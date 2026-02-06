「CANDY TUNE」7人がつらい鼻づまりを「スカッと！」爽快に解決！アレルギー専用点鼻薬「エージーアレルカット(R)」新TV-CM「スカッと！」篇 2026年2月7日(土)より放映開始

第一三共ヘルスケア株式会社

第一三共ヘルスケア株式会社（本社：東京都中央区）は、アレルギー専用点鼻薬「エージーアレルカット(R)」シリーズの新TV-CM「スカッと！」篇に、アイドルグループ「CANDY TUNE」を起用し、2月7日(土)より全国で放映開始します。

また、今回の新TV-CMの公開に合わせ、メイキングムービーやインタビュー動画、1週間日替わりで「CANDY TUNE」メンバーが登場する縦型動画を「エージーアレルカット(R)」ブランドサイトで公開します。

・TV-CM概要

タイトル ： エージーアレルカット(R)「スカッと！」篇（15秒／30秒）

出演 ： CANDY TUNE

放映開始日 ： 2026年2月7日(土)

TV-CM 本編 URL： https://youtu.be/WQnLwxLNaTg

メイキングURL ： https://youtu.be/i0YfHufkRU8

インタビューURL： https://youtu.be/NcKLAI1TdpE

※「エージーアレルカット(R)」ブランドサイト（https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_ag/）CMギャラリーでは、CM本編のほか、メイキングムービー等を2月6日(金)11：00以降に公開します。

・TV-CMについて

「エージーアレルカット(R)」では、20～40代の花粉症経験者が増加していることに加え、鼻づまりの症状経験率が全世代平均よりも高いという調査結果（*1）を踏まえ、鼻づまりの対処方法として点鼻薬があることを知っていただくためにコミュニケーションを強化しています。そこで今回、同世代から高い支持を集めるアイドルグループ「CANDY TUNE」のメンバーを起用しました。花粉によるつらい鼻づまりによって集中できない、眠れないといった日常の不快感に寄り添い、「アレルカットでスカッと！」というフレーズを通じて、「エージーアレルカット(R)」がもたらすクリアな使用感を印象づけています。さまざまな衣装に身を包みながら、可愛らしく爽やかな世界観を体現する姿にもぜひご注目ください。

*1 第一三共ヘルスケア調べ（調査委託機関：株式会社マクロミル）

・TV-CMストーリーボード

「CANDY TUNE」のメンバーは花粉による鼻づまりで、オフィスでは仕事に集中できず、就寝前には眠れずに、７人７様の困り顔。そこで『アレルカット』を使うと、「アレルカットでスカッと！」の決めセリフが炸裂！空気が澄んだ爽やかな世界へ一変し、メンバーもモヤモヤした表情からキラキラした笑顔へと変化します。

さらに本作ではオフィスカジュアル衣装２着、パジャマ衣装２着、ステージ衣装１着の、計5パターンの衣装チェンジを実施。場面ごとに変わる「CANDY TUNE」メンバーの表情や衣装、演出も見どころです。

・撮影エピソード

◆ハプニングも？楽しい撮影のひとコマ

撮影中、「アレルカットでスカッと！」という印象的なセリフのカットでは、メンバーそれぞれが「エージーアレルカット(R)」を手に取るシーンを入念にチェック。小川奈々子さんは監督からスムーズにOKをもらい、自然と笑顔を見せました。一方、福山梨乃さんは思わず口が開いてしまい、村川緋杏さんから「目開け口閉じだよ」とやさしく注意される一幕も。

また、パジャマ姿での撮影では、リラックスした雰囲気の中で桐原美月さんが「眠くなってしまった」と振り返ります。小川奈々子さんがセリフを披露するシーンでは、隣にいた村川緋杏さんがうとうとしてしまうなど、和やかな空気に包まれながら撮影が進められました。

撮影の裏側やオフショットが満載のメイキングムービー（https://youtu.be/i0YfHufkRU8）も、ぜひチェックしてください。

◆インタビュー

Q．TV-CM撮影を終えた感想は？

福山梨乃：今回の撮影では、なんと5着もの衣装を着用させていただきました。スカッとする前と後での衣装の変化にも、ぜひご注目いただきたいです。特にパジャマの衣装が可愛らしく、メンバーそれぞれの個性が出ているので、ぜひ見てみてください。

