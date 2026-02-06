即完したテントを先行再販。″ネット限定品″を店頭で購入できるポップアップをアルペンアウトドアーズにて開催。2月13日（金）スタート。

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社(本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響)が展開するアウトドアブランドの 「DOD」は、スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）が運営する「アルペンアウトドアーズ」全国41店舗にて、期間限定ポップアップを開催いたします。

【ポップアップ概要】

本イベントでは、昨年発売後すぐに完売したエアフレームテント「エアボーン(https://www.dod.camp/product/t5_164_tn/)」の先行再販に加え、通常は公式オンラインストア(https://store.dod.camp/)でしか購入できないEC限定製品全23アイテムの特別展示販売を実施。日頃より多くのご要望をいただいていた『実物を確認してから購入したい』という声にお応えし、人気製品を店頭で購入できる場をご用意しました。税込7,000円以上ご購入でオリジナルピンバッチを数量限定でプレゼントいたします。

【開催期間】

Alpen TOKYO（東京都）、Alpen FUKUOKA（福岡県）の2店舗では2026年2月13日（金）より先行開催、その他の対象店舗では2月20日（金）から3月8日（日）までの開催となります。

【対象店舗】

対象店舗、取り扱いテント一覧はリリース後半に記載

※展示や販売の状況は店舗によって異なりますので各店舗へお問い合わせください。

目玉情報

■昨年発売後すぐに完売したエアフレームテント「エアボーン」の先行再販

「エアボーン(https://www.dod.camp/product/t5_164_tn/)」は昨年9月に発売したエアフレームとポールを組み合わせたハイブリット構造の2ルームテントです。空気を入れるだけで立ち上がる約3mの圧倒的な天井高からは唯一無二の開放感を体験できます。天井には遮光ブラックコーティングを施し、これからの暑い時期でも快適に過ごせるテントです。

発売開始後に即完売し、再販を望む声が多く寄せられていた本製品。アルペンアウトドアーズのポップアップにて最速での先行販売を実施します。3月より公式オンラインストア「DOD STORE(https://store.dod.camp/)」にてネットでの再販も実施予定です。

■公式オンラインストアでしか購入できない"EC限定製品"の店頭販売。

普段は画面越しでしか見ることができないDOD STORE(https://store.dod.camp/)限定製品のキャンプ用品やライフスタイル雑貨「330（さんさんまる）(https://www.dod.camp/330/)」シリーズを含む全23アイテムがアルペンアウトドアーズの店頭に並びます。あわせて、2月16日（月）発売の新製品『スワルスエックスハイ2』をはじめとした全5アイテムがアルペンアウトドアーズの取り扱いラインナップに新たに登場。サイズ感や使用感などECサイトだけでは伝わりきらないディテールまで、手にとってその場でご確認いただけます。

＜DODオンラインストア限定アイテム＞

おうちテントベビー(https://www.dod.camp/product/t1_130_br/)、ナニゲニーテーブルL(https://www.dod.camp/product/tb6_017_bk/)、ザシキソファハーフ(https://www.dod.camp/product/c1_192_gy/)、シェラもえファイヤー(https://www.dod.camp/product/q1_131_sl/)、すけもえファイヤー2(https://www.dod.camp/product/q3_091_sl/)、ミニキノコライト(https://www.dod.camp/product/l1_987_rd/)、アツイノイケルシランケド(https://www.dod.camp/product/gl1_778_tn/)、うさサンドメーカー(https://www.dod.camp/product/us1_713_bk/)、放浪ソロリマグ(https://www.dod.camp/product/pp1_755_tn/)、シェフレルシェルフLITE(https://www.dod.camp/product/mk1_018_tn/)、ウサクッションシュラフ(https://www.dod.camp/product/s1_936_tn/)、デカウサクッションシュラフ(https://www.dod.camp/product/s1_014_tn/)、カンパイバニーグラス(https://www.dod.camp/product/mg2_111_cl/)、fave kinoko lamp(https://store.dod.camp/c/item/lifestyle/decor/dh2_009_rd)、fave toolbox(https://store.dod.camp/c/item/lifestyle/dh5_001_br)、fave hand towel set(https://store.dod.camp/c/item/lifestyle/laundry_bath/dh4_005_ml)、fave crash game(https://store.dod.camp/c/item/lifestyle/dh6_004_wd)、fave cushion cover set(https://store.dod.camp/c/item/lifestyle/fabric/dh2_004_bl)、fave tissue case(https://store.dod.camp/c/item/lifestyle/dh2_003_gy)、fave stuffed keychain(https://store.dod.camp/c/item/lifestyle/dh6_002_bl)、fave beer glass set(https://store.dod.camp/c/item/lifestyle/dh1_011_cl)、fave spice case set(https://store.dod.camp/c/item/lifestyle/dh1_009_bk)、fave oil bottle set(https://store.dod.camp/c/item/lifestyle/dh1_010_bk)

＜アルペン新取り扱いアイテム＞

ココニモラック(https://www.dod.camp/product/tb1_071_tn/)、スワルスエックスハイ2、スワルスエックス2(https://www.dod.camp/product/c1_161/)、モブチェア(https://www.dod.camp/product/c1_191/)、トッテモ・ウサーモ(https://www.dod.camp/product/mg1_159/)

