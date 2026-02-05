2026年2月27日（金）発売が迫る『バイオハザード レクイエム』。Nintendo Switch 2 版でのゲームプレイ動画を公開！

株式会社カプコン

FBI分析官 グレース・アッシュクロフトと体験する、震え慄く恐怖-。そして、歴戦のエージェント レオン・S・ケネディと共に、死を打ち倒す爽快感―。二人の主人公が対をなすゲーム体験と、二人を中心に渦巻くドラマがプレイヤーの精神（こころ）を激しく揺り動かす『バイオハザード レクイエム』。2月27日（金）の発売日が迫る本作、2月5日（木）配信の「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」ではNintendo Switch(TM)2 版のゲーム映像を用いた紹介映像が公開されました！

この番組ではTVモードをはじめ、テーブルモード、携帯モードと多彩なプレイスタイルで楽しむ事ができるNintendo Switch 2 版『バイオハザード レクイエム』の概要を見ることができます。さらに、シリーズ初となるamiiboの続報も公開、グレース・アッシュクロフトとレオン・S・ケネディの2種類の発売が決定！ 今夏の登場が待ち遠しくなる逸品です。そしてクリエイターが本作の魅力について語る配信番組Creator’s Voiceの情報も公開されています。

詳細は「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」をご覧ください！

■Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PPyfTVRxbCA ]

https://www.youtube.com/watch?v=PPyfTVRxbCA

Nintendo Switch 2 版『バイオハザード レクイエム』スクリーンショットNintendo Switch 2 版『バイオハザード レクイエム』スクリーンショットNintendo Switch 2 版『バイオハザード レクイエム』スクリーンショットNintendo Switch 2 版『バイオハザード レクイエム』スクリーンショットNintendo Switch 2 版『バイオハザード レクイエム』スクリーンショットNintendo Switch 2 版『バイオハザード レクイエム』スクリーンショットNintendo Switch 2 版『バイオハザード レクイエム』スクリーンショットNintendo Switch 2 版『バイオハザード レクイエム』スクリーンショット

■シリーズ初となるamiiboが登場！ 『バイオハザード レクイエム』からグレース・アッシュクロフト、レオン・S・ケネディの2種類を今夏発売予定！

「バイオハザード」シリーズ初となるamiiboが登場。本作の主人公グレース・アッシュクロフトとレオン・S・ケネディの2種類が今夏発売予定です。Nintendo Switch 2 版『バイオハザード レクイエム』のゲーム中で読み込ませると、amiiboでしか入手できない武器スキンが使用可能に！

■Creator’s Voice に『バイオハザード レクイエム』が登場

Nintendo Switch 2 のタイトルに携わる開発者へのインタビューをお届けするCreator’s Voiceで『バイオハザード レクイエム』を紹介！ 近日公開予定です！

■商品名：バイオハザード レクイエム

■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2 、Epic Games Store、GeForce NOW

■希望小売価格

パッケージ版：8,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：8,990円（税込）

■公式サイト：https://www.residentevil.com/requiem(https://www.residentevil.com/requiem)

■商品名：バイオハザード レクイエム デラックスエディション

■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2 、Steam、Epic Games Store、GeForce NOW

■希望小売価格

パッケージ版：9,990円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

ダウンロード版：9,990円（税込）

■公式サイト：https://www.residentevil.com/requiem(https://www.residentevil.com/requiem)

■商品名：バイオハザード レクイエム コレクターズエディション

■対応ハード：PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2

■希望小売価格

パッケージ版：12,500円（税込） ※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売

■公式サイト：https://www.e-capcom.com/sp/biohazard/requiem/(https://www.e-capcom.com/sp/biohazard/requiem/)

■商品名：バイオハザード レクイエム コレクターズセット

■対応ハード： Steam

■希望小売価格

ダウンロードコード版：12,500円（税込） ※Steam版（コード）、イーカプコンのみでの取り扱い予定

■公式通販サイト：https://www.e-capcom.com/sp/biohazard/requiem/(https://www.e-capcom.com/sp/biohazard/requiem/)