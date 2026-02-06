アネッサ ブランド新ミューズに長澤まさみが就任　使うたび、肌がきれいに。スキンケアもできるUVシリーズ新発売　長澤まさみ「アネッサは、毎日の肌を美しく保つ信頼できる相棒」新CM 2月6日（金）より公開

株式会社資生堂

アジア売上No.1※1サンケアブランド「アネッサ」は、俳優の長澤まさみさんをブランド新ミューズに迎えます。

就任に伴い、長澤まさみさんが出演する「アネッサ パーフェクトUV スキンケアジェル NB」新CM「使うたび、肌がきれいに。」篇と、「アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA」新CM「わたしの肌は、くずれない。」篇を2月6日（金）よりWEBにて公開します。また、「使うたび、肌がきれいに。」篇は2月21日（土）よりTVにて放映予定です。

アネッサは、強力UVカット効果とスキンケア機能、快適なテクスチャーを兼ね備えたデイリーシリーズ 「アネッサ パーフェクトUV スキンケアジェル NB」と「アネッサ ブライトニングUV ジェル NA」を、2月21日（土）から新発売いたします。新CMでは、白いパッケージの世界観に合わせた真っ白な衣装を身にまとった長澤さんが「アネッサ パーフェクトUV スキンケアジェル NB」を手に取り、強い日差しから守られ、使うたびにスキンケア出来る高揚感を感じ、光り輝く街に颯爽と歩きだす様子を描いています。

また、「アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA」の新CMでは、炎天下の中でも、「わたしの肌は、くずれない。」というセリフの通り、鮮やかなブルーの衣装を身にまとった長澤さんのくずれない肌にフォーカスしたCMとなっています。

長澤まさみさんは、デビューから現在に至るまで、その自然体な美しさや演技力、親しみやすい人柄で老若男女を問わず人々を魅了し続けています。中学生の頃からアネッサを愛用いただき、美を保ち輝き続けている姿が、アネッサの「Free to Shine（太陽のもと、誰もが輝ける世界へ）」というパーパスを体現する存在であると考え、この度、長澤まさみさんを新ミューズとして起用いたしました。

※1 ユーロモニター調べ；ビューティ＆パーソナルケア2025年版；2024年総小売販売額；アジアとは同社が定義するアジア太平洋地域を指す

《新CMについて》

新CM「使うたび、肌がきれいに。」篇は、真っ白な衣装をまとった長澤さんが強い日差しのバルコニーに登場。「アネッサ パーフェクトUV スキンケアジェル NB」を塗り、うるおってる…気持ちいい！と嬉しそうな表情で自身の肌に触れます。強い日差しから守られ使うたびにスキンケア出来る高揚感を感じ、光り輝く街に颯爽と歩きだす様子を描いています。

「わたしの肌は、くずれない。」篇では、炎天下の中、鮮やかなブルーのドレスに身を包んだ長澤さんが「アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA」を手に取り軽やかに歩きます。「わたしの肌は、くずれない。」という長澤さんのセリフの通り、美しい肌を保つことのできる、アネッサがもたらす自信を表現しました。

本CMは、「アネッサ パーフェクトUV スキンケアジェル NB」、「アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA」が、酷暑の日差しの中でも美しい肌を保つために、毎日の紫外線対策に寄り添っていきたいという想いを込めています。

《新ミューズ インタビューコメント》

Q1. アネッサブランド新ミューズへの就任、おめでとうございます！ミューズになった感想を教えてください。

A. ありがとうございます。リニューアルされたアネッサの魅力をみなさんにお届けできるといいなと思っています。

Q2. CMを撮影してみていかがでしたか？

A. デイリージェルと金ミルク、2つの商品の撮影をさせていただきましたが、塗るたびうるおう効果のデイリージェルと、サラサラと密着してくずれない金ミルクという、どちらの良さも伝わるCMになったんじゃないかなと思っております。

Q3. 近年の酷暑、紫外線をどう考えていますか？

A. 本当に例年どんどん暑くなっていくので心配だなと思いつつ、太陽との向き合い方を自分なりに考えて、UVケアを益々重要視して、どんな風に向き合うといいのかなって考えながら、良い情報をみんなで共有しつつ、みんなで楽しんでUVケアを出来たらいいなと思います。

Q4. そんな太陽の時代の向き合い方として、アネッサに対して期待することはなんですか？

A. 使い心地が良いということはとても大事だなと思いますし、毎日使うことを考えると、紫外線から肌を守ってくれるということももちろん大切なので、アネッサはすごい味方になってくれるのではないかなと思っております。毎日のスキンケアの習慣のひとつとして取り入れて、肌を美しく保つための相棒として活躍してくれるといいなと思ってます。

Q5. これから、アネッサのアイテムをどのように使っていきたいですか？

A. 私は元々アネッサを中学生ぐらいから使っていたんですけれど、今回リニューアルされて新しいラインも出るということで、私自身も楽しみにしています。塗り心地だったり、うるおい感、その効果の進化にとても驚いているところです。新しくなったアネッサを取り入れて、自分で使ってみて実感して、日常生活に取り入れてもらえたらなと思っています。

