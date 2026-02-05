髪にも導入美容液！？２層式ブースター処方で補給と補修が叶う「ビオルチア ブースターヘアミスト」

株式会社ソーシャルテック髪の導入美容液「ビオルチア ブースターヘアミスト」

化粧品や医薬部外品などの通信販売業を展開する株式会社ソーシャルテック（本社：東京都新宿区、代表取締役：望月 亨）は、毛髪診断士(R)と共同開発した新しいヘアケア商品「ビオルチア ブースターヘアミスト」を2025年11月27日より販売開始いたしました。

＜悩みがつきない大人女性のヘアケア事情＞

「髪がパサつく」「指通りが悪い」「朝起きた時に広がってしまう」「ドライヤーで傷んでしまう」

こうした髪の悩みは、多くの女性が抱えています。

新しいヘアケア商品を導入するたびに、使い方を覚え、時間を費やす。忙しい朝や夜に、そんな手間をかけたくないという声も多くありました。

＜「ブースターヘアミスト」という新しい選択肢＞

そこで私たちが考えたのは、毎日のバスタイム中に簡単に取り入れられる「ブースターヘアミスト」でした。

着目したのは、髪の主要成分である「ケラチン」です。4種類の加水分解ケラチン*を10%*という高濃度で配合することで、失われたケラチンを効率的に補給することができ、「実感できる髪のサラサラ」を実現できました。

シャンプー・トリートメントの間に、シュッとスプレーするだけで髪をケアできる。毎日使うものだからこそ、負担なく毎日の習慣に取り入れていただきたい。そんな想いをブースターヘアミストに込めました。

■商品概要

商品名： ビオルチア ブースターヘアミスト

内容量： 180mL

【使用方法】

＜インバス（バスタイム中）＞

…シャンプーとトリートメントの間に使用する「ブースター」として

1. シャンプーの後、髪の水分を切ります

2. ヘアミストの油層と水層がしっかり混ざるようによく振ります

3. 髪全体にスプレーして馴染ませます

4. 少し待って浸透させます（洗い流しません）

5. そのままトリートメントへ進みます

＜アウトバス（バスタイム以外）＞

…洗い流さないトリートメントとしても使用可能

1. ヘアミストの油層と水層が混ざるようにしっかり振ります

2. タオルドライした髪や乾いた髪全体にスプレーします

3. 髪全体に行き渡るようにしっかり揉み込みます

4. ドライヤーで乾かせば、指通りの良いなめらかな髪が実感できます

【主な特徴】

1. 4種類の加水分解ケラチン*を10%*高濃度配合

髪の主要成分であるケラチンを4種類、10%という高濃度で配合。失われたケラチンを効率的に補給し、「実感できる髪のサラサラ」を実現します。

*ケラチン： １.加水分解ケラチン（羊毛）２.（ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）３.ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン（羊毛）４.加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）※配合目的：３.はヘアコンディショニング剤 その他は全て湿潤剤

*10%：ケラチン含有水溶液原料として（毛髪補修成分）

2. 独自の「2層式ブースター処方」で成分を浸透

毛髪診断士(R)と共同開発！髪の内部まで美容成分を届ける導入美容液タイプのヘアミスト。オイル層と美容液層の2層式処方により、髪の隅々まで成分が行き渡り、髪の内部まで美容成分を浸透させます。インバス・アウトバス両用で、洗い流さないトリートメントとしても使用可能。

3. 睡眠中に集中補修

キューティクルからデザインされた植物性バイオミメティクス原料PhytoCuticle(R)*配合。毛髪との親和性が高く、ダメージ部位に吸着・補修。睡眠中にキューティクルを密着させて滑らかな状態に整え、翌朝くし通りの良いサラサラな髪を実現します。

*PhytoCuticle(R)：加水分解ダイズタンパク（配合目的:潤剤） 、ステアラミドプロピルジメチルアミン（配合目的:ヘアコンディショニング剤） 、グルコノラクトン（配合目的:安定化剤） 、ペンチレングリコール（配合目的:湿潤剤）、水（配合目的:溶剤）

PhytoCuticle(R)は(株)成和化成の登録商標です

4. 1本6役のヘアケアが叶う

保湿・コーティング・補修・ツヤUP・ハリコシUP・静電気防止の1本6役。13種のアミノ酸＆12種の美容成分、ホホバ種子油*などの油性美容成分をバランスよく配合し、髪の内部と表面の両方からアプローチ。ドライヤーやアイロン時の熱保護、くせ毛・パサつき対策にも効果的です。

*ホホバ種子油：配合目的:エモリエント剤

5. 軽いミストテクスチャー

まるで「潤いを与える」感触。毎日使っても髪が重くならず、軽やかな仕上がりを実現します。

6. さっぱりした柑橘系の香り

オレンジ果皮油・グレープフルーツ果皮油を使用した、さっぱりとした香りで、毎日のバスタイムを心地よくします。

《 Bio Lucia公式ショップ 》

公式サイト：https://biolucia.jp/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/TOP/page/8180982C-99E4-4235-B4B6-79CCF532A0CB

楽天：https://www.rakuten.co.jp/biolucia/

Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/socialtech

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/socialtech/

公式Instagram：https://www.instagram.com/biolucia_official/

公式X：https://x.com/biolucia_chapup

お問い合わせ先

メールアドレス：info@biolucia.co.jp