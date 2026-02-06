ゲーム序盤をプレイ可能、セーブデータを製品版に引き継げる『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』の体験版を配信！

株式会社カプコン

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』体験版告知映像

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XcX6tSzMY8M ]

2026年3月13日（金）に発売予定の『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』（Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam）では、ゲーム序盤をじっくり遊べる体験版を配信。ストーリーを楽しむことはもちろん、キャラクターの見た目を設定するレンジャーエディットから、バトルシステムや武器防具作成、オトモン収集育成など、製品版と同じ内容で序盤部分までを体験できます。体験版のセーブデータは製品版に引き継ぐことができます。

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』体験版（Trial Version）

体験版は準備が整いましたら順次ダウンロードできるようになります。

各プラットフォームのデジタルストア、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイト等でご確認ください。

Nintendo Switch 2

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000097758

PlayStation(R)5

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-PPSA28222_00-DEMOGAME00000001

Xbox Series X|S

https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/モンスターハンターストーリーズ3-運命の双竜-体験版/9PDZN7FC16J0(https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA3-%E9%81%8B%E5%91%BD%E3%81%AE%E5%8F%8C%E7%AB%9C-%E4%BD%93%E9%A8%93%E7%89%88/9PDZN7FC16J0)

Steam

https://store.steampowered.com/app/3470630/

※本体験版ではセーブデータのスロットは1個のみとなります（製品版では3個です）。

※本体験版ではレベル上限（レベル10）を設定しております。レベル上限に達してもプレイ自体は可能ですが、経験値が増えなくなりますのでご了承ください。また、ゲーム内で入手できる交易ポイントやオトモンの所持数にも制限があります。

※製品版へ引き継ぐには、体験版をプレイした同じアカウントでゲーム機本体にセーブデータを持っている必要があります。

※体験版の配信開始は、地域やデジタルストアによって異なる場合がございます。

体験版のWEBマニュアルは公式サイトでご覧いただけます。

https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』

滅びの道を辿りつつある二つの国・アズラルとビュリオン。

終焉の危機の中、発掘されたタマゴから、絶滅したとされていたリオレウスが誕生する。一縷の希望に見えたのもつかの間、リオレウスの誕生は人々を希望から絶望へとたたき落とす。産まれ出た双子のリオレウス、それは200年前の内戦で不吉の象徴とされたのと同じく蒼鱗の双竜だった。

進む環境の荒廃、絶滅の危機に瀕するモンスター。不吉の影は、ついに両国に再び戦火の兆しとなって現れる。二つの国、双子のリオレウス。

リオレウスと絆で結ばれたライダーが、運命の奔流の中でつかみ取る真実とは…。

商品概要

タイトル：モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～

発売日：2026年3月13日（金）発売予定

プレイ人数：1人

ジャンル：RPG

CEROレーティング：C（15才以上対象）

対応ハード：Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam

価格：

・ダウンロード版

スタンダードエディション 販売価格 8,990円（税込）

デラックスエディション 販売価格 10,990円（税込）

プレミアムデラックスエディション 販売価格 11,990円（税込）

・パッケージ版

Nintendo Switch 2 パッケージ版（キーカード）

PlayStation(R)5パッケージ版

希望小売価格 8,990円（税込）

・ゲーム本編（パッケージ版）＋イーカプコンオリジナルセット

ロイヤルアイルーエディション

販売価格 13,940円（税込）

https://www.e-capcom.com/sp/monsterhunter/stories3/

予約受付中！

【限定特典】エレーヌの衣装：蒼鱗の王女

レンジャーの仲間エレーヌを特別な衣装「蒼鱗の王女」に変更することができます。蒼鱗のリオレウスをイメージした衣装を着せて、一緒に旅に出よう！

詳細は公式サイト等をご覧ください。

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/

「モンスターハンターストーリーズ」シリーズ公式Xアカウント

https://x.com/mhst_official

