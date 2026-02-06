食べログ百名店に4度選出された「175°DENO担担麺」を展開する株式会社175(本社：北海道札幌市、代表取締役：出野 光浩)は、東京・赤坂で展開中の中華業態「赤坂中華わんたん亭」の2号店となる「中華料理わんたん亭 清田支店」が、2月16日(月)にグランドオープンいたします。









■創業者の原点。本場中国の技術と「町中華」の融合

「175°DENO担担麺」の創業者である出野が、四川・上海・香港など本場中国での修行経験を生かしてわんたん亭の店主である佐藤氏と作り上げたのが、「わんたん亭」です。創業店(港区赤坂)のコンセプトを継承しつつ、清田支店では「1980年代の香港」と「日本の町中華」が融合した、懐かしくも新しい空間を演出しています。赤いテーブル天板、天井から吊るされた行燈(あんどん)には中国語のメニューが並び、一歩足を踏み入れれば異国情緒あふれる活気を感じていただけます。









■飽くなき素材へのこだわり：自ら買い付ける「四川花椒」と自家製調味料

「わんたん亭」の味の核となるのは、出野自らが中国四川省成都市近郊の山奥まで足を運び、生産者から直接買い付けた最高級の『四川花椒』です。また、日本未入荷の希少な香辛料を独自に仕入れ、ラー油、花椒油、甜麺醤、豆豉醤(トウチジャン)にいたるまで、すべて店内で手間暇かけて手作りしています。本場の香りと日本人の好む「町中華」の旨味が融合した、唯一無二の味わいをご提供いたします。









■清田支店の目玉：赤坂にもない「肉厚ジューシーなレバニラ」

本店舗の看板メニューは、東京・赤坂店でも提供していない清田限定の「肉厚レバニラ」です。厚切りにカットしたレバーを、高温の中華鍋で外は香ばしく、中はふっくらと仕上げました。レバーの概念を覆すジューシーな食感は、お酒にも白飯にも最高の相性となっております。









■「雲を呑む」極上のわんたんと、充実の食事セットメニュー

●看板メニュー「雲呑(わんたん)」「わんたん麺」

その名の通り「雲を呑む」ような、喉越しの良い皮と旨味たっぷりの餡が特徴です。創業者出野が研究し尽くしたわんたんは店主佐藤が開発した「スープ・カエシ・脂・麺」との完璧な調和をお楽しみいただけます。





●清田限定「食事セット」

お一人様でも満足いただける「わんたん麺/餃子/ご飯セット」や、レバニラ、回鍋肉、麻婆豆腐、青椒肉絲などに餃子とご飯がつく一品料理セットが充実しております。





●本格点心と小皿おつまみ

香港の点心師が手作りする小籠包や、しゅうまい、ジューシーな焼き餃子や自家製ラー油をつかったよだれ鶏など、お酒が進む逸品をリーズナブルにご提供しております。









■朝8時まで!「深夜・早朝の駆け込み寺」地元に愛される酒場感

国道36号線沿いという好立地に、70台以上の大型駐車場(バス一台)を完備。さらに、最大の特徴は「翌朝8時まで」の深夜・早朝営業です。深夜に本格的な中華を楽しみたい方、仕事終わりの一杯、早朝の食事など、あらゆるライフスタイルに寄り添う中華酒場」を目指してまいります。









■ご家族にも嬉しい「キッズルーム＆ボルダリング」完備

店内に本格的なキッズルームとボルダリング設備を設置。お子様が楽しく過ごせるだけでなく、本格的な「ラーメン作り体験」も実施予定です。大人たちが「酒場感」を楽しみながら、お子様も飽きずに過ごせる、次世代のファミリー中華をご提案いたします。









■担担麺(汁なし/汁あり)も提供

わんたん亭の担担麺も絶品です。花椒のシビれと自家製ラー油の旨みが特徴で、専用麺はもちもちです。





【メニュー一覧】※抜粋

麺類 ： わんたん麺(税込1,100円)、エビわんたん麺(税込1,300円)、

汁あり担担麺(税込1,100円)

ご飯もの ： なるとチャーハン(税込900円)

香港点心師の手包み： 餃子(税込450円)、水餃子、小籠包、焼売(税込450円)

皿わんたん(税込700円)、皿エビわんたん(税込900円)、

炒めもの ： レバニラ、麻婆豆腐(税込1,000円)、青菜炒め(税込700円)、

つまみ・冷菜 ： よだれ鶏(税込750円)、蒸し鶏ネギソースがけ(税込750円)





本場中国の技術と「町中華」の融合

「雲を呑む」極上のわんたん

清田支店限定「肉厚レバニラ」食事セット

なるとチャーハン

手包わんたん

創業者DENOミツヒロの原点ここにあり

広々とした店内

駐車スペース70台以上

活気溢れる赤坂本店の様子





【店舗概要】

店舗名 ： 中華料理わんたん亭 清田支店

グランドオープン： 2026年2月16日(月)

所在地 ： 〒004-0842 北海道札幌市清田区清田2条1丁目3－8

(175°DENO担担麺 清田店 跡地)

https://share.google/XyLPuwyH9Osd0lsVt

営業時間 ： 11：00 ～ 翌朝8：00(8：00最終入店)

設備 ： 駐車場70台以上、キッズルーム、ボルダリング完備、

バリアフリー対応(車椅子での入店可)

URL ： https://wantantei.moo.jp

特別サービス ： 運転代行をご利用の方へ、5,000円以上のお会計で

1,000円以内のメニュー1品を会計時に無料にするサービス！









【株式会社175について】

175はフードサービスを通して世界に幸せを、笑顔を、元気を与え、人々の心を豊かで活力のあるものにするとともに、全スタッフの経済的な豊かさ、心の豊かさ、幸福を追求し、人類、社会の進歩発展に貢献することを目指します。