MSI、GeForce RTX(TM) 5090を搭載したグラフィックスカード「GeForce RTX(TM) 5090 32G LIGHTNING Z」発売のお知らせ

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、NVIDIA Blackwellアーキテクチャを採用し、最新のRTコアやTensorコア、ストリーミングマルチプロセッサーを備えた新世代GPUであるGeForce RTX(TM) 5090を搭載したグラフィックスカード「GeForce RTX(TM) 5090 32G LIGHTNING Z」を2026年2月12日（木）0時より台数限定で発売いたします。

【GeForce RTX(TM) 5090 32G LIGHTNING Z】

本製品は、GPUの性能を最大限に引き出し、最高のパフォーマンスを求めるユーザーに向けた「LIGHTNING」シリーズのグラフィックスカードです。極限までオーバークロックされたGPUに安定した電力を供給するための電源回路やそれらを冷却する水冷式クーラーなど細部に至るまでこだわって設計されています。また専用設計のカスタムPCBや電圧を直接計測できるV-チェックポイント、モニタリングもできる8インチディスプレイなど多数の機能を搭載しており、MSIグラフィックスカードの頂点ともいえるモデルです。

【GeForce RTX(TM) 5090 32G LIGHTNING Zの主な特徴】

- Blackwellアーキテクチャ採用の GeForce RTX(TM) 5090を搭載- 高電力を供給可能な電源回路と熱を逃さないための全銅製フルカバープレート- ドレスアップやモニタリングに使用できる8インチディスプレイ搭載- LIGHTNING用に開発され、高い冷却性能を発揮する「LIGHTNINGファン」- 異なる密度のフィンを採用した大型の360mmラジエーター搭載

【製品仕様】

※従来モデルより消費電力が高くなっております。電源ユニットや使用環境のご確認をお願いいたします。

※付属の変換ケーブルは1 本です。ご使用の電源ユニットのコネクタ数のご確認をお願いいたします。

■ GeForce RTX(TM) 5090 32G LIGHTNING Z

https://jp.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-5090-32G-LIGHTNING-Z

※MSI製グラフィックスカードの保証期間について

GeForce RTX(TM) 50 シリーズ搭載のグラフィックスカードより、保証期間が2年間に延長されました。対象の製品は、正規代理店の製品保証シールが貼られた新品グラフィックスカードが対象です。

■BCN AWARD 2026「グラフィックボード」部門No.1受賞

MSIは、POSデータに基づいてNo.1メーカーを讃えるBCN AWARDの「グラフィックボード」部門において、最優秀賞を受賞致しました。

BCN AWARDとは、全国の家電量販店などから集計している実売データ（POSデータ）をもとに、部門（ジャンル）ごとに年間販売数量1位の企業を表彰する制度です。

（https://www.bcnaward.jp/award/section/detail/contents_type=214）

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界からもっとも信頼されているベンダーの一社です。MSIは、デザインの革新性、卓越した性能の追求、そして技術のイノベーションという基本原則に則り行動しています。すべてのゲーマーが熱望する機能を統合した製品を開発することで、ゲーミング機器に対する長い試行錯誤から解放し、ゲーマーの限界をも超えるパフォーマンス向上に貢献します。過去の実績さえ乗り越えようという決意のもと、MSIは業界の中でもゲーミングスピリットを持った「真のゲーミング（True Gaming）」ブランドであり続けます。

●All rights of the technical, pictures, text and other content published in this press release are reserved. Contents are subject to changes without prior notice.