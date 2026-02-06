日本一の餃子が決定！！「JAPAN餃子大賞2026」開催。1月30日（金）よりエントリー受付開始中！

株式会社講談社

株式会社講談社BECK（主催）と一般社団法人焼き餃子協会（共催）は、日本全国から集まる最高品質の餃子を決定する権威ある審査会「JAPAN餃子大賞2026」を開催いたします 。

本年は規模を拡大し、日々の食卓を支える「総菜餃子」と、技術の進歩が著しい「通販餃子」の2つのカテゴリーで、本当にうまい餃子を決定します。2026年1月30日（金）より、全国のメーカー・販売店様からのエントリー募集を開始しました。なお、昨年と同様に実店舗を対象とした表彰も実施する予定です。

■ 「JAPAN餃子大賞2026」開催の背景

冷凍・冷蔵技術の進歩により、現在では自宅でも本格的な餃子を味わえるようになりました 。本アワードでは、手軽さと美味しさを両立した日常使いの頂点を決める「総菜餃子大賞」と、全国から取り寄せ可能な商品を評価する「通販餃子大賞」の2部門を設け、厳正な審査を経て各々最高の一皿を決定します 。

■ 豪華審査員陣

食文化の専門家や餃子に精通した、以下のスペシャリストたちが審査を担当します。

塚田亮一（東京餃子通信 編集長）

塚田亮一（東京餃子通信 編集長）

クック井上。（料理芸人）

クック井上。（料理芸人）

オガサワラガク（餃子芸人）

オガサワラガク（餃子芸人）

熊谷真菜（日本コナモン協会 会長 / 食文化研究家）

熊谷真菜（日本コナモン協会 会長 / 食文化研究家）

西川剛史（冷凍生活アドバイザー）

西川剛史（冷凍生活アドバイザー）

松田理奈（愛餃家・ヴァイオリニスト）

松田理奈（愛餃家・ヴァイオリニスト）

小野寺力（一般社団法人 焼き餃子協会 代表理事）

小野寺力（一般社団法人 焼き餃子協会 代表理事）

■ 受賞企業の特典・メリット

受賞した企業には、以下の強力な販促支援が用意されています。

認定証の授与：最高金賞・金賞の認定を授与。パッケージ等への掲示で消費者の信頼を獲得できます。商標使用権：「JAPAN餃子大賞(TM)」ロゴマークを1年間使用可能（有償）。強力なアイキャッチとして活用いただけます。

メディア露出：講談社BECKの雑誌「おとなの週末」の誌面およびWebに掲載。新たなファン層へのリーチが可能です。

■ 募集要項・スケジュール

エントリー期間：2026年1月30日（金）～3月31日（火）

応募資格：2026年7月24日～同年9月時点で日本国内向けに販売されている餃子（1屋号につき1商品まで）

詳細・申込URL：https://gyoza.or.jp/award/2026

【選考プロセス】

書類審査：2026年4月（結果は4月30日までに連絡）

試食審査会：2026年6月6日（土）・7日（日）

審査会会場：J-オイルミルズ「おいしさデザイン工房」

総菜餃子部門：現地での調理・プレゼンテーションが必要です。

通販餃子部門：サンプルを送付いただき、会場シェフが調理します（来場不要）。

受賞内定通知：2026年6月末までにご連絡

最高金賞表彰式：2026年7月24日（金）

昨年「JAPAN餃子大賞」総合部門1位を受賞した「餃子の店 您好（ニイハオ）」（東京・幡ヶ谷）のご主人、野坂由郎さん（写真中央）

■ 本件に関するお問い合わせ先

ご協賛・メディア関係 株式会社 講談社BECK メディアビジネス部（担当：大山） TEL：03-3947-6221 / MAIL：ooyama@kodansha-beck.co.jp

審査に関するお問い合わせ 一般社団法人 焼き餃子協会（担当：小野寺） TEL：080-3366-0314 / MAIL：support@gyoza.or.jp

主催：株式会社 講談社BECK

共催：一般社団法人 焼き餃子協会

協力：株式会社J-オイルミルズ、宝醤油株式会社、冷凍食品PR連盟