高尾颯斗（ONE N' ONLY）×渡邉美穂W主演！木曜ドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』第2話場面写真・あらすじ・PR動画解禁！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

(C) あんどうまみ/シーモアコミックス　(C) TOKYO MX


東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、高尾颯斗（ONE N’ ONLY）、渡邉美穂のW主演で放送中の木曜ドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』の第2話を、2026年2月12日（木）より放送いたします。



原作は国内最大級の電子書籍配信サイト「コミックシーモア」発、累計220万DLを突破しているあんどうまみの人気の同名コミック。週に1度、アナウンススクールの講師として働くことになった森芽衣子（もり・めいこ）。慣れない授業をなんとか頑張れるのは、まじめな生徒“ゆかりくん”こと葉山 縁（はやま・ゆかり）がいるから。ゆかりくんは癒やし！心のオアシス、かわいい生徒！だけど学校外のゆかりくんは「刑事」という意外な一面を持っていて…！？


年下講師×年上生徒が繰り広げる、笑って泣けてときどき事件も巻き起こる！？ずるキュン(ハート)ラブコメディ！



この度、ドラマ第2話の場面写真・あらすじ・PR動画を解禁いたしました！


「ゆかりくん」は年上で刑事の「ゆかりさん」だった！？そんな中、スキャンダル報道で苦しむ親友マキを思いがけず傷つけてしまい落ち込む芽衣子。そこに現れたのは――。



気になる第2話をぜひご覧ください！





■第2話場面写真・あらすじ・PR動画


【第2話　あらすじ】


芽衣子（渡邉美穂）は、年下の可愛い生徒だと思っていた「ゆかりくん」（高尾颯斗）が、実は4つも年上で刑事の「ゆかりさん」だったことに衝撃を受ける。授業終わりにはゆかりくんがエントランスで芽衣子を待っていて！？



そんな中、親友で人気アナウンサーのマキ（濱岸ひより）が国民的アイドルとの熱愛スキャンダルで大炎上！アナウンス学校の生徒たちの間でもその話題で持ちきりだった。ある日、芽衣子はマキの苦しみを知りながら、アナウンサーになれなかった劣等感や嫉妬心などから一番言ってはいけない言葉を不意にぶつけてしまう。 傷ついて去ったマキを追いかけるも見失い、ひとり落ち込む芽衣子の前に現れたのは――。



【第2話　PR動画】


https://youtu.be/QZAErCpKoNw












◆番組概要


※下記放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。



【番組名】ゆかりくんはギャップがずるい


【放送日時】


TOKYO MX　 2026年2月5日（木）より毎週木曜21:25～21:54


SBS（静岡放送）　 2026年2月9日（月）より毎週月曜24:51～25:21


FCT（福島中央テレビ）2026年2月15日（日）より毎週日曜25:30～


【出演】高尾颯斗、渡邉美穂、濱岸ひより、米倉れいあ、速瀬愛、別府由来


【オープニング主題歌】Lienel『ままならない愛』（SDR）


【エンディング主題歌】Straight Angeli『魔法のアンブレラ』（Ferment Label）


【原作】あんどうまみ『ゆかりくんはギャップがずるい』(シーモアコミックス)


　　　　https://www.cmoa.jp/special/feature/251225_yukarikun/


【監督】進藤丈広


　　　　小村孝裕 (4、5話)


【脚本】金杉弘子


【音楽】遠藤浩二


【制作プロダクション】ビデオプランニング


【製作・著作】TOKYO MX


【配信】


TVerにて無料見逃し配信　https://tver.jp/series/srofqchtnc


FODにて見放題配信　https://fod.fujitv.co.jp/


【公式HP】https://s.mxtv.jp/drama/yukarikun/


【公式SNS】▼X(@mx_dramania)


　　　　　　　https://twitter.com/mx_dramania


　　　　　　▼Instagram(@mx_dramania)


　　　　　　　https://www.instagram.com/mx_dramania


　　　　　　▼TikTok(@mx_dramania)


　　　　　　　https://www.tiktok.com/@mx_dramania


【公式ハッシュタグ】#ゆかりくん