Q．花粉による鼻づまりの方はいますか？

小川奈々子：花粉の時期は就寝時が特につらいです。睡眠は人類にとって大切なことですが、鼻のムズムズで苦しい経験をしてきました。これからは『アレルカット』でスカッとして、良質な睡眠をとりたいです。

宮野静：リリースイベントが花粉シーズンと重なった際、マネージャーに箱ティッシュを持って待機してもらったことがあります。『もうやばいです！』と言いながら、ライブ中はマイクに鼻をすする音が入らないよう、細心の注意を払っていました。

Q．最近スカッとした出来事は？

立花琴未：アルバムに溜まっていた写真や動画を整理してスカッとしました。私たちは1日に何枚も写真を撮り、動画も何十本と撮影するためデータが溜まりがちですが、それらを綺麗に整理できた時は爽快でした。

桐原美月：ツアーから帰宅後、溜まっていた洗濯物や部屋の片付けをしました。母がわざわざ茨城から手伝いに来てくれて、一緒に大掃除をしてスカッとしました。

福山梨乃：立花琴未はよく言い間違いをしてしまい、“ことみ語録”と呼ばれているのですが、何を言いたかったのか解明できた瞬間にスカッとします。最近一番のヒットは『どっかえがえる』という言葉でした。これは『ごった返す』と『取っ替え引っ替え』が混ざってしまった造語なのですが、意味が通じた時はメンバー全員で盛り上がりました。（立花の言い間違いは）大体ニュアンスでわかるので、『琴未が言いたいのはこれだろうな』という候補の中から、一番近い音感の言葉を当てると正解なことが多いです。

Q．花粉に邪魔されずにチャレンジしてみたいことは？

村川緋杏：最近ピアノを始めました。帰宅後、短時間でも夢中になって弾いてしまうほど楽しいです。鼻づまりなどの不調は趣味の継続にも影響するので、これからは『アレルカット』でスカッとしてから練習に集中したいと思います。

南なつ：グループの目標である『原宿から世界へ』に向けて、オンライン英会話で英語学習を始めました。しかし、下を向くと鼻水が出てしまうことが悩みです。この冬は対策を万全にして、『アレルカット』と一緒に英語の勉強に励みたいと思います。

Q．花粉に悩む方へメッセージをお願いします！

福山梨乃：『アレルカット』は花粉によるつらい鼻づまりに速く効く、アレルギー専用点鼻薬です。

立花琴未：鼻づまりで集中できなかったり、眠れなかったり、しんどいと悩む皆さま。

村川緋杏：毎日をハッピーに過ごすためにも、つらい時にはぜひ『アレルカット』に頼ってほしいです。

小川奈々子：CANDY TUNEの中にも、私をはじめとした花粉に悩むメンバーがいるのですが

南なつ：鼻づまりに負けずに、最高にかわいくて元気なパフォーマンスをお届けできるように

宮野静：『アレルカット』と一緒に花粉シーズンを乗り越えていきたいと思います。

・縦型ムービーも同時公開

2月6日(金)より、第一三共ヘルスケアの「エージーアレルカット(R)」ブランドサイト（https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_ag/）では、日替わりでメンバーが出演する縦型ショートムービーも公開いたします。

本コンテンツでは、曜日ごとに異なるメンバーが登場し、アレルギー症状による不快感を抱える視聴者に向けて、前向きで明るいメッセージを届けます。日常のワンシーンに寄り添うコメントを通じて、「エージーアレルカット(R)」がもたらす爽快なイメージを、より身近に感じていただける内容となっています。

毎日異なるメンバーの表情やセリフを楽しめる点も見どころのひとつです。

・出演者プロフィール

CANDY TUNE

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から誕生した新生7人組アイドル。メンバーは、南なつ、桐原美月、小川奈々子、立花琴未、村川緋杏、福山梨乃、宮野静の7人。グループ名には、フレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように、好きなものも性格も違う個性豊かなメンバーが集まり、彼女たちのポップな「TUNE（旋律）」を奏でていって欲しいという想いが込められている。ヒット曲「倍倍FIGHT!」はTikTok40億回再生、第67回日本レコード大賞「優秀作品賞」を受賞、『Billboard JAPAN Heatseekers Songs』で1位を受賞するなど飛躍の年となった。2025年秋に開催した全国ライブツアーは全公演完売となり成功に収めた。2026年6月5～6日には日本武道館公演を開催する。

