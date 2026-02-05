UnityもUnrealEngineもここから始まった！41年のキャリアを持つベテランゲームプログラマーに学ぶ！ 2/16（月）無料セミナー「C言語で学ぶ3Dプログラミングの基礎 Vol.6」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2月16日（月）、ゲームプログラミングの基礎を学びたい方を対象とした無料のオンラインセミナー「UnityもUnrealEngineもここから始まった！！C言語で学ぶ3Dプログラミングの基礎Vol.6 ゲームエンジンへの架け橋 ～3DデータをUnityで動かす～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169679/?rls)」を開催します。





UnityもUnrealEngineもここから始まった！！ C言語で学ぶ3Dプログラミングの基礎Vol.6ゲームエンジンへの架け橋 ～3DデータをUnityで動かす～

本セミナーシリーズでは、UnityやUnrealEngineといった3Dゲームエンジンを使わずに、C言語だけで3D表現の仕組みを学ぶことを目的としています。これまでの回では、線や図形の描画から始まり、カメラの動き、VRの原理、3D空間での移動・回転・拡大縮小、そしてポリゴンによる立体表現までを、CPUによる自作処理で学んできました。今回はVol.5で制作した3Dデータをファイル化し、Unityなどのゲームエンジンで読み込んで表示する方法を解説します。講師を務めるのは、41年間ゲームプログラミングに携わってきた橋下友茂氏。私たちが見ているものがどのように描かれているのかを理解することで、UnityやUnrealEngineでの開発にも役立つ深い理解を得ることができます。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。

■日時

2026年2月16日（月） 19：00～21：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

橋下 友茂（はしした・ともしげ）氏

1982年開催の第1回エニックスのゲームプログラムコンテストでの入賞を機に1983年よりゲーム業界へ転身し41年、現在も現役で活動中。その間、任天堂へバレーボール（ファミコンディスクシステム）を自作の開発機により開発し、持ち込み採用されて以来、15年間専属契約でさまざまな任天堂作品制作に携わる。ゲーム作りの信条は「新しいものへの挑戦」とし、任天堂では初の6人制バレーボールゲーム、任天堂初のアドベンチャーゲームである新鬼ヶ島シリーズ、バップ社発売のスーパーリアルベースボールでは、初めて12球団の許諾を受けて選手全員実名で登場する野球ゲームを制作。その後も様々な環境でゲーム制作に携わる。2000年より教育関連にも携わり、専門学校、大学、高校と様々な環境でプログラミング講義を行う。今後も、後進にゲーム作りの面白さを伝えて行くとともに、自身の最高傑作をめざして制作活動を続ける。



■参加費

無料



■定員

60名



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169679/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169679/?rls)

※締切：2026年2月16日（月） 21：00





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「C言語で学ぶ3Dプログラミングの基礎」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



