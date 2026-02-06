天然木×専用設計で操作性と質感を向上。YUWOOD、Nikon ZR・Zf・Zfc対応 グリップ一体型ベースプレートを新発売

E&Iクリエイション株式会社

2ndfocus【セカンドフォーカス】（E&Iクリエイション株式会社運営）はカメラアクセサリーブランド「YUWOOD（ユーウッド）」の新製品として、Nikon ZRを含むNikonミラーレスカメラ機種専用設計のカメラグリップ一体型ベースプレートを、2026年2月6日(金)に発売いたします。

メーカー希望小売価格：\14,800(税込)

対応カメラボディ：Nikon ZR、Nikon Zf、Nikon Zfc

【YUWOOD グリップ一体型ベースプレート 販売ページ 】

[2ndfocusオンラインストア]

https://2ndfocus.com/collections/yuwood

[Amazon]

https://amzn.asia/d/0amCx5Nf

製品概要

天然木の温もりと金属プレートを融合させたYUWOODならではのデザインは、Nikonが持つクラシックな佇まいと高い親和性を備え、装着することで操作性と質感を自然に引き上げます。カメラ形状に合わせた専用設計により、装着時のフィット感に優れ、カメラ本来の操作性やデザインを損なうことなく、安心してご使用いただけます。装着したままバッテリーおよびメモリーカードの交換が可能で、撮影中の取り回しもスムーズです。底面にはアルカスイス互換規格を採用しており、対応する雲台へ素早く装着でき、快適な撮影環境を実現します。さらに、プレート部にはストラップホールを備え、縦位置・横位置のいずれの撮影スタイルにも柔軟に対応します。グリップ部には天然木を使用し、手に馴染みやすく、長時間の撮影でも快適なホールド感を提供。ホールド性を高めることで手ブレを抑え、安定した撮影をサポートします。使い込むほどに質感や光沢が深まり、天然素材ならではの経年変化をお楽しみいただけます。



主な特長

・専用設計による高いフィット感

対応カメラ専用設計で、操作性やデザインを損なわず自然に装着。

・撮影を止めない実用性

装着したままバッテリー交換が可能。アルカスイス互換で素早く三脚へ。

・天然木の心地よいホールド感

・Nikon ZR 対応

・Nikon Zf 対応

・Nikon Zfc 対応

手に馴染む天然木グリップが安定感を高め、経年変化も楽しめる。既存カラーバリエーションのブラックに加え、シルバーが追加Nikon Zfc 対応/グリップ部素材：黒檀/ブラックNikon Zfc 対応/グリップ部素材：黒檀/シルバー

【YUWOOD グリップ一体型ベースプレート 販売ページ 】

[2ndfocusオンラインストア]

https://2ndfocus.com/collections/yuwood

[Amazon]

https://amzn.asia/d/0amCx5Nf

YUWOODブランド紹介

YUWOOD（ユーウッド）は、カメラ愛好家である余（YU）氏が2021年に中国・蘇州で設立したカメラアクセサリーブランドです。天然木と金属プレートを融合させたオリジナルデザインのウッドハンドグリップを主力製品としています。

伝統工芸への深い敬意を礎に、「時を経ても色褪せない、温もりのある製品」を生み出すことを目標としており、すべての製品は極めて高い基準のもとで設計され手作業で丁寧に仕上げられています。

安定した品質と絶対的な信頼性を実現するため、現在は自社管理の加工工場を保有しています。ウッド部分は、蘇州で百年続く伝統的な木工職人の手によって製作され、環境配慮型のウッドワックスオイルで仕上げることで、木材本来の自然な木目と上質で落ち着いた質感を最大限に引き出しています。

また、アルミ合金パーツは高精度CNC加工機によって削り出され、誤差を0.02mm以内に抑制し、カメラボディとの一体感のあるフィット感を追求しています。蘇州が誇るトップクラスのCNC加工技術と木工芸の融合。恵まれた環境と技術的背景を基盤とし、YUWOODは自社製品に対し、常に最高水準の品質を追求し続けています。

E＆Iクリエイション株式会社について

E＆Iクリエイション株式会社は2023年３月設立され、映像のクリエイティブな可能性を広げる為、取り組んでおります。映像業界の経験豊富な創業者が牽引する我々は、クリエイティビティと技術の融合を通じて、感動的な映像体験を創り出すことに情熱を傾けています



取り扱いブランド：AstrHori、SG-image、Viltrox、MR.DING、Thypoch、YUWOOD、AKuser BE THE ULTIMATE、POLARなど



会社HP：https://www.eicre.co.jp/

2ndfocusオンラインストア：https://www.2ndfocus.com

SNS各種リンク:

X (旧Twitter): https://x.com/2nd_focus

Instagram: https://www.instagram.com/2ndfocus_eicreation/

Facebook: https://www.facebook.com/2ndfocus/