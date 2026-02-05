Netflixにて世界独占配信中『超かぐや姫！』待望の声を受けて実現！2月20日(金)より1週間限定劇場公開決定！劇場公開を記念した新予告も解禁！

株式会社ツインエンジン

『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手掛け、世界中のアニメファンに鮮烈な印象を残してきたアニメーションクリエイター・山下清悟。その初の長編監督作品であり、オリジナルアニメーションの『超かぐや姫！』が、Netflix映画として2026年1月22日(木)に世界独占配信中。“音楽アニメーションプロジェクト”である本作に楽曲を提供するのは、ryo (supercell)、kz(livetune)、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotという錚々たるボカロPの面々。山下が得意とする、物語に寄り添ったハイセンスで情緒的な絵作りと、3Dのカメラワークによる迫力のアクションを活かし、夢と希望に満ちた仮想空間『ツクヨミ』でのライブステージと、"歌"で繋がる少女たちの絆を圧巻のクオリティで描く。アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』、『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきた"スタジオコロリド"と、今回がスタジオ初の作品となる、監督・山下清悟率いる"スタジオクロマト"のタッグだ。

特報映像の解禁時にはYouTubeチャート「話題の映画」1位にランクインし、SNS総再生数は1,500万回を超える(11月28日時点)など、配信開始前から大きな注目を集めた本作。配信開始後もXトレンド、Yahoo！検索急上昇ランキングの上位にランクイン、そして配信翌日にはNetflixの国内における「今日の映画TOP10」で1位を獲得！海外の同ランキングでも複数地域で上位を獲得して世界的な反響を呼んでおり、その勢いはさらに増し続けている。

この度、２月２０日(金)より１週間限定劇場公開が決定！期間中に舞台挨拶など様々なイベント、特典等を展開する。

さらに、劇場公開を記念した新予告も到着した。

先月22日（木）に配信されるやいなやXトレンド入りを皮切りに、翌日にはNetflixの国内における「今日の映画TOP10」で1位、さらに日本週間TOP10〈映画〉 4位、グローバル〈非英語映画〉7位を達成するなどオリジナルアニメながら大反響のスタートを切った本作。なかでも豪華ボカロPたちが提供する楽曲のライブシーンや、数々の人気漫画原作アニメのオープニング映像を手掛けてきた山下監督ならではの大迫力のアクションシーンに心打たれたファンからは「映画館であのライブシーンに浸りたい」「もっと良い音響、スクリーンで観たい」「劇場公開されたら10回観に行く」と劇場公開を切望する声が多数寄せられており、そんな配信後の大きな反響と期待が後押しとなって1週間限定で劇場公開が決定した。上映劇場などの詳細は作品公式HPおよびSNSで随時発表、更新する。

そして期間中には“この一瞬を最高のパーティーにしよう”と劇中曲「Reply」でかぐやが歌うがごとく、多くの反響と応援に応えるべく“この1週間を最高のパーティーに”するための様々なイベント、特典を用意！さらに本編のとあるシーンには劇場でしか観ることのできない演出も！

＜劇場公開記念舞台挨拶＞

劇場公開を記念した舞台挨拶を開催！本作で初となる舞台挨拶でキャスト、監督たちが作品への熱い思いをたっぷりと語ります！

【概要】

日程：2月22日(日)（全4回）

場所：新宿バルト9、グランドシネマサンシャイン 池袋

登壇者：夏吉ゆうこ、永瀬アンナ、早見沙織、入野自由、山下清悟監督（予定）

料金：2,400円

チケット申し込み：https://l-tike.com/cinema/mevent/?mid=776220

※2月5日（木）21時より抽選申し込み開始

＜入場者特典＞

劇場公開決定に感謝の気持ちを込めて入場者特典の配布が決定！山下監督、へちま（ツクヨミキャラクターデザイン）、永江彰浩（現実キャラクターデザイン）らスタッフ陣による描き下ろしイラストが収録されたファン垂涎のイラスト集を配布する。

名称: 『超かぐや姫！』スタッフイラスト集

サイズ：A5サイズ

※2月20日（金）より、『超かぐや姫！』上映館にて、本作ご鑑賞お一人様につき、1つプレゼント致します。

※劇場により、数に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

※特典は非売品です。転売、内容の複写・複製などの行為は一切禁止となります。

※詳細は映画公式HP をご覧ください。

＜発声可能上映＞

かぐやたちに声援を送って一緒に“ハッピーエンド”を目指そう！声出し・歓声・応援などの発声や、サイリウムの使用などがOKとなる発声可能上映の開催が決定！日程、開催劇場などの詳細については作品公式HPおよびSNSで後日発表する。

