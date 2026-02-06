【新刊】自分のペースで合格を掴む『一級建築士 製図試験 独習合格テキスト 2026年版』2月16日発刊～「ステップ・チェック方式」で、誰もが正しい解答へ到達できる～

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年の一級建築士試験合格を目指す受験生に向けた、最新のメソッドを凝縮したテキスト『一級建築士 製図試験 独習合格テキスト 2026年版』（著者：雲母未来）を2026年2月16日に発売いたします。

本書は、「解答例を提示する」だけの資格試験対策本から一歩踏み込み、合格者が頭の中で行っている「判断の過程」をていねいに解説することで、より確実に合格に近づくことができるよう工夫した一冊です 。

■ 思考プロセスを「見える化」する「ステップ・チェック方式」

製図試験において、受験生が最も必要としているのは「完成された解答」ではなく「その解答にどうやってたどり着いたのか」というプロセスです 。本書では、課題文の読み込みからエスキス、製図に至るまでの全工程を細かく分解し、革新的なメソッドを導入しました。

「ステップ・チェック方式」の導入：判断に迷う箇所を一つひとつの「ステップ」として扱い、ルールに基づいてどの選択肢を取るべきかを明確化しました 。

解法のルーティーン化：課題文の読み込みからエスキスまでの過程を「下書用紙のどの部分に、どんな内容の図や式をどのように描くか」というプロセスとし、その解答プロセスをルーティーン化することで、より早くより正しく正解に辿り着ける最短ルートとなります。

これらを身に着けることで自然と合格ラインへとたどり着けます。

■出題傾向の徹底分析から厳選予想問題特典まで網羅

■ 書籍情報

- 2026年度試験を勝ち抜くための「実戦的トレンド分析」2026年度版として、近年の出題傾向を徹底的に分析し、受験生が備えておくべき最新の知識を網羅しています 。- 効率的な学習をサポートする「勝利のアイテム」と「戦略的スケジュール」限られた時間の中で最大の成果を出すために、学習環境の整え方についても具体的にアドバイスしています。- 読者特典：「2026年度 課題対策 予想問題＆解答」本書をご購入いただいた皆様への限定特典として、2026年7月頃に発表される課題を著者が徹底解析し、厳選した予想問題3問を8月上旬より順次配布予定です 。- 試験直前に確認できる別冊ルールブック試験前に、もう一度、集団規定などをチェックをすることは、とても大切なことです。試験直前に、このルールブックを見てチェックして試験に臨んでください。

書名：一級建築士 製図試験 独習合格テキスト 2026年版

著者：雲母未来（一級建築士）

価格：5,940円（税別）

発売日：2026年2月16日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798076562/(https://www.amazon.co.jp/dp/4798076562/)

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18453792/

※全国書店、ネット書店でお買い求めいただけます