職種に関わらず誰もが挑戦できるカルチャーを育むことで、女性が自らの意思でキャリアを描き、活躍し続けられる組織づくりに取り組んでいます。

その結果、2017年度以降は毎年新入社員の50％以上を女性が占め、女性管理職比率も2020年の約38％から2025年10月時点で62.5％へと向上するなど、採用・定着・管理職登用の各段階で具体的な成果が表れています。こうした点が評価され、今回の市長表彰につながりました。

以下では、今回の評価につながった主な取り組みを3つ紹介します。

【取り組み１.】2017年度以降、新入社員の50％以上が女性

女性社員へのインタビューを実施し、働きやすさやキャリアについて語ってもらう内容を、会社ホームページやSNSを通じて継続的に発信しています。会社説明会にも女性社員が積極的に参加し、求職者との対話を通じてリアルな職場環境を伝えています。その結果、2017年度以降は毎年、新入社員の50％以上が女性となり、現在では正社員全体の約半数を女性が占めるまでに至っています。

【取り組み２.】社員の声から生まれた、仕事と育児・治療の両立支援

女性社員が登壇する会社説明会の様子

毎月アンケートを通じて社員の声を収集し、その声を基に、生理休暇や不妊治療休暇を導入しました。制度導入後は、生理休暇の利用も進み、導入から3か月弱で6名・6件の利用実績が生まれています。さらに、女性特有の体調不良により通勤が困難だった社員が、時差出勤を活用して無理なく働き続けるなど、ライフステージや体調に応じた柔軟な働き方の実現につながっています。

【取り組み３.】公正な評価制度により女性管理職比率38％→62.5％へ

産休・育休を取得した女性管理職社員

職種や立場に関わらず、個人の能力や成果を正当に評価する制度を整備し、各拠点で多部門にわたる月間MVPを選定しています。営業職・非営業職の双方から受賞者を選出することで、公平な評価を実現しています。こうした取り組みのもと、女性管理職の登用も進み、女性管理職比率は2020年の約38％から2025年度には56％へと向上し、2025年10月1日時点では62.5％（20名／32名中）にまで拡大しています。

これまでの受賞実績

職種や性別に関わらず成果を称える評価制度により、女性社員が表彰される社内表彰の様子

女性活躍をはじめとした職場環境づくりへの取り組みが、公的機関および第三者機関から評価され、以下の受賞・認定を受けています。

・令和7年度「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」市長表彰 最優秀賞（中小企業部門）

・Great Place To Work(R) 日本における「働きがいのある会社」女性ランキング 小規模部門 1位（2024年）／2位（2025年）

・Women’s Value Award 3年連続受賞

・D&I AWARD 2025 D&I AWARD賞（中小企業部門）、トップインクルーシブカンパニー（TIC）賞

・令和6年度「奈良県社員・シャイン職場づくり推進企業」表彰 大賞

※女性活躍に関する取り組み一覧

https://event21.co.jp/social_contribution_acticities.htm

今後の展望・抱負

これからも「you happy, we happy!（三方良しで物心両面のhappy!を現在と未来に生み出していく）」の理念のもと、全社一丸となって挑戦を続けてまいります。

コアバリューである「多様性～それぞれの個性を生かそう～」を大切にし、ダイバーシティ＆インクルージョンを推進することで、女性活躍をはじめとした誰もが活躍できる社会の実現に貢献してまいります。

【参考】「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」市長表彰について

「you happy, we happy!」の理念のもと、全社一丸で挑み続けるイベント21

大阪市では、女性が職場や地域などにおいて、その能力を発揮し活躍できるよう「女性の活躍推進」に取り組んでおり、その一環として、平成26年10月から、女性が活躍できる職場環境づくりを積極的に進めている企業等を「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」として認証しています。

本表彰は、毎年度、大規模企業部門および中小規模企業部門に分かれて実施され、女性活躍の推進において特に優れた取り組みを行っている企業が選出されます。

令和7年度の「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」市長表彰では、大規模企業部門・中小規模企業部門あわせて10社が選出され、各部門において、最優秀賞・優秀賞・特別賞として表彰されました。

▽令和7年度「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」市長表彰について

https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/shimin/0000666927.html

■会社概要

株式会社イベント21は、「you happy, we happy!（あなたが幸せだったら、私たちも幸せです）」を理念に、イベントを通じて人と地域にハッピーを届ける「ハッピークリエイト業」を展開しています。

全国29の事業所を拠点に、イベント用品のレンタルをはじめ、会場設営・撤去、運営、企画まで、イベントに関わる幅広いサービスを提供しています。

会社名：株式会社イベント・トゥエンティ・ワン

設立：1991年4月

本社所在地：奈良県香芝市磯壁2丁目1073-1

代表取締役社長：中野愛一郎

URL：https://event21.co.jp/

■お問い合わせ先

株式会社イベント21

TEL：0745-77-6882

Mail：front@event21.co.jp