湯上がり、いちばん贅沢な赤。飲泉堂「あまおう祭り」2月7日スタート

湯気の余韻がまだ肌に残る帰り道。呼吸が深くなり、身体の力がふっと抜けたその瞬間、人は本能的に“何か”を欲します。水でもなく、甘い菓子でもない。いま身体が求めているのは、水分と、やさしい糖分と、ちょっとしたご褒美。

その欲求に、まっすぐ応える一杯があります。別府・鉄輪の湯を楽しんだあと、自然と足が向く場所――飲泉堂で始まる「あまおう祭り」です。

なぜ温泉のあとに、あまおうなのか

温泉に浸かったあとの身体は、想像以上に水分を失い、エネルギーを使っています。だからこそ湯上がりには、水分・糖分・ビタミンが心地よく染み込む。

瑞々しく、甘酸っぱく、栄養価も高い“あまおう”は、このタイミングに理にかなった果実です。口に含んだ瞬間、身体がすっと受け入れる感覚。これは偶然ではなく、湯上がりだからこそ感じられるおいしさです。

あまおう3商品の紹介

今回登場するのは、

・あまおうジュース

・あまおうミルクスムージー

・あまおうスムージー

透き通る赤、やわらかなピンク、濃厚な果実感。見た目の美しさに思わず写真を撮りたくなり、ひと口で身体がよろこぶ。選ぶ時間さえ楽しい、湯上がりのための3種です。

施設の強み

