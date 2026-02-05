【期間限定開催】MEGAドン・キホーテ UNY 本庄店に“出張牡蠣小屋Q太郎″が登場！お試し890円（税込979円）　で産地直送牡蠣を体験

株式会社Q太郎フーズ

産地直送の牡蠣を提供する 出張牡蠣小屋Q太郎 (https://ebisu-maru.com/)（運営元：BBQ太郎(https://bb-qtarou.com)）は、

2026年2月28日（土）から3月30日（月）までの期間限定で、

MEGAドン・キホーテ UNY 本庄店 内 特別会場にて

《出張牡蠣小屋Q太郎 牡蠣祭り》を開催いたします。

本イベントでは、旬を迎えた産地直送の牡蠣を

お試し価格890円（税込979円）から提供。

買い物ついでに立ち寄れる気軽さと、

焼き牡蠣・ガンガン焼き・食べ放題まで楽しめる

“本格牡蠣小屋体験”を実現しました。

Q1. 今回のイベントの概要を教えてください

A.

産地直送の牡蠣を提供する 出張牡蠣小屋Q太郎 が、

2026年2月28日（土）～3月30日（月）までの期間限定で、

MEGAドン・キホーテ UNY 本庄店 内 特別会場にて開催する

《出張牡蠣小屋Q太郎 牡蠣祭り》です。

産地直送の牡蠣を、お試し価格890円（税込979円）から気軽に楽しめます。

Q2. このイベントの一番の特徴は何ですか？



最大の特徴は、「牡蠣が初めての方でも試しやすい価格設定」です。

通常は敷居が高く感じられがちな牡蠣小屋体験を、

890円（税込979円）から気軽に楽しめる点が大きな魅力です。

また、買い物ついでに立ち寄れる立地も特徴です。

Q3. どのようなメニューが楽しめますか？



焼き牡蠣・ガンガン焼きを中心に、

単品注文から牡蠣食べ放題（60分／90分）、飲み放題プランまで用意しています。

食べ放題コースでは、生牡蠣（※数量限定）・ホタテ・お肉盛り合わせもセットで提供し、

90分コースでは牡蠣鍋付きプランも楽しめます。

Q4. 牡蠣の安全性について教えてください



使用する牡蠣は、産地で厳選・管理されたものを使用しており、

生食提供分については検査済みの牡蠣のみを提供しています。

また、焼き牡蠣やガンガン焼きなど、

加熱調理メニューも充実しているため、

牡蠣に不安がある方でも安心して楽しめます。

Q5. どのような方におすすめですか？



牡蠣が初めての方、これまで苦手意識があった方から、

牡蠣好きの方、食べ放題を楽しみたい方まで、

幅広い層におすすめです。

ファミリー層や買い物途中の来場も想定しています。

Q6. なぜMEGAドン・キホーテ UNY 本庄店での開催なのでしょうか？



地域の方が日常的に利用する場所で開催することで、

「特別な外食」ではなく「気軽に立ち寄れる味覚体験」として

牡蠣小屋の魅力を届けたいと考えました。

アクセスしやすく、幅広い世代に知っていただける立地です。

Q7. 平日限定キャンペーンについて教えてください



平日限定で、生食可能な高級牡蠣を特別価格で楽しめる

食べ比べキャンペーンを実施予定です。

数量限定のため、早めの来場をおすすめしています。

＼ ファーストオーダー限定 ／

牡蠣一盛

通常 1,380円 → 890円（税込979円）

【ご利用条件】

・一組一皿（3名様まで）

・5名様の場合 ▶ 2皿まで890円

・9名様の場合 ▶ 3皿まで890円

・最初のご注文時のみ対象

「牡蠣苦手」を覆す一皿。

ぜひ極上の牡蠣をお試しください！

Q8. 今後の展開について教えてください



出張カキ小屋Q太郎では、今後も旬の食材をテーマにした

期間限定イベントを全国各地で展開予定です。

「まずは試せる本格体験」をコンセプトに、

より多くの方に食の楽しさを届けていきます。

Q9. 取材・撮影は可能ですか？



事前にご連絡いただければ、取材・撮影ともに対応可能です。

詳細は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

Q10.その他の場所で開催していますか？

1/15～2/24 埼玉・春日部MEGAドン・キホーテ

2/28～3/30 埼玉・本庄MEGAドン・キホーテUNY

3月下旬まで 埼玉・杉戸アグリパークゆめすぎと

3月下旬まで 埼玉・富士見市びん沼自然公園

にて開催しております。

Q11. お問い合わせ先を教えてください



出張牡蠣小屋Q太郎

TEL：048-486-9770

出張牡蠣小屋HP：https://ebisu-maru.com/

運営元：https://bb-qtarou.com/company/