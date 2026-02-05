FUJIFILM X100VI／X-M5／X-T5／X-S20対応「PGYTECH レザー カメラケース」発売

株式会社セキド

カメラアクセサリーブランド「PGYTECH（ピージーワイテック）」の日本総代理店、株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、FUJIFILM X100VI／X-M5／X-T5／X-S20 に対応した「PGYTECH レザー カメラケース」の販売を開始いたしました。

上質なイタリア・MASTROTTO（マストロット）社製レザーを採用し、カメラ形状に沿うフィット感と、日常の持ち運びでも安心できる保護性能を両立。1/4-20ネジ穴やSDカードスロットを備え、三脚撮影やアクセサリー装着にも対応します。クラシックなボディデザインに馴染むレザーの質感と、操作性を損なわない専用設計で、カメラを相棒として持ち歩く日常に自然と溶け込みます。

PGYTECH レザー カメラケース 概要

本製品は、張りのあるレザーの質感やステッチの間隔にまでこだわり、熟練の職人が手作業で仕上げたクラシックデザインの専用ケースです。

カメラ形状に沿う立体設計で隙間なくフィットし、内側には機材をやさしく守るTORAY製マイクロファイバーライニングを採用。さらに、耐摩耗性に優れたステンレス製ベースに1/4-20ネジ穴を備え、予備のSDカードを収納できるSDカードスロットも内蔵しています。

MASTROTTO社製レザー

イタリアの老舗タンナー MASTROTTO社の上質な天然皮革を使用し、熟練の職人が一針一針を手作業で仕上げています。アクセントにハンドステッチを施し、クラシックで味わい深いデザインとなっています。

フィットする精密設計

カメラに沿ってフィットする精密設計で、内張りは傷を防ぐTORAY製マイクロファイバーライニングを採用。特許取得の緩み防止フラットベアリングを搭載し、ケースを確実に固定してホコリの侵入や摩耗を防ぎます。

高い拡張性

ケース本体は衝撃からカメラを守る設計で、底面のストラップホールにより、ショルダーストラップを取り付けて持ち運びできます。

耐摩耗性に優れたステンレス製ベースに 1/4-20ネジ穴を備え、三脚や各種アクセサリーにも対応します。予備のSDカードを収納できるSDカードスロットを内蔵し、外出先でも安心して撮影に集中できます。

一体型ハンドル

人間工学に基づいた形状により、しっかりとしたホールド感と快適さを実現。長時間の撮影でも疲れにくく、安定した操作が可能です。

※一体型グリップは、X-M5とX100VIのみの専用設計です。

機能性を保つ専用設計

各部に最適化されたカットにより、ケースを装着したままモニターの可動やバッテリー交換などの操作が行えます。

PGYTECH レザー カメラケース 詳細／購入

● レザー カメラケース (FUJIFILM X100VI用 / ミッドナイトブラック)

販売価格：税込 7,260円

［PGYTECH JAPAN公式ストア］

https://pgytech-japan.com/products/p-cb-546

［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFW4DTR6

［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p260130010/

［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260130010.html

● レザー カメラケース (FUJIFILM X100VI用 / クレイブラウン)

販売価格：税込 7,260円

［PGYTECH JAPAN公式ストア］

https://pgytech-japan.com/products/p-cb-547

［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFW4JLH8

［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p260130010/

［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260130010.html

● レザー カメラケース (FUJIFILM X-M5用 / ミッドナイトブラック)

販売価格：税込 7,260円

［PGYTECH JAPAN公式ストア］

https://pgytech-japan.com/products/p-cb-543

［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFW4VVT1

［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p260130010/

［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260130010.html

● レザー カメラケース (FUJIFILM X-M5用 / クレイブラウン)

販売価格：税込 7,260円

［PGYTECH JAPAN公式ストア］

https://pgytech-japan.com/products/p-cb-544

［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFWB148X

［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p260130010/

［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260130010.html

● レザー カメラケース (FUJIFILM X-T5用 / ミッドナイトブラック)

販売価格：税込 6,600円

［PGYTECH JAPAN公式ストア］

https://pgytech-japan.com/products/p-cb-552

［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFWH4H14

［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p260130010/

［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260130010.html

● レザー カメラケース (FUJIFILM X-T5用 / クレイブラウン)

販売価格：税込 6,600円

［PGYTECH JAPAN公式ストア］

https://pgytech-japan.com/products/p-cb-553

［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFVLRNJ8

［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p260130010/

［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260130010.html

● レザー カメラケース (FUJIFILM X-S20用 / ミッドナイトブラック)

販売価格：税込 6,600円

［PGYTECH JAPAN公式ストア］

https://pgytech-japan.com/products/p-cb-540

［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFVRNZT7

［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p260130010/

［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260130010.html

● レザー カメラケース (FUJIFILM X-S20用 / クレイブラウン)

販売価格：税込 6,600円

［PGYTECH JAPAN公式ストア］

https://pgytech-japan.com/products/p-cb-541

［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GFW8N943

［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p260130010/

［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260130010.html

【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。

［コーポレートサイト］

https://sekidocorp.com/

［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/

［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/

［DJI認定ストア 福岡博多］

＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 11:00～17:00