＜ペア割＞

一人でも多くの方に劇場で観てほしい！ぜひ友人、家族etcにもお勧めして一緒に観てほしい！という思いからペア割を全ての上映劇場で実施！鑑賞料金2,200円のところ2人で観るとひとりあたり1,500円で鑑賞できる特別料金を提供します！

※ペア割引は2名様でのご利用が対象です。3名様の場合、3人目は特別料金2,200円でのご案内となります。

あわせて、劇場公開を記念した新予告が到着！YouTubeで公開されたMVがわずか4日で200万回再生を突破して話題を呼んでいるエンディングテーマ「ray 超かぐや姫！Version」に乗せてかぐやと彩葉の出会いから別れまでを収めたエモーショナルな映像に仕上がっている。待望の劇場公開が決定し、ますます勢いが加速している本作。ハッピーエンドに向けて突き進む本作の今後の展開にもぜひ注目してほしい。

◆新予告：https://youtu.be/HoiZqk1rIuY?si=F0JWg_4djPZluw2D(https://youtu.be/HoiZqk1rIuY?si=F0JWg_4djPZluw2D)

作品情報

■作品名

『超かぐや姫！』

■あらすじ

夢と希望の集まる仮想空間＜ツクヨミ＞。

少女たちの出会い、そして別れのためのステージが、幕を開ける――

今より少しだけ先の未来。

都内の進学校に通う17歳の女子高生・酒寄彩葉は、バイトと学業の両立に励む超絶多忙な日々を送っていた。

日々の癒やしは、インターネット上の仮想空間＜ツクヨミ＞の管理人兼大人気ライバー(配信者)・月見ヤチヨの配信を見ること。

自分の分身を作り誰もが自由に創作活動を行う＜ツクヨミ＞で、彩葉はヤチヨの推し活をしつつ、バトルゲームで細々とお小遣い稼ぎをしていた。

そんなある日の帰り道、彩葉は七色に光り輝くゲーミング電柱を見つける。

中から出てきたのは、なんとも可愛らしい赤ちゃん。

放っておけず連れ帰ると、赤ちゃんはみるみるうちに大きくなり、彩葉と同い年ぐらいの女の子に。

「あなた、もしやかぐや姫なの？」

大きくなったかぐや姫はわがまま放題。

かぐやのお願い(わがまま)で彩葉は、ツクヨミでのライバー活動を手伝うことに。

彩葉がプロデューサーとして音楽を作り、かぐやがライバーとして歌うことで、二人は少しずつ打ち解けていく。

かぐやを月へと連れ戻す不吉な影が、すぐそこまで迫っているとも知らずに――

これは、まだ誰も見たことがない「かぐや姫」の物語。

■キャスト

かぐや：夏吉ゆうこ

酒寄彩葉：永瀬アンナ

月見ヤチヨ：早見沙織

帝アキラ：入野自由

駒沢雷：内田雄馬

駒沢乃依：松岡禎丞

綾紬芦花：青山吉能

諌山真実：小原好美

FUSHI：釘宮理恵

忠犬オタ公：ファイルーズあい

乙事照琴：花江夏樹

■メインテーマ

「Ex-Otogibanashi」月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

■エンディングテーマ

「ray 超かぐや姫！Version」かぐや(cv.夏吉ゆうこ)、月見ヤチヨ(cv.早見沙織)

■劇中歌楽曲提供

ryo (supercell)/yuigot/Aqu3ra/HoneyWorks/40mP/kz(livetune)

■スタッフ

監督：山下清悟

脚本：夏生さえり/山下清悟

ツクヨミキャラクターデザイン：へちま

現実キャラクターデザイン：永江彰浩

ライブ演出：中山直哉

美術監督：宍戸太一

色彩設計：広瀬いづみ

ツクヨミコンセプトデザイン：東みずたまり/フジモトゴールド(ゴキンジョ)

現実コンセプトデザイン：刈谷仁美

CG監督：町田政彌(スティミュラスイメージ)

CG背景：草間徹也(キューンプラント)

編集：木南涼太

撮影監督：千葉大輔(Folium)

音楽：コーニッシュ

音響監督：三好慶一郎

企画・プロデュース：山本幸治

製作：コロリド・ツインエンジンパートナーズ

アニメーション制作：スタジオコロリド/スタジオクロマト

配給：ツインエンジン

■各種URL

公式サイト：https://www.cho-kaguyahime.com

公式X：https://x.com/Cho_KaguyaHime

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Cho-KaguyaHime-PR

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cho_kaguyahime_pr

公式Instagram：https://www.instagram.com/cho_kaguyahime_pr/

公式ニコニコ動画：https://www.nicovideo.jp/user/141907929