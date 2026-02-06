慶應義塾大学・東京大学の出身メンバーが開発する、パーソナライズ推薦技術（特許出願中）を用いたお出かけAIエージェント「お出かけiino」アーリーアクセス版を2月5日より公開

Gather株式会社

Gather株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：高比良 悠）は、AIを活用して「自分に本当に合うお出かけ先」を提案するお出かけAIエージェント『お出かけiino（イイノ）』のアーリーアクセス版を、2026年2月5日より公開いたします。

また、事業者・自治体向けには、スポット/体験の魅力が「どのような文脈で提案されるか」を確認できるデモ提供および連携相談を開始します。

「お出かけiino」は、ユーザーの嗜好・気分・状況文脈を対話を通じて理解し、一人ひとりに最適なお出かけ体験（飲食、レジャー、観光、体験施設等）を提案するAIエージェントです。本サービスは、消費者にとっての「探す負担」を軽減すると同時に、事業者にとっては従来の検索・広告では届きにくかった潜在顧客との新たな接点創出を目指しています。

アーリーアクセス版においては、現役の大学生限定で使用可能なほか、お問い合わせ頂いた事業者様向けにプロダクトの最新版のデモをご用意致しております。ご興味お持ち頂いた企業様・自治体様の方は、上記ボタンのお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡下さい。

背景：選択肢は増えたのに、「自分に合う体験」は見つけられない

現代はサービスの増加とともに、飲食店・観光スポット・体験施設の情報をいつでもインターネット上から入手出来るようになりました。

しかし一方で、情報は多いけれどもパーソナライズされていないため、本当に行きたい場所の情報に辿り着きにくい状況を生み出しています。結果として、消費者にとっては、おでかけをするハードルが上がったり、毎回同じエリア・同じお店に行き、画一的な体験しかできない状況を生み出しています。

お出かけAIエージェント「お出かけiino」とは

これまでのお出かけ先探しは、検索結果やランキング、SNS投稿など、情報量が多い一方で「自分に合うかどうか」の判断をユーザー自身に委ねる構造が主流でした。

そこで、「お出かけiino」は、

- その日の気分- 同行者（友人・恋人・家族など）- 時間帯・予算感- 過去の選好傾向

といった複合的な文脈を、東京大学・慶應義塾大学出身の研究者・技術者チームが中心となって自社開発したAIが予測し、“自分のことをよく知っている友人”のようにお出かけ先を企画・提案します。

このシステムを通じて、消費者にとってお出かけ先を企画するハードルを下げるだけでなく、「AIがおすすめする」という体験を通じて、飲食店・体験施設・地方自治体様の集客の喚起することを狙いとしております。

例えば、これまでならいつも大通り沿いのチェーン居酒屋に向かっていたグループが、iinoのおすすめによって裏路地の隠れた名店に行ってみる、毎週末都内で遊んでいたカップルが週末に南房総に足を運んで日帰り旅行をするようになるといった、潜在的な外出ニーズをAIが予測・喚起することで、事業者様の集客力の向上を図ることを目指しています。

お出かけiinoの特徴

1. パーソナライズに特化した推薦設計

検索・ランキングではなく、対話データを中心にした推薦ロジックを採用。ユーザーの「言語化しきれない好み」まで含めた提案を行います。

2. Z世代に近い、技術者研究者中心のチームによるプロダクト開発

Z世代・ミレニアル世代の感性を起点に、UX重視でプロダクト改善サイクルを実現しています。また、技術者研究者中心のチームにより開発を行っているため、分析から得られたニーズをそのままAIモデルやアルゴリズムに落とし込むことが可能になっています。

3. 高速なプロダクト改善のイテレーション

生成AIを最大限活用したAIネイティブな組織で開発し、週1回～2週間に1回というスピード感でのアップデートを実現しております。

iinoが目指すのは、一人ひとりの嗜好に寄り添うAIエージェントによって、「まち」と「人」がもっと自然につながる世界

ユーザーにとっては、これまで出会えなかった体験との「偶然の良い出会い」が増えること。

事業者にとっては、本当に届けたい価値が、適切な人に届くこと。

その積み重ねによって、地域・まち・体験価値が持続的に循環するエコシステムの実現を目指します。

今後は、ユーザーの状況に応じた情報提示（パーソナライズされたコミュニケーション）や、適切なタイミングでの提案強化、送客に繋がりやすい価値提案などを検証しながら、地方・観光領域も含めて提供範囲を拡大していく予定です。

連携先を募集しております

「お出かけiino」では、アーリーアクセス段階の検証として、以下のような事業者・団体様との連携（デモ提供／実証）を募集しています。

- 検索・ランキングでは魅力が伝わりにくい“体験価値”を持つスポット/施設（飲食店・体験施設・レジャー施設様など）- 新規顧客の獲得だけでなく、シーン提案による来店動機の設計に関心がある事業者様- 地域内周遊・再訪促進など、観光課題の解決に向けた実証に関心がある自治体/観光協会様

「まずは話を聞いてみたい」「実証的に使ってみたい」といった段階でも歓迎しています。

ご興味がある事業者様向けには、最新版の招待コードや資料をお送りしますので、是非お気軽にご相談ください。

本件に関するお問い合わせ

