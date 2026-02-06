Trellixと東京エレクトロンデバイス、ローツェの欧州サイバーレジリエンス法（EU CRA）およびIEC62443準拠に向けた製品セキュリティ強化を支援





～Trellixプロフェッショナルサービスにより、半導体ウエハ搬送システムの国際的なセキュリティ認証取得と開発プロセス構築を包括的にサポート～

東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- AIを活用したサイバーセキュリティの未来を提供するTrellixの日本法人であるMusarubra Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、マネージングディレクター：櫻井 秀光、以下「Trellix」）と、東京エレクトロン デバイス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：徳重 敦之、以下「TED」）は、ローツェ株式会社（本社：広島県福山市、代表取締役社長：藤代 祥之、以下「ローツェ」）に対し、Trellixのサイバーセキュリティコンサルティングであるプロフェッショナルサービスの提供を開始したことを発表します。

本プロジェクトは、ローツェが製造・販売する半導体ウエハ搬送システムにおいて、欧州連合（EU）のサイバーレジリエンス法（EU CRA）への準拠、および産業用制御システムセキュリティの国際規格「IEC 62443-4-1/-4-2」の認証取得を支援するものです。TrellixはTEDと協力し、コンサルティングおよび技術支援を提供します。

背景

半導体製造の現場では工場のスマート化が進む一方、サプライチェーンを狙ったサイバー攻撃のリスクが高まっています。これに伴い、欧州のCRAをはじめとする法規制や、IEC 62443などの国際規格への適合が、グローバル市場における製品供給の必須条件となりつつあります。

ローツェは、半導体製造工程におけるウエハの自動搬送を、独自開発のクリーンロボットによって業界標準として確立したパイオニアで、現在ではトップクラスのシェアを持つ搬送システムメーカーです。

上述の背景を踏まえ、ローツェは、世界の半導体工場で稼働する製品の安全性と信頼性を確固たるものにするため、設計段階からセキュリティを組み込む「セキュア・バイ・デザイン」の実践と、第三者認証の取得を目指し、Trellixのプロフェッショナルサービスの採用を決定しました。

Trellixプロフェッショナルサービスの支援概要

Trellixは、グローバルで蓄積されたセキュリティの知見を活かし、以下のフェーズでローツェの取り組みを支援します。

1. 評価・計画策定: 現状の製品・プロセスと、CRAおよびIEC 62443要件とのギャップ分析、リスクアセスメントを実施。

2. セキュア開発ライフサイクル（SDL）の構築: 製品の設計・開発プロセスへのセキュリティ要件の統合、SBOM（ソフトウェア部品表）管理の導入支援。

3. 高度なセキュリティ検証: 脆弱性診断、ペネトレーションテスト（侵入テスト）、およびIEC 62443要件に基づく技術検証の実施。

4. 認証取得・適合性評価: 認証機関による監査への準備支援、EU適合宣言書（DoC）作成支援、CEマーキング対応支援。

5. 運用体制の構築: 市場投入後の脆弱性管理（PSIRT）およびインシデント対応プロセスの構築支援。

各社コメント

ローツェ株式会社 ソフトウェア開発部 部長 杉森 昭彦 氏

「当社は、お客様に安心して製品をご利用いただくため、サイバーセキュリティへの対応を経営の重要課題と位置付けています。CRAおよびIEC 62443への準拠は、複雑かつ高度な専門知識を要する挑戦ですが、Trellix様の実践的な知見とTED様のサポートにより、確実かつ迅速に達成できると確信しています。本プロジェクトを通じて、より安全で信頼性の高い製品を世界中のお客様にお届けしてまいります。」

Trellix（Musarubra Japan株式会社） マネージングディレクター 櫻井 秀光

「半導体業界は現代社会の重要インフラを支える根幹であり、その製造装置に対するセキュリティ要件はかつてないほど厳格化しています。特にEUのサイバーレジリエンス法（CRA）は、製造業に『設計段階からのセキュリティ』を強く求めています。Trellixプロフェッショナルサービスの知見を活かし、ローツェ様の製品が世界最高水準の安全性を確保し、グローバル市場での競争優位性を維持できるよう、TED様と共に強力に支援してまいります。」

東京エレクトロン デバイス株式会社 EC BUクラウドIoTカンパニー プレジデント 初見 泰男

「産業機器のセキュリティ対策は、製品の信頼性を担保する上で最重要課題の一つです。当社は長年にわたり組み込み機器やセキュリティソリューションの提供を通じて製造業のお客様を支援してまいりました。この度、ローツェ様の先進的な取り組みに対し、Trellix様の高度なセキュリティ専門サービスを提供できることを大変嬉しく思います。3社の連携により、堅牢なサプライチェーンセキュリティの実現に貢献してまいります。」

【Trellix（Musarubra Japan株式会社）について】

Trellixは、サイバーセキュリティの未来を再定義するグローバル企業です。同社の包括的でオープンかつネイティブなサイバーセキュリティプラットフォームは、今日最も高度な脅威に直面している組織が、業務の保護と回復力に自信を持てるように支援します。Trellixのセキュリティ専門家は、広範なパートナーエコシステムとともに、データサイエンスと自動化により技術革新を加速させ、世界中の4万を超える企業や政府機関の顧客に『生きたセキュリティ』を提供しています。

【東京エレクトロン デバイス株式会社 について】

東京エレクトロンデバイスは、メーカーと技術商社の力で潜在的な社会課題を解決する会社を目指し、半導体やITを中心とする最先端テクノロジーの社会実装を推進しています。

技術商社として培った先進的な製品・サービスの発掘、メーカー機能の強化による革新的なソリューションの開発を通じて、超スマート社会の実現と持続的な発展に貢献します。

URL：https://www.teldevice.co.jp/

※このニュース リリースに記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

