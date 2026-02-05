【実績レポート】当社初のインフルエンサーアカウント広告運用で1ヶ月でフォロワー3,000人を獲得

株式会社BOTANICO

当社初となるインフルエンサーアカウントを対象とした広告運用支援を実施しました。

その結果、年明け以降の広告運用を通じてフォロワー数を3,000人獲得し、インフルエンサーとしての影響力拡大に大きく貢献しました。

本事例は、広告運用を活用することで、インフルエンサーアカウントの成長を戦略的に加速できることを示す実証的な取り組みです。

お申し込みはこちら(https://btnc.co.jp/lp/ashinami-sns/)

【1．背景：インフルエンサーアカウント成長の停滞課題】

対象となったインフルエンサーアカウントでは、



・オーガニック投稿のみではフォロワー増加が鈍化している

・発信内容の質は高いが、新規リーチが広がりにくい

・短期間で影響力を高めたい

といった課題を抱えていました。

BOTANICOはこれらの課題に対し、広告を「単なる露出手段」ではなく、影響力拡大を目的とした成長ドライバーとして位置づけ、当社初のインフルエンサー向け広告運用支援を開始しました。

【2．施策概要：インフルエンサー特化型の広告運用設計】

本プロジェクトでは、フォロワー獲得を明確なKPIとし、インフルエンサーの世界観や強みを損なわない広告設計を重視しました。

主な取り組み内容は以下の通りです。

・インフルエンサーの発信ジャンル・フォロワー像の明確化

・既存投稿の中から反応の高いコンテンツを広告素材として活用

・フォロワー獲得を目的とした広告配信設計

・広告配信データをもとにしたクリエイティブ改善

・オーガニック投稿と広告の役割分担の整理

広告感を抑えつつ、自然な形でフォローにつながる導線設計を行いました。

【3．成果：年明けからの広告運用でフォロワー3,000人を獲得】

広告運用開始後、以下の成果を達成しました。

・獲得フォロワー数：3,000人

・フォロワー増加ペースが広告導入前と比較して大幅に向上

・広告経由で流入したフォロワーのエンゲージメントも安定

広告によって新規リーチが広がったことで、オーガニック投稿の反応も連動して向上し、アカウント全体の成長を押し上げる結果となりました。

【4．考察：広告運用がインフルエンサー成長に寄与した要因】

本事例から、BOTANICOはインフルエンサーアカウントにおける広告活用成功の要因を次のように整理しています。

・既存コンテンツの反応データを活かした広告設計

・世界観を壊さないクリエイティブ運用

・短期的な露出ではなく、フォロワー獲得をKPIに設定したこと

・オーガニック運用と広告運用を分断しなかったこと

広告は「バズを買う手段」ではなく、アカウント成長を加速させる補助エンジンとして機能することが明らかになりました。

【5．まとめ：インフルエンサー運用における広告の新たな可能性】

今回の取り組みにより、BOTANICOはインフルエンサーアカウント運用において、広告活用がフォロワー獲得・影響力拡大に直結する再現性の高い成長モデルであることを実証しました。

・当社初のインフルエンサー広告運用支援

・年明けからの運用でフォロワー3,000人獲得

・オーガニック成長を後押しする広告設計

BOTANICOでは今後も、インフルエンサー・個人ブランド・クリエイターを対象に、広告とオーガニックを組み合わせたSNS成長支援を提供してまいります。

