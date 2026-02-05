『ねずみの初恋』のオンラインくじが本日2月5日（木）21：00より「くじタイム」で発売開始！！

株式会社コトワリ



『週刊ヤングマガジン』にて連載中の人気漫画『ねずみの初恋』が、オンラインくじに登場！


本くじのラインナップは、作品の世界観を余すことなく凝縮したデザインとなっております。




▼オンラインくじサイト：くじタイム







https://kujitime-portal.com/


▼購入はこちら


https://kujitime.com/products/kuji-A20260205




■商品情報



▼A賞 アクリルスタンド




▽仕様


種類　　：全1種


サイズ　：W116mm×H104mm




▼B賞 ミニアクリルスタンド




▽仕様


種類　　：全3種


サイズ　：H100mm以内




▼C賞 アクリルキーホルダー




▽仕様


種類　　：全8種


サイズ　：W80mm×H80mm以内




▼D賞 イラストカード




▽仕様


種類　　：全11種


サイズ　：W86xH54mm




▼E賞 缶バッジ




▽仕様


種類　　：全10種


サイズ　：57mm



(C)大瀬戸陸／講談社




▼X公式アカウント


https://x.com/KujiTime/media