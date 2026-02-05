『ねずみの初恋』のオンラインくじが本日2月5日（木）21：00より「くじタイム」で発売開始！！
株式会社コトワリ
『週刊ヤングマガジン』にて連載中の人気漫画『ねずみの初恋』が、オンラインくじに登場！
本くじのラインナップは、作品の世界観を余すことなく凝縮したデザインとなっております。
▼オンラインくじサイト：くじタイム
https://kujitime-portal.com/
人気アニメグッズくじを販売しております。
▼購入はこちら
https://kujitime.com/products/kuji-A20260205
■商品情報
▼A賞 アクリルスタンド
▽仕様
種類 ：全1種
サイズ ：W116mm×H104mm
▼B賞 ミニアクリルスタンド
▽仕様
種類 ：全3種
サイズ ：H100mm以内
▼C賞 アクリルキーホルダー
▽仕様
種類 ：全8種
サイズ ：W80mm×H80mm以内
▼D賞 イラストカード
▽仕様
種類 ：全11種
サイズ ：W86xH54mm
▼E賞 缶バッジ
▽仕様
種類 ：全10種
サイズ ：57mm
(C)大瀬戸陸／講談社
▼オンラインくじサイト：くじタイム
https://kujitime-portal.com/
▼X公式アカウント
https://x.com/KujiTime/media