the bercedes menz、VAPからメジャーデビュー決定！

株式会社バップ

音楽シーン各方面で賛否両論を醸している“ハードコアJ-POPバンド”the bercedes menz が、VAPからメジャーデビューすることが発表された。

本日、バンド初となるワンマン公演「WWW presents the bercedes menz ONE MAN LIVE "ザ・ベルセデス・メンツにうってつけの日"」が行われ、未発表の新曲を含む全24曲を披露し、超満員のWWWを終始熱狂の渦に巻き込んだ。

そのライブ終盤、ステージ上にてサプライズでメジャーデビューが発表され、会場はさらなる歓声に包まれた。

なお、メジャー1st作品は現在制作中。詳細に関しては今後の発表を楽しみに待とう。

＜the bercedes menz 関連リンク＞

litlink(https://lit.link/thebercedesmenz)

Twitter(https://twitter.com/thebercedesmenz)

instagram(https://www.instagram.com/thebercedesmenz/)

official store(https://thebase.in/to_app?s=shop&shop_id=tttbbbmmm-official-ec&follow=true)