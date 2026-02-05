『プラグマタ』、待望の家庭用ゲーム機向け体験版が2026年2月6日（金）より配信スタート！

株式会社カプコン

“ハッキング＋アクション”の融合が生み出す独自の爽快感が味わえる『プラグマタ』。好評配信中のSteam向け体験版に続いて、待望の家庭用ゲーム機向けの体験版が2月6日（金）より順次配信されます。配信される対象のゲーム機はPlayStation(R)5、Xbox Series X|S、そしてNintendo Switch(TM)2 の各機種。本作ならではの世界観と並列思考で左右の脳をフル回転させる戦闘システムの手触り、月面施設内での独特な浮遊感を感じられる探索が試せるのはもちろん、何度もチャレンジしたくなる“遊び”もちょっぴり忍ばせた特別仕立ての体験版を存分にお試しください。

■体験版『プラグマタ スケッチブック』が 2月6日（金）より配信スタート！

※本体験版での対応ボイスは日本語/英語のみとなります

※製品版とは一部仕様が異なる部分がございます



また、2月5日（木）23時より配信の「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」ではNintendo Switch 2 版でのプレイ映像をふんだんに用いたゲーム紹介を公開！ 基本的なゲームシステムや世界観といった『プラグマタ』のアウトラインを判りやすく解説しています。Nintendo Switch 2 ユーザーの皆さまはもちろん、『プラグマタ』ってどんなゲーム？ と気になっている方もぜひ、ご覧ください。

Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=bHNz10LGs-E ]

https://www.youtube.com/watch?v=bHNz10LGs-E

Nintendo Switch 2 版『プラグマタ』スクリーンショットNintendo Switch 2 版『プラグマタ』スクリーンショットNintendo Switch 2 版『プラグマタ』スクリーンショットNintendo Switch 2 版『プラグマタ』スクリーンショットNintendo Switch 2 版『プラグマタ』スクリーンショットNintendo Switch 2 版『プラグマタ』スクリーンショットNintendo Switch 2 版『プラグマタ』スクリーンショットNintendo Switch 2 版『プラグマタ』スクリーンショット

■商品名：プラグマタ

■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2

■CERO レーティング：C（15才以上対象）

■希望小売価格：

プラグマタ（通常版）

パッケージ版：7,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：7,990円（税込）

プラグマタ デラックスエディション

パッケージ版：8,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：8,990円（税込）

■発売予定日：2026年4月24日（金）

■ジャンル：SFアクションアドベンチャー

■公式サイト：https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/(https://www.capcom-games.com/pragmata/ja-jp/)

■ゲーム公式X：https://x.com/PRAGMATA_JP(https://x.com/PRAGMATA_JP)

Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。

(C)CAPCOM