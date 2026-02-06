賞味期限の壁を越えて。市場にほとんど出回らない「白バラ牛乳パスチャライズ」専用にコーヒーを再設計。大阪・北堀江のGREENCABが“大人に向けた白バラ牛乳使用コーヒー”を新提案！

株式会社CAB大人の白バラコーヒー（HOT）

大人の白バラコーヒー（ICE）

白バラ牛乳パスチャライズ

オリジナルラテベース

⸻

白バラ牛乳パスチャライズ

｜なぜ、あえて低温殺菌牛乳なのか

白バラパスチャライズ（低温殺菌）牛乳の最大の特徴は、搾りたての生乳に近い「自然な甘み」と「スッキリとした後味」です。しかし、この繊細な風味は、一般的なエスプレッソ用の深煎り豆では、コーヒーの力強さに負けて埋もれてしまいます。

「この牛乳でしか作れない、究極のラテを届けたい」 その想いから、GREENCABでは牛乳を“脇役”にするのではなく、牛乳の味わいを“起点”としたコーヒーの再設計をスタートさせました。





⸻





｜コーヒーから牛乳へ合わせる「専用設計」のこだわり

・豆の選定、ブレンド比率、焙煎度合いの調整。すべてを白バラパスチャライズ牛乳との相性から導き出しました。

・香りの共鳴： 牛乳の甘い香りを消さず、かつコーヒーの香ばしさが重なる最適なポイントを追求。

苦味ではなく「奥行き」： 苦味でコントラストをつけるのではなく、牛乳のコクを引き立てる奥行きのある味わい。

・計算された余韻： 飲み終えた瞬間、鼻に抜ける白バラ牛乳特有の軽やかな余韻をデザイン。

その味わいはまさに「大人の白バラコーヒー」と呼びたくなる一杯です。

キービジュアル

大人の白バラコーヒー（HOT）

https://youtube.com/shorts/0HVpLt1QFnI

大人の白バラコーヒー（ICE）

https://youtube.com/shorts/oPKMK33abT4



⸻





｜「カフェの感動を日常に」体験型プロダクトへの昇華

店舗での提供に加え、店頭では使用している「白バラ牛乳パスチャライズ」そのものと、独自開発の「専用ラテベース」を販売いたします。

「お店で飲んで美味しかった」で終わらせず、その感動をご自宅の冷蔵庫から再現できる仕組みを整えました。プロの味を日常に取り入れる、新しいコーヒー体験を提案します。





オリジナルラテベース白バラ牛乳パスチャライズ

⸻



店舗・プレスリリースに関するお問い合わせ先

GREENCAB（グリーンキャブ）

運営：株式会社CAB 住所：大阪府大阪市西区北堀江4－2－40 S10

URL：https://www.instagram.com/greencab.jp/(https://www.instagram.com/greencab.jp/)

担当者：遠藤

メールアドレス：info@cab-project.jp

GREENCAB外観

GREENCAB内観

GREENCAB内観

GREENCAB内観





大人の白バラコーヒー（HOT）大人の白バラコーヒー（ICE）