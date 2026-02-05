【2/14・山梨】組織のバラバラ感に悩む経営者へ、人の「弱さ」を読み解く「思考の作法」を伝授するイマジナ特別塾を県立スタートアップ支援センターにて開講

株式会社イマジナ

ブランディングコンサルティングを通じ、累計3,000社以上の企業成長に伴走してきた株式会社イマジナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関野吉記）は、2026年2月14日（土）、山梨県立スタートアップ支援センター（CINOVA）にて、経営者の「器」を一段引き上げる特別経営塾を開催いたします。

■開催背景：なぜ今、経営者に「想定力」と「問い」が必要なのか

深刻な採用難と離職率の増大。多くの経営者が「組織の一体感」に悩み、小手先のテクニックに走る中、本質的な解決策は「経営者の思考そのもの」のアップデートにあります。15歳で単身渡米し、ニューヨークで創業した関野吉記は、世界基準の「インナーブランディング」を日本へ導入。3,000社のデータが示すのは、人の「弱さ」や「思い込み」を冷徹に読み切る「想定力」と、本質を突く「問い」こそが、バラバラな組織を一つの物語（ストーリー）へと昇華させるということです。

■本塾で明かされる「3つの核心」

本経営塾では、単なる知識の共有ではなく、明日から組織を動かすための「実践型メソッド」を徹底解説します。

■講師プロフィール：関野吉記（Yoshiki Sekino）

- 「本音」を掴む問いの技術：相手の隠れた本心を引き出し、理解度を極限まで高める対話術。- 「先読み」の想定力：行動経済学に基づき、社員や顧客の反応を予測して手を打つ設計術。- 「誇り」が育つ仕組み：自社の「大義」を自分事化させ、社員から「この会社で良かった」を引き出す真髄。

株式会社イマジナ代表取締役社長／一般社団法人山梨イノベーションベース（YNIB）副代表理事。26歳でニューヨークにてイマジナを設立。「インナーブランディング」「人的資本経営」の先駆者として、最新刊『共感価値の設計図』を含む著書は累計60万部を突破。山梨県政アンバサダーも務め、地方から日本を元気にする活動に尽力しています。

■開催概要

日時：2026年2月14日（土）14:15-15:45

会場：山梨県立スタートアップ支援センター（CINOVA）

（山梨県甲府市・「知の場」として新たな産業を生み出すイノベーション拠点）

主催：一般社団法人山梨イノベーションベース（YNIB）

申込：こちらの専用フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA02IyoBjj00t4kySJDZc7-GvL4aqm4Yecy3VfPeWB2SOAoQ/viewform)より受付

■株式会社イマジナについて

ニューヨーク創業以来、20年以上にわたり「人材に投資することが当たり前になる社会をつくる」をパーパスに掲げ、累計3,000社以上の企業ブランディングを支援。理念の言語化から浸透、評価制度構築まで一貫した伴走型コンサルティングに定評があります。

【本件に関するお問い合わせ先・取材依頼】

株式会社イマジナ

担当：青江 美波

TEL：03-3511-5525

Email：info@imajina.com

URL：https://www.imajina.com/