【厄年も占いも跳ね返す！】四季や暦に合わせた365日の浄化習慣で邪気を祓って幸せを呼び込む／『きょうのお清め』が2月13日発売！

株式会社主婦と生活社

毎日がんばっているのに「ツイていない」と感じたり、厄年や占いの結果が気になったり…。多くの人にとって、ツキや運の有無は大きな関心事です。 それならば、運を遠ざける「邪気」を自分自身でリセット（お清め）すればいい！ そんな発想から生まれた一冊『きょうのお清め』が、2月13日（金）に主婦と生活社より発売されます。

著者は開運ライフアドバイザーの高宮カルラさん。長年ライター・編集者として、風水、東洋医学、心理学など各分野の専門家へ取材する中、「一流人や運がいい人に共通する思考や習慣」に注目。自身でも実践、研究を重ねてきました。本書はその知見の中から、「本来の自分らしさとツキを呼ぶ浄化法」を厳選し、まとめたものです。

●お金も手間もかけずに実践できる！ 12か月、365日の浄化法で「幸せ体質」に

春・夏・秋・冬の４章構成で、12か月、365 日分の「きょうのお清め」を紹介。二十四節気や年中行事に沿ったものから、風水、五行陰陽、食養生、さらにはツボ押しやヨガまで、その内容はお金も時間もかからず、すぐ実践できるものばかりです。

・3月10日 … お清めスプレーを作って、人間関係を清める

・4月5日 … お気に入りの大きな木を見つけて触れる

・6月9日 … いつもよりしっかりとアイメイクをする

・6月28日 … 別れ際にバイバイと手を振る

これらは本書で紹介しているお清めの一例。すぐできる手軽なものから、どんな意味があるか知りたくなるものまで、バラエティ豊かに掲載しています。 ひな祭りや七夕、クリスマスといった季節の行事にも即しているので、日本の伝統や礼節の意味を味わいつつ、一年を通して清々しい気持ちで過ごすことができます。

１月１日～１２月３１日まで、１日１テーマ365個の「お清め」をカレンダー形式で掲載！本文は章ごとに色を変えていています。やさしい雰囲気のイラストもいっぱいで、読みやすい！

●「お清め」は特別な儀式ではなく、自分を大切にする日々の小さな習慣

近年、手軽な浄化アイテムが人気を集めるなど、幅広い世代に「お清め」や「浄化」が身近になっています。もともと「お清め」は特別な儀式ではなく、自分自身を大切に慈しむための日常的な習慣です。

忙しい日々の中で「澱（おり）」のように溜まる疲れや邪気は、放っておくと心身に影響を与えて、悩みや不調に変わったり、運を遠ざけたりしてしまうことも。本書では、そんな不運のループに陥る前、「きょう」のうちに心身をリセットできる手軽な浄化法を「お清め」として提案しています。

●悩みや感情からアクションを探せる「お清めさくいん」が強い味方に！

また、巻頭では塩・酒・水といったお清めに欠かせないアイテムの意味や、掃除や入浴といったお清めアクションについて解説。中面では、神社参拝の正しい作法や、お守り・絵馬といった授与品の意味についても詳しく紹介しています。

中でも特筆すべきは、巻末の「お清めさくいん」。人間関係や仕事、金運といった目的だけでなく、「イライラ」「モヤモヤ」「孤独」「不安」といった、今のリアルな感情から必要なお清めを探し出すことができます。

金運アップや縁切り、嫌なことがあった、旅行する…など目的や感情に合わせて検索できるさくいんは、日々の強い味方に！

カレンダー通りに進めるもよし、直感でページをめくるもよし、今の願いに合わせて選ぶもよし！ さらに自分の誕生日のお清めをルーティンにするのも楽しいかも！

自分に合った方法で、「きょう」から邪気を祓い、幸せを呼び込む習慣をスタートできる一冊。お守りのようにずっと手元に置いておきたくなる本です。

【著者プロフィール】

開運ライフアドバイザー 高宮カルラ

長年にわたりライター・編集者として第一線で活躍。風水、奇門遁甲、タロットなどの占術をはじめ、美容、料理、健康、漢方や鍼灸といった東洋医学や心理学、神事や精神世界まで、日本のライフスタイル全般に関わる書籍制作に携わる。各分野の専門家など延べ３千人以上への取材と自身の実践を重ねる中で、人の幸せや運気は浄化（お清め）の習慣によって大きく左右されることを体感。心身の不調やストレス、邪気、穢れ、悪運を取り除くことで、本来の自分らしさとツキが自然と戻ってくることを確信する。その具体的な方法を多くの人に伝えることを使命とし、開運ライフアドバイザーとして本格的に活動を開始。本書は初の著書となる。現在web「暮らしとおしゃれの編集室」にて毎週更新「ちいさなお清め」連載中。

【書籍情報】

書名：きょうのお清め

著者：高宮カルラ

発売日：2026年2月13日（金）

定価：1870円（本体1700円＋税）

ISBN：978-4-391-16694-1

発売元：主婦と生活社

＊同日発売の電子書籍版には、特典として「2月29日のお清め」付

主婦と生活社HP：https://www.shufu.co.jp/bookmook/detail/9784391166941/

販売場所：Amazon、楽天などネット書店、全国書店

［Amazon］https://www.amazon.co.jp/dp/4391166941/

［楽天ブックス］https://books.rakuten.co.jp/rb/18459988/