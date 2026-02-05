2026年2月27日（金）発売が迫る『バイオハザード レクイエム』。Nintendo Switch 2 版でのゲームプレイ動画を公開！

写真拡大 (全12枚)

株式会社カプコン




　FBI分析官 グレース・アッシュクロフトと体験する、震え慄く恐怖-。そして、歴戦のエージェント レオン・S・ケネディと共に、死を打ち倒す爽快感―。二人の主人公が対をなすゲーム体験と、二人を中心に渦巻くドラマがプレイヤーの精神（こころ）を激しく揺り動かす『バイオハザード レクイエム』。2月27日（金）の発売日が迫る本作、2月5日（木）配信の「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」ではNintendo Switch(TM)2 版のゲーム映像を用いた紹介映像が公開されました！　


　この番組ではTVモードをはじめ、テーブルモード、携帯モードと多彩なプレイスタイルで楽しむ事ができるNintendo Switch 2 版『バイオハザード レクイエム』の概要を見ることができます。さらに、シリーズ初となるamiiboの続報も公開、グレース・アッシュクロフトとレオン・S・ケネディの2種類の発売が決定！　今夏の登場が待ち遠しくなる逸品です。そしてクリエイターが本作の魅力について語る配信番組Creator’s Voiceの情報も公開されています。


詳細は「Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5」をご覧ください！　



■Nintendo Direct ソフトメーカーラインナップ 2026.2.5


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PPyfTVRxbCA ]

https://www.youtube.com/watch?v=PPyfTVRxbCA



Nintendo Switch 2 版『バイオハザード レクイエム』スクリーンショット


Nintendo Switch 2 版『バイオハザード レクイエム』スクリーンショット


Nintendo Switch 2 版『バイオハザード レクイエム』スクリーンショット


Nintendo Switch 2 版『バイオハザード レクイエム』スクリーンショット


Nintendo Switch 2 版『バイオハザード レクイエム』スクリーンショット


Nintendo Switch 2 版『バイオハザード レクイエム』スクリーンショット


Nintendo Switch 2 版『バイオハザード レクイエム』スクリーンショット


Nintendo Switch 2 版『バイオハザード レクイエム』スクリーンショット

■シリーズ初となるamiiboが登場！　『バイオハザード レクイエム』からグレース・アッシュクロフト、レオン・S・ケネディの2種類を今夏発売予定！　


「バイオハザード」シリーズ初となるamiiboが登場。本作の主人公グレース・アッシュクロフトとレオン・S・ケネディの2種類が今夏発売予定です。Nintendo Switch 2 版『バイオハザード レクイエム』のゲーム中で読み込ませると、amiiboでしか入手できない武器スキンが使用可能に！　




■Creator’s Voice に『バイオハザード レクイエム』が登場




Nintendo Switch 2 のタイトルに携わる開発者へのインタビューをお届けするCreator’s Voiceで『バイオハザード レクイエム』を紹介！　近日公開予定です！　



■商品名：バイオハザード レクイエム




■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Nintendo Switch 2 、Epic Games Store、GeForce NOW


■CERO レーティング：Z（18才以上のみ対象）


■発売予定日：2026年2月27日（金）


■希望小売価格


パッケージ版：8,990円（税込）　※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売


ダウンロード版：8,990円（税込）


■ジャンル：サバイバルホラー


■公式サイト：https://www.residentevil.com/requiem(https://www.residentevil.com/requiem)



■商品名：バイオハザード レクイエム デラックスエディション


■対応ハード：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2 、Steam、Epic Games Store、GeForce NOW


■CERO レーティング：Z（18才以上のみ対象）


■発売予定日：2026年2月27日（金）


■希望小売価格


パッケージ版：9,990円（税込）　※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売


ダウンロード版：9,990円（税込）


■ジャンル：サバイバルホラー


■公式サイト：https://www.residentevil.com/requiem(https://www.residentevil.com/requiem)



■商品名：バイオハザード レクイエム コレクターズエディション


■対応ハード：PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2


■CERO レーティング：Z（18才以上のみ対象）


■発売予定日：2026年2月27日（金）


■希望小売価格


パッケージ版：12,500円（税込）　※PlayStation(R)5、Nintendo Switch 2 のみ発売


■ジャンル：サバイバルホラー


■公式サイト：https://www.e-capcom.com/sp/biohazard/requiem/(https://www.e-capcom.com/sp/biohazard/requiem/)



■商品名：バイオハザード レクイエム コレクターズセット


■対応ハード： Steam


■CERO レーティング：Z（18才以上のみ対象）


■発売予定日：2026年2月27日（金）


■希望小売価格


ダウンロードコード版：12,500円（税込）　※Steam版（コード）、イーカプコンのみでの取り扱い予定


■ジャンル：サバイバルホラー


■公式通販サイト：https://www.e-capcom.com/sp/biohazard/requiem/(https://www.e-capcom.com/sp/biohazard/requiem/)