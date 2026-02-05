【動画】つき、中山栞里が出演するムービーを公開

写真拡大 (全2枚)

株式会社マシェバラ


つき、中山栞里が出演するムービーを、マシェバラ公式YouTubeチャンネルに公開致しました。


テレビ埼玉「極楽山本・田村亮のARIGATEENA TV」のマシェバラリコメンドコーナーにて、2026年2月1（日）にオンエアされた動画をノンテロップでご覧いただくことができます。



出演者


2026年1月に開催した”浅草「桜花和服」モデルオーディション（選抜）”で


グランプリと審査員特別賞を受賞した2名が出演しております。



▼マシェバラ「浅草「桜花和服」モデルオーディション（選抜）」イベント内容


https://www.mache.tv/event/sakurawaselect/detail/



[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=1KrSjlDGz3I ]

つき


公式X：https://x.com/hiranoomoon



[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=0g_Bue6xpe4 ]

中山栞里


公式X：https://x.com/shiorin_skate



マシェバラリコメンドコーナーとは


テレビ埼玉「極楽山本・田村亮のARIGATEENA TV」のコーナーのひとつ。


ネット配信サービス「マシェバラ」に出演するタレントのPRなどを放送する。



マシェバラについて https://www.mache.tv/



テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。


配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。





【価格】基本無料


※一部、有料のギフトや有料の配信があります



【アプリ】


・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907


・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live



【配信方法】


https://www.mache.tv/landing/wanted/



【公式サイト／SNS】


・サイト：https://www.mache.tv/


・X（旧Twitter）：https://twitter.com/MacheVariety


・YouTube：https://www.youtube.com/user/macheTV/