音楽で街を再生する。岐阜、柳ヶ瀬発《TAKE MUSIC FESTIVAL Vol.1》開催決定！

飲食事業を通じて地域に根ざした活動を続けるスシノキモチ（以下、当社）は、

2026年2月22日（土）に開催される

「TAKE MUSIC FESTIVAL Vol.1」 に協賛することをお知らせいたします。

本イベントは、シャッター街となった柳ヶ瀬を舞台に、

HIPHOPというカルチャーの力で街に人の流れと活気を取り戻すことを目的とした音楽フェスティバルです。

公式Instagram :https://www.instagram.com/take.gifu?igsh=Z2p6MWdnMDhvZnR0&utm_source=qr

■ 柳ヶ瀬の未来に、音楽という選択肢を

当社は、日頃から岐阜市玉宮エリアに関わる中で、

街の可能性と同時に、市周辺に若者が集まるきっかけの少なさという課題を感じてきました。

TAKE MUSIC FESTIVALが掲げる

「音楽で街を再生する」というコンセプトは、

地域に根ざす企業として強く共感するものであり、

岐阜市の未来への投資であると考え、今回の協賛に至りました。

■ 普段は柳ヶ瀬で観られないアーティストが集結

TAKE MUSIC FESTIVAL Vol.1では、

百足、韻マン、ジャパニーズマゲニーズをはじめ、

普段、柳ヶ瀬のクラブではなかなか観ることのできない

第一線で活躍するHIPHOPアーティストが出演します。

単なる音楽イベントではなく、

「この日だから柳ヶ瀬に来る理由」をつくることが、

街の再生につながると考えています。

そして来場者の方に、「本物の音楽」に触れて貰いたい。

TAKE MUSIC FESTIVALは、音楽イベントを通して

人がが街に集まり、街を知り、街に誇りを持つきっかけをつくることを目指しています。

■ 地域企業が支える、新しいカルチャーの形

音楽やカルチャーを一過性のものとして消費するのではなく、

街の未来を育てる文化として支えていき継続する。

地元協賛として支える意味がそこにはありました。

これまで岐阜周辺で、様々な方が街おこしの企画を提案しては、

でも土地柄を理由に諦めたり実現にこぎつけることができないものばかりでした。

しかし、TAKE MUSIC FESTIVALは初めて形にすることのできたイベントではないかと感じています。岐阜の新しい未来への期待が止みません。

当社スシノキモチは、TAKE MUSIC FESTIVAL Vol.1の協賛と通じて、

岐阜市柳ヶ瀬が再び人の集まる街となるための取り組みを全力で応援してまいります。

■ イベント概要

イベント名：TAKE MUSIC FESTIVAL Vol.1

開催日：2026年2月22日（土）

会場：岐阜県岐阜市日ノ出町1丁目17（岐阜Club-G）

チケット：5,000円

内容：HIPHOPライブ／DJパフォーマンス

主催：TAKE MUSIC FESTIVAL 実行委員

詳細情報 :https://eplus.jp/sf/detail/4456830001-P0030001

TAKE MUSIC FESTIVALへのご連絡

MAIL: take.gihu058@gmail.com

担当者 小松

Instagram Message https://www.instagram.com/take.gifu?igsh=Z2p6MWdnMDhvZnR0&utm_source=qr(https://www.instagram.com/take.gifu?igsh=Z2p6MWdnMDhvZnR0&utm_source=qr)

■ スシノキモチについて

スシノキモチは、岐阜を拠点に飲食事業を展開し、

「食」を通じて人と街をつなぐことを大切にしてきました。

今後も、地域に根ざした文化・人・挑戦を応援する企業として、

岐阜市の未来に関わり続けてまいります。

TAKE MUSIC FESTIVALを今後も応援いたします。

食べログ https://tabelog.com/gifu/A2101/A210101/21023332/

Instagram https://www.instagram.com/hobotamamiya_sushi?igsh=MXAwczl5bzlzcGkwOQ==

広告事業部

担当者 嶋

shimahiroto.1201@gmail.com