※「スワルスエックスハイ2」の情報解禁は2月16日（月）公開予定。

■新作から人気No.1モデルまで。テント全4種を展示販売。

ガシーンドームエアボーンカマボーンカマボコテント3M

店頭では以下の4モデルを中心にテントの設営展示を行います。

※展示や販売の状況は店舗によって異なりますので各店舗へお問い合わせください。

1.最新作「ガシーンドーム」

昨年11月に発売したDOD初の薪ストーブ対応の拡張型シェルターテント。

詳細ページ：https://www.dod.camp/product/t4_209/

2.発売後、即完「エアボーン」

昨年9月に発売したエアフレームとポールを組み合わせたハイブリッド構造の2ルームテント。

詳細ページ：https://www.dod.camp/product/t5_164_tn/

3.DOD代表作の最上級モデル「カマボーン」

昨年9月に発売したポール通し不要の2ルームテント。

詳細ページ：https://www.dod.camp/product/t5_135/

4.DOD人気No.1シリーズ「カマボコテント3M」

DODの代名詞とも言えるオールシーズン対応の2ルーム型トンネルテント 。

詳細ページ：https://www.dod.camp/product/t5_689_tn/

■7,000円以上ご購入でオリジナルピンバッチをプレゼント

期間中、DOD製品を税込7,000円以上お買い上げいただいたお客様を対象に「オリジナルピンバッチ」をプレゼントいたします（※なくなり次第終了）。

■対象店舗一覧

・Alpen TOKYO（東京都）※先行開催（2026/2/13～）

・Alpen FUKUOKA（福岡県）※先行開催（2026/2/13～）

・アルペンアウトドアーズフラッグシップストア 札幌発寒店（北海道）

・アルペンアウトドアーズ ザ・モール仙台長町店（宮城県）

・アルペンアウトドアーズフラッグシップストア 柏店（千葉県）

・アルペンマウンテンズ 練馬関町店（東京都）

・アルペンアウトドアーズ 宇都宮インターパーク店（栃木県）

・アルペンアウトドアーズエッセンシャルストア 前橋吉岡店（群馬県）

・アルペンアウトドアーズ イオンモール羽生店（埼玉県）

・アルペンアウトドアーズ トレッサ横浜店（神奈川県）

・アルペンアウトドアーズエッセンシャルストア 川崎店（神奈川県）

・アルペンアウトドアーズエッセンシャルストア 茂原店（千葉県）

・Alpen NAGOYA（愛知県）

・アルペンアウトドアーズフラッグシップストア ららぽーと愛知東郷店（愛知県）

・アルペンアウトドアーズ 春日井店（愛知県）

・アルペンアウトドアーズ イオンモール浜松市野店（静岡県）

・アルペンアウトドアーズエッセンシャルストア 金沢鞍月店（石川県）

・アルペンアウトドアーズエッセンシャルストア カラフルタウン岐阜店（岐阜県）

・アルペンアウトドアーズエッセンシャルストア 四日市日永店（三重県）

・アルペンアウトドアーズエッセンシャルストア 小牧店（愛知県）

・アルペンアウトドアーズエッセンシャルストア 有松インター店（愛知県）

・アルペンアウトドアーズエッセンシャルストア 西尾店（愛知県）

・アルペンアウトドアーズエッセンシャルストア 一宮店（愛知県）

・アルペンアウトドアーズ 京都宇治店（京都府）

・アルペンアウトドアーズ 鶴見緑地公園店（大阪府）

・アルペンアウトドアーズ なんばパークス店（大阪府）

・アルペンアウトドアーズ くずはモール店（大阪府）

・アルペンアウトドアーズ 明石大蔵海岸店（兵庫県）

・アルペンアウトドアーズエッセンシャルストア 加古川別府店（兵庫県）

・アルペンアウトドアーズ 広島アルパーク店（広島県）

・アルペンアウトドアーズ 広島ラクア緑井店（広島県）

・アルペンアウトドアーズエッセンシャルストア 福山店（広島県）

・アルペンアウトドアーズエッセンシャルストア 鳥取店（鳥取県）

・アルペンアウトドアーズ 宇多津店（香川県）

・アルペンアウトドアーズエッセンシャルストア 高松伏石店（香川県）

・アルペンアウトドアーズエッセンシャルストア 徳島藍住店（徳島県）

・アルペンアウトドアーズ 熊本New-S店（熊本県）

・アルペンアウトドアーズエッセンシャルストア 大分店（大分県）

・アルペンアウトドアーズエッセンシャルストア 小倉東インター店（福岡県）

・アルペンアウトドアーズエッセンシャルストア 都城店（宮崎県）

・アルペンアウトドアーズ フレスポジャングルパーク店（鹿児島県）

※映画・TV プログラム・誌面づくりの撮影用小道具として、またイベントでの使用等、製品の貸出し、プレゼント企画につきましてもお気軽にお声掛けください。

※紙面掲載等で高画質画像が必要な場合は別途ご連絡ください。

DOD

「StayCrazy」をコンセプトに、唯一無二の遊び心あふれるキャンプ用品を展開するアウトドアブランド。

子どもみたいに圧倒的な遊び心を持ち続けることで、良い意味でクレイジーな大人を増やし、オフの時間から世の中をゆるくすることをミッションとしています。

ブランドページ：https://www.dod.camp/

ブランドコンセプト：https://www.dod.camp/about/

公式Instagram：https://www.instagram.com/dod.camp/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/dod_camp

公式YouTube：https://www.youtube.com/c/DODCAMP

公式アプリ：https://www.dod.camp/app/

お問い合わせフォーム：https://www.be-s.co.jp/contact