約77％が「何か始めたいけど行動できていない」と回答 日本初※ 日常から夢中が見つかる オンライン・カルチャースクール 『MUSUBI NAVI』会員募集開始
副業・転職・学び直しなど、人生の選択肢が広がる時代。
働き方や生き方の自由度が増した一方で、「自由になったはずなのに、なぜか動けない」。
そんな声が、今、多く聞かれるようになっています。
MUSUBI合同会社（代表：籾山智香）は、人生の転機を迎えた大人100名を対象に、独自アンケート調査を実施しました。
その結果、約77％が「何か始めたいと思っているが、行動に移せていない」と回答。
これは、多くの人が『何かやりたい気持ち』はあるものの、最初の一歩を踏み出すきっかけや場を持てていない現状を示しています。
MUSUBI NAVIでは、最初から「これをやる」と決める必要はありません。
いろいろやってみるからこそ、「これは好きかも」「これは違うかな」そんな小さな気づきが積み重なっていきます。
その特徴のひとつが、毎月 約30クラスがすべて受け放題という仕組みです。
受け放題は、スキルを増やすためのものではなく、自分を知るための時間。
日常の中で試し、気づき、選び直せることを大切にしています。
■ サービス誕生の背景
代表の籾山は、母の看病や祖母の介護、 結婚・妊娠・出産・子育てといったライフイベントを経験する中で、「やりたいこと」と「今できること」の間で 揺れ動く時期を過ごしてきました。
そんな中で大きな転機となったのが、さまざまな生き方をしている人に実際に会い、話を聞くことでした。
「選択肢を知るだけで、人生はこんなにも軽やかになる」この実感こそが、MUSUBI合同会社、そしてMUSUBI NAVIの原点です。
■ MUSUBI NAVIとは
MUSUBI合同会社は2026年より『選択肢を知ると、人生はもっと面白くなる』をテーマに活動しています。
2026年3月5日オープンのオンライン・カルチャースクール『MUSUBI NAVI』は、正解や成功法則を教える場所ではありません。
「ヨガをやってみたい」
「料理を習ってみたい」
「暮らしをもっと心地よくしたい」
「家にいながら、世界や人とつながりたい」
そんな日常の中の 「ちょっと気になる」「少しやってみたい」 という気持ちを起点に、仲間や講師と一緒に夢中を見つけていく場です。
「できる・できない」ではなく、「気になる」「やってみたい」を大切にすることで、日常の中から自然と夢中が見つかっていきます。
■ サービス概要
・ 月額：3,000円（1家族）
・ 約30クラス受け放題
■ オープンキャンパス開催のお知らせ
MUSUBI NAVIの開校に先立ち、 誰でも参加できるオンライン・オープンキャンパスを開催します。
【MUSUBI NAVI オープンキャンパス】
日時：2026年3月5日（木）20:00～22:00
形式：オンライン開催（Zoom）
・MUSUBI NAVIとは？
・インストラクター紹介
・MUSUBI NAVIの「曲づくり」ワークショップ
※完成した楽曲は3月末にお披露目予定
「どんな場所なのか体験してみたい」 という方に向けた、気軽に参加できる機会です。
何かを始めるきっかけにしてください。
▶ MUSUBI NAVI オープンキャンパス
https://forms.gle/mhdaDoxaJ5d1Htes6
▶ MUSUBI NAVI 公式ページ
URL：https://for-you0303.my.canva.site/musubi-navi
※日本初
当社調べ（2026年1月時点）において、日本国内で同様のコンセプトを掲げるオンライン・カルチャースクールとして初の取り組みです。
■ 会社概要
会社名：MUSUBI合同会社
代表者：籾山 智香
事業内容：オンラインカルチャースクール運営、イベント企画
URL：https://dct214.wixsite.com/musubillc
◼️本件に関するお問い合わせ先
MUSUBI合同会社 事務局
Mail：info@musubi.group