私自身はアネッサの底力にとても信頼を置いているところがありますので、皆さんも相棒として信頼をして、毎日のケアに取り入れてもらえたら、より楽しんでUV対策と向き合えるんじゃないかなと思います。

Q6.長澤さんが日々美しさを保つために、大事にしていることはなんですか？

A. 私は朝起きたら洗顔をして必ずUV対策をします。そうすると少し自分が安心して外に出ていくことができるような気がするんですよね。自分にちょっと自信が持てるような努力っていうものはスキンケアが持っている力だと思うので、こういうことを毎日継続して頑張ってみてはどうかなと思います。そうすると美肌だったり、自分が求める美しさに辿り着くのではないかなと思っています。

《新CM概要》

■「使うたび、肌がきれいに。」篇（15秒）

https://corp.shiseido.com/jp/r/yt/20260206/01/?rt_pr=tru26

・出演者：長澤まさみ

・CM動画公開先：YouTube／公開日：2月6日（金）AM4:00

・CM放映日：2月21日（土）放映開始

・商品：アネッサ パーフェクトUV スキンケアジェル NB

■「わたしの肌は、くずれない。」篇（15秒）

https://corp.shiseido.com/jp/r/yt/20260206/02/?rt_pr=tru26

・出演者：長澤まさみ

・動画公開先：YouTube／公開日：2月6日（金）AM4:00

・商品：アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA

《ストーリーボード》

■「使うたび、肌がきれいに。」篇（15秒）

■「わたしの肌は、くずれない。」篇（15秒）

《プロフィール》

長澤まさみ

1987年生まれ、静岡県出身。2000年第5回「東宝シンデレラ」オーディションにてグランプリを受賞し、同年俳優としてデビュー。以来、多数の話題作に出演。近年では映画『コンフィデンスマンJP』シリーズ、『MOTHER マザー』『マスカレード・ナイト』『シン・ウルトラマン』『ロストケア』『四月になれば彼女は』『スオミの話をしよう』『ドールハウス』『おーい、応為』、舞台「正三角関係」「おどる夫婦」など。

また2022年放送の「エルピス-希望、あるいは災い-」で、第31回橋田賞・第60回 ギャラクシー賞・第49回放送文化基金賞を受賞。舞台「正三角関係」にて第50回菊田一夫演劇賞を受賞。

《商品概要》

アネッサは紫外線から肌を守ってシミを防ぎ*、未来の肌まで美しく導くことを掲げて進化を続けています。

快適な使い心地とスキンケア効果で、毎日お使いいただけます。

*日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ

■商品名・容量・価格

アネッサ パーフェクトUV スキンケアジェル NB

＜日焼け止め用ジェル＞

顔・からだ用

SPF50+・PA++++

UV耐水性★★

40g／90g

ノープリントプライス

■商品特長

紫外線から肌を守り、未来のシミまで防ぐ*。

スキンケアもできるUVジェル

うるおってべたつかないUVジェルで、快適な肌触りつづく。

健やかな未来の肌のために毎日のUVケアでシミを防ぎ*、

素肌までぷるんと美しく。

*日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ

■商品名・容量・価格

アネッサ ブライトニングUV ジェル NA

（医薬部外品）

＜日焼け止め用ジェル＞

顔・からだ用

SPF50+・PA++++

UV耐水性★

40g／90g

ノープリントプライス

■商品特長

3種のパール配合＆薬用美白*成分でシミを防ぎながらトーンアップ**

スキンケアもできるUVジェル

薬用美白*成分配合。

シミを防ぎながら、うるおいと透明感まで与える。

自然なトーンアップ仕上げで、素肌からくすみを明るく補正**。

*メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

**メーキャップ効果による

■商品名・容量・価格

アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA

＜日焼け止め用乳液＞

顔・からだ用

SPF50+・PA++++

UV耐水性★★

60mL

ノープリントプライス

■商品特長

最強* UVで目もと・頬などのシミゾーンも隙なく守りぬくさらさらスキンケアUVミルク

* 「最強」とはSPF50+・PA++++、及びアネッサ内ウォータープルーフ効果を意味する。

《アネッサとは》

アネッサは、100 年を超える資生堂の紫外線研究を活かし、「太陽のもとで自由に輝きたい」という人々の願いを叶えるサンケアブランドです。美と健康であふれた毎日、心から満たされた生活をサポートするため、サンケアエキスパートとしてさまざまなイノベーションを起こし続けます。

《プロモーション・販売チャネル》

プロモーションは、アネッサ ブランドサイト・SNS アカウント・WEB 広告のほか、店頭で展開します。販売チャネルは、ドラッグストア・GMS・化粧品専門店など約 20,000 店のほか、資生堂公式ECサイト「資生堂オンラインストア」でも販売します。

■アネッサ ブランドサイト

https://www.shiseido.co.jp/anessa/?rt_pr=tru26

■アネッサ 公式インスタグラム

https://www.instagram.com/anessa_official_japan/

■アネッサ 公式エックス

https://x.com/anessa_official