・「エージーアレルカット(R)」ブランドについて

左から、「エージーアレルカットＳ 15ｍL／30ｍL」、「エージーアレルカットＣ 15ｍL／30ｍL」、「エージーアレルカットＭ 15ｍL」（いずれも第2類医薬品）、「エージーアレルカットＥＸｃ＜季節性アレルギー専用＞」（指定第2類医薬品）、「エージーアレルカットｉｓ」、「エージーアレルカットｉｃ」、「エージーアレルカットｉｍ」（いずれも第２類医薬品）

「エージーアレルカット(R)」シリーズはスイッチOTC成分である抗アレルギー成分「クロモグリク酸ナトリウム」を配合した国内初のOTC医薬品（*2）から始まり、1997年の発売以来、ラインアップを拡充してまいりました。主力の点鼻薬（*3）においては、シリーズ史上最多となる5つの有効成分（*4）を配合し、処方を強化。当社は本シリーズを通じ、近年増加傾向にあるアレルギー症状に悩む方々のQOL（生活の質）向上に貢献してまいります。

「エージーアレルカット(R)」ブランドサイト：https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/site_ag/

*2 アレルカットは日本初のクロモグリク酸NaスイッチOTCとして1997年に上市

*3 「エージーアレルカットＥＸｃ＜季節性アレルギー専用＞」を除く

*4 クロモグリク酸ナトリウム、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ナファゾリン塩酸塩、グリチルリチン酸二カリウム、セチルピリジニウム塩化物水和物

・「エージーアレルカット(R)」製品紹介

アレルギー専用点鼻薬「エージーアレルカットＳ／Ｃ／Ｍ」は、殺菌成分「セチルピリジニウム塩化物水和物 （CPC）」を追加配合し、エージーアレルカット点鼻薬シリーズ史上最多となる5つの有効成分(*5)を配合した処方を実現しました。

左から「エージーアレルカットＳ 30ｍL」、「エージーアレルカットＣ 30ｍL」、「エージーアレルカットＭ 15ｍL」（いずれも第2類医薬品）

*5 クロモグリク酸ナトリウム、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ナファゾリン塩酸塩、グリチルリチン酸二カリウム、セチルピリジニウム塩化物水和物

◇製品特長

- 5つの有効成分(*6)を配合したアレルギー専用点鼻薬です。- つらい鼻水・鼻づまりなどのアレルギー症状にすばやく効果を発揮します。- アレルギーのもとを抑える抗アレルギー成分「クロモグリク酸ナトリウム」、つらい鼻水などのアレルギー症状を鎮める抗ヒスタミン成分「クロルフェニラミンマレイン酸塩」、 鼻づまりを改善する「ナファゾリン塩酸塩」、アレルギーによる炎症を鎮める「グリチルリチン酸二カリウム」、細菌の増殖を抑え鼻腔内を清潔にする殺菌成分「セチルピリジニウム塩化物水和物（CPC）」を配合。- 刺激が気になる方にしみないソフトタイプ「エージーアレルカットＳ」、爽快クールタイプ「エージーアレルカットＣ」、液ダレしにくいタイプ「エージーアレルカットＭ」の3種類があります。

◇分類

OTC医薬品（第２類医薬品）

◇効能・効果

花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：

鼻水（鼻汁過多）、鼻づまり、くしゃみ、頭重（頭が重い）

*6 クロモグリク酸ナトリウム、クロルフェニラミンマレイン酸塩、ナファゾリン塩酸塩、グリチルリチン酸二カリウム、セチルピリジニウム塩化物水和物

・第一三共ヘルスケアについて

第一三共ヘルスケアは、第一三共グループ※の企業理念にある「多様な医療ニーズに応える医薬品を提供する」という考えのもと、生活者自ら選択し、購入できる OTC 医薬品の事業を展開しています。

現在、OTC 医薬品にとどまらず、機能性スキンケア・オーラルケア・食品へと事業領域を拡張し、コーポレートスローガン「Fit for You 健やかなライフスタイルをつくるパートナーへ」を掲げ、その実現に向けて取り組んでいます。

こうした事業を通じて、自分自身で健康を守り対処する「セルフケア」を推進し、誰もがより健康で美しくあり続けることのできる社会の実現に貢献します。

※第一三共グループは、イノベーティブ医薬品（新薬）・ワクチン・OTC医薬品の事業を展開しています。