『文學界』2026年3月号は2月6日発売！　9名による短篇競作、新芥川賞作家2名の特別エッセイ・作品論を掲載

株式会社文藝春秋（代表取締役・飯窪成幸）は、本日2月6日、文芸誌『文學界』2026年3月号を発売します。

短篇競作には豪華9名が参加。また、漫画家・鳥トマトさんによる初の中篇小説「漫画でイけ」も掲載します。また第174回芥川賞を受賞した鳥山まことさん、畠山丑雄さんの特別エッセイ、そして柿内正午さんによる「時の家」論、倉本さおりさんによる「叫び」論も。「海外文学の現在地」では、青木耕平さんがアメリカ文学を、立原透耶さんが中国のＳＦ作品を取り上げ、 両国の政治と文学の現在地を見つめます。

◆「文學界」2026年3月号

【短篇競作】

『文學界』2026年3月号（表紙画・守山友一朗さん）

田中慎弥 一羽

山崎ナオコーラ 脳が三つに割れる

高瀬隼子 一息の劇場

鳥山まこと 銭湯

栗原知子 不思議な琥珀

樋口六華 はろー、独房。

島口大樹 風景たち

越智康貴 出現

滝口悠生 祝日

【創作】

鳥トマト 漫画でイけ

崖っぷち新人漫画家・ツグミはロジックを信奉する編集者・野分に出会う。『東京最低最悪最高！』が話題の漫画家による初中篇

筒井康隆 倨傲

【新芥川賞作家】

特別エッセイ 鳥山まこと 芥川賞を獲りに行く

作品論 柿内正午 空洞（ブランクスペース）の作家――「時の家」論

特別エッセイ 畠山丑雄 先生と私

作品論 倉本さおり 「土地の来歴」をめぐる想像力――「叫び」論

【新連載】

濱野ちひろ 回復について 第2回

三好愛 そもそもすむすむ 第2回

【海外文学の現在地】

青木耕平 パニックの後で――トランプ二・〇のアメリカ文学

立原透耶 「書いてはならない」ことを書く――中国のＳＦ作品について

【書評】

千木良悠子 伝え継がれる知の温かさ――野口良平『列島哲学史』

【対談】

四方田犬彦×渡邊英理 二〇二六年、文学はいかに可能か

【今月のエッセイ】

犬怪寅日子 おいしいことしかわからない

綾木朱美 春に解ける雪以外のもの

【最終回】

江南亜美子 「わたし」はひとつのポータル

松尾スズキ 家々（いえいえ）、家々家々（いえいえいえいえ）

【詩歌】

川上雨季 エウリュディケ

【強力連載陣】

上田岳弘／斧屋／町屋良平／鈴木涼美／藤野可織／王谷晶／松浦寿輝／犬山紙子／竹永知弘／武内佳代

【文學界図書室】

堀江敏幸『二月のつぎに七月が』（宮崎智之）

羽田圭介『その針がさすのは』（ｐhａ）

関口涼子『匂いに呼ばれて』（青野暦）

坂本湾『ＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ』（住本麻子）

